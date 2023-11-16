Обзор HUAWEI WATCH FIT SE: стабильная надежность в лучшем формате

Артем
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Модельный ряд носимой электроники HUAWEI пополнило «Специальное издание» фитнес-браслета WATCH FIT. Гаджет унаследовал от предшественников легкость и эргономичность. Не обошлось и без нововведений, благодаря которым следить за здоровьем и спортивными достижениями стало еще проще. 

Комплектация и дизайн

Гаджет поставляется в белой коробке с изображением гаджета и характеристиками. Внутри браслет, магнитный кабель, инструкция. Устройство доступно в трех расцветках: «Насыщенный зеленый», женский «Туманно-розовый» и «Сияющий черный», который и попал к нам на обзор.

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Корпус прямоугольный с аккуратно скруглеными краями. Габариты: длинна — 47 мм, ширина — 30 мм, толщина всего 10,7 мм, вес — 21 гр. HUAWEI WATCH FIT SE удобно сидят на руке как днем, так и во время сна.

Кнопка управления расположена на правой грани. Силиконовый браслет не вызывает раздражения при попадании пота или длительном ношении.

Экран и управление

Устройство получило яркий слегка изогнутый 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с плотностью 326 ppi и функцией Always On Display. Информация на дисплее легко считывается даже при самом ярком освещении. Выкручивать настройку яркости не обязательно — половины шкалы вполне достаточно для комфортного использования. 

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Управление стандартное — жестами. Экран «просыпается» по тапу или при поднятии руки и гаснет если прикрыть ладонью либо манжетой. Свайп сверху открывает шторку настроек, снизу — сообщения, жестом справа перелистываются данные тренировок, слева — плеер.

Здоровье и тренировки

Обновленная технология TruSeen 5.0 максимально точно отслеживают показатели пульса и кислорода в крови 24 часа без перерыва. За качеством сна следит HUAWEI TruSleep 3.0. Система анализирует фазы сна и выдает подробный график, который поможет отыскать причину плохого самочувствия днем. Если уровень стресса превышает норму, TruRelax оповестит об этом через уведомление и предложит провести дыхательную гимнастику. 

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Алгоритм TrueSport предлагает свыше 100 режимов тренировок, 11 из которых профессиональные. Для тех кто не стремится за спортивными достижениями есть более экзотические варианты, например, киберспорт. Браслет автоматически распознает 4 активности: ходьба, бег, занятия на эллипсе и водная гребля. 

В ходе тестирования HUAWEI WATCH FIT SE показали высокую точность при подсчете шагов с минимальной погрешностью в 3 шага. Отдельным плюсом станет наличие GPS-навигатора, который не только определяет местоположение, но и фиксирует весь пройденный путь с показаниями скорости в приложении HUAWEI Здоровье. Также устройству нестрашны ни брызги, ни погружение на глубину — уровень водонепроницаемости 5 АТМ. 

Дополнительные возможности

Благодаря увеличенному дисплею читать сообщения стало удобнее — на одном экране умещается больше текста. Не забыли и про функцию быстрых ответов-шаблонов, но доступна она только на Android-смартфонах.

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По-прежнему можно настроить стиль циферблата под себя. В приложении найдутся свыше 10 000 анимированных и статичных вариантов на русском и английских языках. Но теперь есть и более интересный способ — сделайте снимок своего наряда и алгоритм посоветует циферблат, который подойдет вам сегодня. Пока эта фишка доступна только для Android.

Также есть уже привычное управление музыкой на смартфоне, поиск телефона, фонарик, будильник и другие функции, которые пригодятся в повседневном использовании.

Автономность

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При полном заряде аккумулятора HUAWEI WATCH FIT SE обеспечивают до 9 дней работы в умеренном режиме и до 6 дней при интенсивных нагрузках. Если использовать функцию Always On Display время работы снизится до 3 суток. Впрочем, даже если браслет сел в ноль, достаточно подключиться к розетке на 35-40 минут и заряд пополнится по максимуму.

Вместо вывода

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Фитнес-браслет HUAWEI WATCH FIT Special Edition — это прежняя надежность в новом формате. Дисплей увеличился, соответственно появилось больше места для полезной информации. При этом устройством удобно пользоваться как в спортзале, так и на ежедневной основе. Отдельный плюс за творческий подход к выбору стиля и пополняющийся набор тренировок.
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