Обзор HUAWEI WATCH FIT SE: стабильная надежность в лучшем формате

Комплектация и дизайн

Экран и управление

Здоровье и тренировки

Дополнительные возможности

Автономность

Вместо вывода

Модельный ряд носимой электроники HUAWEI пополнило «Специальное издание» фитнес-браслета WATCH FIT. Гаджет унаследовал от предшественников легкость и эргономичность. Не обошлось и без нововведений, благодаря которым следить за здоровьем и спортивными достижениями стало еще проще.Гаджет поставляется в белой коробке с изображением гаджета и характеристиками. Внутри браслет, магнитный кабель, инструкция. Устройство доступно в трех расцветках: «Насыщенный зеленый», женский «Туманно-розовый» и «Сияющий черный», который и попал к нам на обзор.Корпус прямоугольный с аккуратно скруглеными краями. Габариты: длинна — 47 мм, ширина — 30 мм, толщина всего 10,7 мм, вес — 21 гр. HUAWEI WATCH FIT SE удобно сидят на руке как днем, так и во время сна.Кнопка управления расположена на правой грани. Силиконовый браслет не вызывает раздражения при попадании пота или длительном ношении.Устройство получило яркий слегка изогнутый 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с плотностью 326 ppi и функцией Always On Display. Информация на дисплее легко считывается даже при самом ярком освещении. Выкручивать настройку яркости не обязательно — половины шкалы вполне достаточно для комфортного использования.Управление стандартное — жестами. Экран «просыпается» по тапу или при поднятии руки и гаснет если прикрыть ладонью либо манжетой. Свайп сверху открывает шторку настроек, снизу — сообщения, жестом справа перелистываются данные тренировок, слева — плеер.Обновленная технология TruSeen 5.0 максимально точно отслеживают показатели пульса и кислорода в крови 24 часа без перерыва. За качеством сна следит HUAWEI TruSleep 3.0. Система анализирует фазы сна и выдает подробный график, который поможет отыскать причину плохого самочувствия днем. Если уровень стресса превышает норму, TruRelax оповестит об этом через уведомление и предложит провести дыхательную гимнастику.Алгоритм TrueSport предлагает свыше 100 режимов тренировок, 11 из которых профессиональные. Для тех кто не стремится за спортивными достижениями есть более экзотические варианты, например, киберспорт. Браслет автоматически распознает 4 активности: ходьба, бег, занятия на эллипсе и водная гребля.В ходе тестирования HUAWEI WATCH FIT SE показали высокую точность при подсчете шагов с минимальной погрешностью в 3 шага. Отдельным плюсом станет наличие GPS-навигатора, который не только определяет местоположение, но и фиксирует весь пройденный путь с показаниями скорости в приложении HUAWEI Здоровье. Также устройству нестрашны ни брызги, ни погружение на глубину — уровень водонепроницаемости 5 АТМ.Благодаря увеличенному дисплею читать сообщения стало удобнее — на одном экране умещается больше текста. Не забыли и про функцию быстрых ответов-шаблонов, но доступна она только на Android-смартфонах.По-прежнему можно настроить стиль циферблата под себя. В приложении найдутся свыше 10 000 анимированных и статичных вариантов на русском и английских языках. Но теперь есть и более интересный способ — сделайте снимок своего наряда и алгоритм посоветует циферблат, который подойдет вам сегодня. Пока эта фишка доступна только для Android.Также есть уже привычное управление музыкой на смартфоне, поиск телефона, фонарик, будильник и другие функции, которые пригодятся в повседневном использовании.При полном заряде аккумулятора HUAWEI WATCH FIT SE обеспечивают до 9 дней работы в умеренном режиме и до 6 дней при интенсивных нагрузках. Если использовать функцию Always On Display время работы снизится до 3 суток. Впрочем, даже если браслет сел в ноль, достаточно подключиться к розетке на 35-40 минут и заряд пополнится по максимуму.Фитнес-браслет HUAWEI WATCH FIT Special Edition — это прежняя надежность в новом формате. Дисплей увеличился, соответственно появилось больше места для полезной информации. При этом устройством удобно пользоваться как в спортзале, так и на ежедневной основе. Отдельный плюс за творческий подход к выбору стиля и пополняющийся набор тренировок.