Обзор HUAWEI Band 8: внимание к здоровью круглые сутки

Комплектация и дизайн

Экран и управление

Контроль здоровья и тренировки

Дополнительные функции

Автономность

Вместо вывода

Первый шаг к здоровому образу жизни — быть всегда в движении. Для этого необязательно бежать за абонементом в спортзал или нанимать личного тренера. Ежедневные прогулки, отличное начало для поддержки тела в тонусе. Фитнес-трекер HUAWEI Band 8 сможет отслеживать ваш прогресс, подскажет где нужно поднажать или наоборот сбавить обороты, чтобы усиленные занятия не вышли боком. Помимо ряда умных систем мониторинга, это просто полезный гаджет, который сделает жизнь чуточку проще, заменяя обычные наручные часы. Мы протестировали новую версию браслета и рассказываем, что он может.Фитнес-браслет поставляется в белой картонной коробке с изображением гаджета и характеристиками с обратной стороны. Внутри само устройство, двухпиновый магнитный кабель и документация. Устройство доступно в трех расцветках: универсальный «Полночный черный», женский «Розовая сакура» и «Изумрудно-зеленый» для любителей необычных оттенков. У нас на обзоре побывал первый вариант.Сразу стоит отметить отличия от предшественника — «семерки». Корпус сузился, стал тоньше и легче за счет срезанных граней. Форм-фактор остался прямоугольным, что позволяет размещать больше информации на экране. Габариты: длинна — 43 мм, ширина — 24 мм, толщина всего 9 мм. HUAWEI Band 8 на руке практически не ощущается днем и не мешает спать ночью. Вес составляет: 24 г с ремешком и 14 г без него.Корпус из прочного полимерного пластика с кнопкой на правой грани. Ремешок силиконовый. Он удобный, не натирает и не вызывает раздражения на коже при длительном ношении. Свободный хвостик заправляется в тренчик с внутренним фиксатором.При желании браслет можно сменить. Он отстегивается нажатием кнопок на задней поверхности корпуса. Крепления не стандартные, поэтому придется искать ремешок именно от этой модели.Устройство оснащено ярким 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью 282 ppi и аналогом функции Alway On Display, о которой я расскажу позже. Вся информация хорошо читается даже при самом ярком освещении. Автоякркости нет, параметры в ручную выставляются в настройках. По личному опыту половины шкалы более чем достаточно для комфортного использования. Есть опция снижения яркости в заданное время.Управляется герой обзора тремя способами: нажатие кнопки, тапом по экрану, поднятие руки. Последние два можно настраивать по желанию. Чтобы дисплей погас просто накройте его ладонью, либо подождите несколько секунд. Свайп сверху открывает меню быстрого доступа к некоторым настройкам и функциям, снизу — открываются сообщения, жестом справа перелистываются показатели тренировок, слева — погода и управление музыкой со смартфона.HUAWEI основательно подошли к реализации основных возможностей Band 8 — контроль за здоровьем ведется круглосуточно. Благодаря технологии TruSeen 5.0, восемь фотодатчиков максимально точно отслеживают показатели пульса и кислорода в крови. Отслеживать состояние сна позволяет технология HUAWEI TruSleep 3.0. Система анализирует все основные фазы сна и составляет подробный график где можно увидеть причину нарушения. За стрессом следит технология TruRelax. При каких-либо отклонениях от нормы отображается рекомендация, как улучшить свое физическое или ментальное состояние.Всю собранную информацию можно просмотреть с экрана гаджета, но гораздо удобнее делать это через приложение HUAWEI Здоровье. В нем сохраняются подробные отчеты за все время пользования, а также меняются параметры показателей в состоянии нормы. Если оповещения не нужны их можно отключить. Связь со смартфоном устанавливается по Bluetooth. На открытом пространстве сопряжение не прерывается на расстоянии до 100 м, поэтому его спокойно можно оставить в сумке на время тренировки.Кстати о них. HUAWEI Band 8 имеет до 100 различных режимов и возможность подстраивать активность под себя. Две из них включаются автоматически: бег и прогулка. Браслет практически не улавливает ложных движений и не сочтет проезд в транспорте за физическую активность. При тестах шагомера погрешность составляет 3-5 шагов. Это очень точные показатели в сравнении с конкурентными гаджетами данного сегмента.В списке режимов также есть плавание. Устройство защищено по стандарту 5 АТМ, а значит можно спокойно записываться в бассейн, купаться и бегать под дождем. Ни длительное нахождение под сильной струей воды, ни погружение не сказалось на работе HUAWEI Band 8.Даже если вы не заядлый спортсмен, HUAWEI Band 8 станет полезен для повседневного использования из-за богатого набора функций. Одной из самых интересных функций стал аналог Always On Display. В настройках она названа «Заставкой», но выполняет ту же самую задачу — показывать время постоянно. Если использовать стоковые изображения дисплеев, она стилизована под них, что выглядит очень гармонично.Если встроенные варианты надоели, в приложении HUAWEI Здоровье есть масса бесплатных вариантов как статичных, так и с анимациями, в том числе и на русском языке. Информация на экране может быть активной — тапаем на часы и открывается будильник, коснулись иконки шагов и весь график перед глазами.Также в HUAWEI Band 8 есть режим многозадачности. Например, можно запустить таймер или секундомер и переключиться на другую опцию. Отсчет будет работать в фоновом режиме. При всем многообразии на рынке носимых устройств, такая возможность есть не у всех дорогих смарт-часов.Сообщения вмещают до 280 символов. В большинстве случаев текст приходит полностью, если это не новость из трех абзацев. Иконки приложения отображаются, поддержки картинок и эмодзи нет. На главном экране некоторых циферблатов высвечиваются непрочитанные уведомления в виде маленького конвертика. Если вести переписку некогда, ответить можно прямо с браслета заготовленными шаблонами или одним из смайликов. Правда эта функция доступна только на Android, на iOS ее нет.Если браслет лежит где-нибудь в сторонке, входящие сообщения не будут отображаться, для этого есть соответствующая настройка. Имена контактов при звонке высвечиваются так, как записаны в телефонной книге смартфона. Микрофона и динамика нет.Чтобы гибко настроить время пробуждения в определенные дни и часы не надо лезть в смартфон, все выставляется с браслета. Фонарик поможет рассмотреть замочную скважину или найти ключи в рюкзаке при полной темноте. При его активации экран светит на полной яркости белым цветом.На панели быстрого доступа есть сразу два режима: «Не беспокоить» и «Сон». Первый отключает все звонки и уведомления, кроме будильников, второй плюсом переводит устройство в режим энергосбережения. Также этим функциям можно задать нужный временной интервал, чтобы не включать самостоятельно.К дополнительным полезностям добавлю управление затвором камеры с таймером на 2 или 5 секунд и поиск смартфона.Автономной работы браслета при стандартной активности хватает на 14 дней, если активность высокая, автономность снижается до 10 дней. При использовании функции Always On Display подзаряжаться придется раз в 4 дня. Впрочем, это не составит проблемы, так как HUAWEI Band 8 поддерживают быструю зарядку. Всего 5 минут у розетки и можно продолжать тренировки еще два дня. До 100% понадобится всего 45 минут.Включая HUAWEI Band 8, я ожидал увидеть браслет со стандартным набором функций. Устройство удивило широкими возможностями, точным мониторингом здоровья и активностей, а также гибкими настройками. Гаджет минимально привязан ко смартфону — большинство опций выставляется с экранчика на запястье. Плюсом стали эргономичность корпуса, информативный дисплей и разнообразие цветовых оттенков. Цена варьируется от 3 до 4 тысяч рублей и это идеальный вариант в данном сегменте. Он подойдет как для занятия спортом, так и для ежедневного использования в качестве продвинутых часов.