Обзор смартфона Huawei P50: не такой, как все и хорош во всём

Без оглядки на давление с различных сторон Huawei продолжает уверенно сохранять лицо и выпускать сбалансированные продукты с точки зрения соотношения характеристик и стоимости. Производителю удаётся находить интересные решения и радовать пользователей нестандартным подходом. В предыдущем обзоре я рассказал о колонке Huawei Sound Joy, которая буквально не оставила шансов конкурентам в своём ценовом диапазоне. Этот текст посвящен смартфону Huawei P50 и всем особенностям, характеристикам, достоинствам и недостаткам.
Забегая вперед сразу отмечу, что положительно отношусь к продукции бренда. Всё дело в том, что в Huawei взяли самый лучший опыт других брендов, прокачали его и приправили самобытными решениями. Все актуальные устройства Huawei — это экосистемные продукты, которые без нареканий взаимодействуют друг с другом, не уступая в этом деле Apple. А теперь возвращаюсь к смартфону со всеми подробностями.
Из коробки: комплектация, дизайн и первые впечатленияHuawei P50 поставляется в коробке из плотного картона белого цвета. Внутри вы найдете: смартфон, прозрачный чехол, инструмент для извлечения лотка сим-карты, провод USB-С и адаптер питания на 66 Вт.
У меня на обзоре P50 в золотой расцветке. Модель также доступна в черном цвете. При первом взгляде на устройство радует, что производитель не погнался за актуальными трендами и остался верен себе. Вы всё правильно поняли — обошлось без ровных «рубленых» граней. Поэтому смартфон смотрится свежо.
Металлическая рамка закруглена и приятно холодит ладонь. На спинке в левом верхнем углу расположился довольно массивный модуль камеры. Производитель обыграл двумя крупными кольцами, в которые были спрятаны все объективы. Это решение уже активно взяли «на карандаш» и копируют другие бренды. Вживую площадка камеры смотрится аккуратнее, чем на изображениях, особенно на фоне «телескопа» недавно представленного Xiaomi 12S Ultra.
Прямо под системой камеры нанесен логотип Leica, а еще чуть ниже — Huawei. Что касается цвета, он получился нежными и ненавязчивым. Тем не менее на солнце оттенок смотрится интересно и действительно напоминает розовое золото. Задняя панель выполнена из стекла.
На верхнем торце производитель разместил отверстия дополнительных микрофонов и дополнительного динамика, а на нижнем слева направо — слот для сим-карты, разговорный микрофон, разъем USB-С и основной динамик. Все физические клавиши расположились на правой грани — мне такое решение не очень нравится, но у Huawei P50 клавиша питания ложится прямо под мой указательный палец.
Смартфона получился в меру тонким и легким, поэтому его удобно держать в руке. Толщина корпуса составляет 7,92 мм, а вес — всего 181 г. При наличии 6,5-дюймового экрана устройство производит впечатление компактного гаджета. Конструкция защищена по стандарту IP68, а это означает, что смартфон может находиться в воде на глубине до 1,5 м в течение 30 минут.
Huawei P50 производит первые впечатления лаконичного гаджета со сдержанным дизайном. Впрочем, его внешний вид выделяется самобытными решениями на фоне бесконечных линеек смартфонов с прямыми гранями. Что касается сборки, она на высоком уровне — ничего не люфтит, все элементы находятся на своих местах и доставляют приятные тактильные ощущения.
Экран: приятная картинка с естественной цветопередачейДисплей Huawei P50 ровный и не получил скруглений по краям в отличие от своего старшего брата. В верхней его части по центру разместилось отверстие селфи-камеры. Рамка вокруг экрана очень тонкая и одинакового размера — ненавистного «подбородка» нет.
Диагональ OLED-дисплея, как и упоминалось выше, составляет 6,5 дюйма. У него имеется поддержка отображения картинки с расширенными динамическим диапазоном (HDR) — больше деталей в ярких и тёмных областях. Цветовой охват P3 и технология True-Chroma обеспечивают реалистичную цветопередачу. Максимальная частота обновления экрана составляет 90 Гц — картинка очень плавная.
Запаса яркости дисплея Huawei P50, в моём случае, хватило абсолютно во всех сценариях использования в помещении и на улице. В настройках смартфона предусмотрен целый раздел защиты зрения, в который вошли функция снижения мерцания и фильтрация УФ-излучения. Также имеется возможность настройки цветопередачи под свои предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры. Плавность экрана можно регулировать вручную: выставить параметры 60 или 90 Гц по умолчанию для всех случаев. Я во время тестировал динамическую частоту, поскольку она позволяет сохранить баланс между производительностью и энергопотреблением.
В целом экран Huawei P50 оставил положительные эмоции. Он яркий с очень реалистичной и естественной цветопередачей. Любители насыщенных оттенков смогут настроить картинку под себя.
Производительность: топовый флагманЗа производительность отвечают процессор Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X/5 и накопитель UFS 3 на 256 ГБ. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench смартфон набирает царские 580 432 и 3 479 (Multi-Core) баллов.
На пиковых нагрузках Huawei P50 не греется, как раскаленная сковородка. Обратите внимание на график из CPU Trottling Test — на протяжении тестирования устройство сохраняет и не сбрасывает максимальную производительность.
Запаса производительности хватает абсолютно для всех повседневных задач. Интерфейс шустрый и отзывчивый — ничего не лагает. В топовых играх, например, Genshin Impact или PUBG Mobile смартфон демонстрирует стабильную производительность с высоким FPS на максималках. Во время длительных игровых сессий лёгкий нагрев корпуса появляется, но на него не обращаешь внимания.
Софт: это новый опытИз коробки Huawei P50 работает на Android 11 с оболочкой EMUI 12. Тут уж от аналогий не отвертеться. Скорее всего, разработчики вдохновлялись iOS, заимствуя оттуда все самые интересные идеи. И это даже хорошо. Визуально EMUI 12 мне показалось очень знакомой. У неё чистый, лаконичный и неперегруженный избыточной функциональностью интерфейс. Впрочем, это не сказывается на удобстве. Отдельно отмечу привычное управление жестами: шторка уведомлений, панели быстрых настроек и многозадачности открываются знакомыми свайпами.
После небольшого лирического отступления перейду к реальности. Это уже не новость, на Huawei P50 отсутствуют сервисы Google. Полностью. Чтобы понять хорошо это или плохо, нужно откатить воспоминания от актуальной даты с гегемонией iOS и Android во времена, когда у каждого производителя была своя операционка. При переходе с одного бренда на другой мы принимали определенные условия и соглашались с теми или иными программными решениями. Так и здесь.
Так и в случае с Huawei P50 — теперь, помимо Android и iOS, есть еще вселенная AppGallery с Huawei Media Services (HMS Core). Для меня это стало новым опытом. Забегая вперед, скажу, что он был положительным в условиях, когда из Google Play и App Store выкидывают российские приложения и всячески ограничивают возможность оплаты.
Отсутствие сервисов Google не означает, что вы не можете их использовать. Они доступны в качестве браузерных версий. Впрочем, кому нужны эти костыли, если можно попробовать что-то новенькое. Давайте я с кратким описанием перечислю сервисы Huawei, которые заменили «гугловские»:
- AppGallery: магазин игр и приложений, о нём я расскажу чуть подробнее ниже
- Petal Search: фирменная поисковая система, но я предпочел использовать привычный поиск Google или Яндекса, их выдача наиболее релевантна в моем случае
- Petal Maps: карты для России, по уровню детализации они примерно соответствуют картографическому сервису Apple. Тут без вариантов — выбирают сервис от Яндекса
- Документы: аналог одноименного сервиса от Google. Приложение вполне функциональное и годится для работы с текстовыми документами, презентациями, таблицами и заметками на мобильном экране
- Электронная почта: e-mail клиент от Huawei, который я заменил приложением Outlook от Microsoft просто потому, что мне с ним работать привычнее
- Кошелёк Huawei: сервис для хранения карт и бесконтактной оплаты
- Cloud: альтернатива Google Диску
А теперь немного о магазине AppGallery. Сейчас на его виртуальных полках более 1 миллиона приложений. Там вы без проблем найдете клиенты Сбера и Альфы. В магазине есть поддержка покупок внутри приложений со счета мобильного телефона или QIWI-кошелька. Я пообщался с ребятами из Huawei, и они обещают в ближайшем будущем добавить оплату с помощью банковских карт.
Еще одна важная функция AppGallery, заслуживающая отдельное внимание. Когда вы вбиваете в поиск название игры или приложения, магазин ищет одновременно в своем каталоге и в надежных сторонних источниках. Таким образом для меня не составило труда установить WhatsApp и Outlook.
Напомню еще раз, что все актуальные модели устройств Huawei — экосистемные гаджеты. P50 не стал исключением. Он раскрывает свою функциональность с другими продуктами производителя. Вот несколько возможностей, которые заслуживают внимания:
Распределенное управление файлами — позволяет использовать Huawei P50 в качестве внешнего накопителя для ПК. Иконка будет отображаться в «Моём компьютере». Доступ к данным работает без проводов.
HUAWEI Share — подключение к планшетам и компьютерам в одно касание с возможностью передачи файлов между устройствами.
Теперь нужно резюмировать впечатления о программном обеспечении. Android 11 с оболочкой EMUI 12 без сервисов Google — это совершенно новый опыт. Перед покупкой Huawei P50 нужно пересмотреть все свои привычки. Важно отметить, что для активных пользователей сервисов Google это может стать проблемой.
Камера: очень хорошо, но это мягко сказано
В систему основной камеры вошли:
- Объектив True-Chroma на 50 МП со светосилой f/1.8
- 13-мегапиксельный ультраширик с f/2.2
- Телевик на 12 МП с поддержкой оптической стабилизации и светосилой f/3
Основной объектив выдаёт очень хорошие результаты в любых условиях. Снимки в 50 МП получаются с высоким уровнем детализации и естественной цветопередачей. В целом камера радует отменными результатами без заморочек. Запускаешь приложение, выстраиваешь кадр и нажимаешь кнопку спуска затвора. Всё остальное оптика и алгоритмы делают за тебя. Таким образом фокусируешься на художественном содержания снимка вместо его технических особенностей.
- Дифрагма — подойдет для предметной съемки с размытием фона. Показатель диафрагмы можно регулировать в режиме реального времени.
- Профи — для экспериментов с ручными настройками. Приложение позволяет вручную регулировать ISO, длину выдержки, баланс белого, экспозицию и фокусировку.
- Замедление — для съемки замедленных видероликов
- Панорама
- Монохром — съёмка в ЧБ
- Режим AR — наложение масок в дополненной реальности
- Отрезок времени — запись таймлапсов
- Двойной вид — одновременная съемка на основную и фронтальную камеры
- High-Res — позволяет снимать в максимальном разрешении 50 МП
Еще одна функция, которая заслуживает внимания — цветовые профили Leica. Их можно накладывать прямо во время съемки, чтобы получить приятную пленочную цветопередачу.
Разрешение фронтальной камеры составляет 13 МП (размер снимка 4160 x 3120). Она умеет записывать видео в 4K, а также поддерживает замедленную съемку со скоростью 240 FPS. Есть возможность съёмки в портретном режиме с боке. Я сразу отключил встроенный бьютификатор, чтобы он не замыливал кожу. В большинстве случаев селфи-камера выдаёт хорошие кадры с реалистичным цветом и достойной детализацией.
Автономность: всё как полагаетсяЗа автономность отвечает аккумулятор на 4 100 мАч. Много это или мало? С такой батареей смартфон отрабатывает стандартный повседневный сценарий с подзарядкой раз в сутки.
Технические характеристики
- Процессор: Snapdragon 888
- Дисплей: 6,5 дюйма OLED, 2700 x 1224, 90 Гц
- Память: 8/256 ГБ (также доступна версия 8/128 ГБ)
- Основная камера: 50 + 13 + 12 МП
- Фронтальная камера: 13 МП
- Аккумулятор: 4 100 мАч
- Габариты: 156,5 x 73,8m x 7,92 мм
- Защита: IP68
- Вес: 181 г
Итоги
Huawei P50 оставил после тестирования массу приятных впечатлений — это устройство с качественной сборкой, приятными материалами и свежим дизайном на фоне конкурентов. Основные достоинства: топовая камера, OLED-экран с реалистичной цветопередачей и жирный запас производительности.
Из недостатков отмечу модуль камеры, который может показаться большеватым, а также отсутствие сервисов Google. Что касается последнего, в моём случае это не вызвало особого дискомфорта. В остальном Huawei P50 достойный смартфон на максималках с интересными решениями.