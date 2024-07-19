Обзор iPad Air 2024: сомнительный апдейт или всё еще самый оптимальный планшет?

Вместе с iPad Pro компания Apple обновила модельный ряд планшетов Air. На фоне топовых моделей это обновление выглядит слегка минорно и сомнительно. Давайте во всём разбираться.
За iPad на тест благодарим наших друзей из BigGeek
ДизайнСвеженькие iPad Air не получили ярких изменений в дизайне. Здесь абсолютная тишина. А что еще менять, планшет даже в предыдущем поколении выглядит отлично.
Apple сохранила для iPad Air 2024 года привычный дизайн с прямыми гранями. Однако есть одно мелкое, но полезное изменение. Как и в случае с новыми iPad Pro, фронтальная камера переехала с короткой на длинную рамку (в ландшафтное положение).
Датчика Face ID не прибавилось. Сорян, это оставили для топовых моделей. Для разблокировки новеньких iPad Air все также используется Touch ID. Сенсор обкатанный, точный и быстрый, но после Face ID он оставляет впечатление отсталости.
У меня на тесте побывал планшет в фиолетовом цвете. Это мягкий, пастельный и невыразительный оттенок. При слабом освещении планшет выглядит серым. Мне даже пришлось свериться на всякий случай с коробкой, чтобы убедиться, что это точно фиолетовый. Как ни странно, наиболее привлекательно смотрится расцветка Space Gray.
А теперь несколько слов о моих сомнениях по поводу обновления из заголовка. Есть ощущение, что Apple слегка запуталась. Компания своим модельным рядом ноутбуков приучила меня, что модели Air — самые легкие и компактные устройства. Начиная с 2024 года, все «воздушные» iPad толще и тяжелее «прошек». Для понимания толщина 13-дюймового Air составляет 6,1 мм, а вес — 617 г. (у Pro 5,1 мм и 580 г соответственно).
Ладно. Теперь буду привыкать, что индекс Air в планшетах Apple — это не про габариты, а про доступность всего самого лучшего.
В целом дизайн iPad Air 2024 года всё ещё топ. У меня к нему нет претензий. Совсем. Конструкция здесь такая же традиционно топовая — все на своих местах и ничего лишнего. Буквально эталон промышленного дизайна в планшетной категории.
ЭкранВ планшетах iPad Air 2024 снова используется IPS-панель в качестве экрана. Разрешение дисплея составляет 2732 x 2048, а показатель пиковой яркости — 600 нит. Планшетом вполне комфортно пользоваться в помещении и на улице. Углы обзора хорошие.
Впрочем, как же чертовски скучно экран iPad Air смотрится на фоне «прошек». Всё дело в том, что в свежих «эйрах» по-прежнему частота обновления 60 Гц. Мне, к сожалению, этого уже мало. Не хватает плавности.
ПроизводительностьСамые главные изменения iPad Air получил внутри. Теперь в качестве аппаратной платформы выступает чип M2. Я напомню, что этот процессор еще сравнительно недавно устанавливался в «прошки» предыдущего поколения.
Как в случае с обзором iPad Pro 2024 года, обойдемся без бенчмарков. Они бессмысленны и не показательны. Просто имейте в виду, что свежий iPad Air потянет почти все с небольшой оговоркой.
Что имеем в плане производительности? Чип M2 еще не приблизился в плане потенциала к потолку. Однако он не самый удачный с точки зрения нагрева и автономности. Впрочем, процессор без особых затруднений «проглатывает» все планшетные задачи.
Все «мобильные» игры на iPad Air 2024 года, включая набивший оскомину Genshin Impact, запускаются и идут на максималках. За часовую игровую сессию нагрев появляется, но не выходит за пределы зоны комфорта. Однако на мой взгляд, iPad Air слегка потеплее в сравнении с «прошкой».
В чем еще iPad Air уступает iPad Pro? В AAA-гейминге. Сравнивал работу планшетов в Resident Evil 4 Remake. «Прошка» ощутимо шустрее крутит игру, а вот на iPad Air 2024 года уже заметно, что производительность приближается к верхней планке. За пару часов игры иногда встречались просадки FPS и незначительные подлагивания.
В завершении раздела о производительности буквально несколько слов о звучании. С ним все в порядке. Планшет оснащен четырьмя динамиками — по два на оба торца. Звучит iPad Air чисто и хорошо даже на максимальной громкости. Однако для устройств Apple такое положение дел скорее закономерность.
АвтономностьХочется вернуться к фразе, что M2 не очень удачный в плане энергоэффективности. По сравнению с M1 и M4 он активнее расходует зарядку в режиме ожидания. А вот под нагрузкой он особо не выделяется. В тесте на воспроизведение видео планшет продержался 13 часов.
Максимальная поддерживаемая мощность зарядки составляет 20 Вт. С таким адаптером планшет заряжается от 0 до 100% примерно за 2,5 часа.
Что в итоге
Для меня iPad остается развлекательным гаджетом. Полноценно работать на планшете я себя так и не заставил — мешают ограничения iPadOS, которые значительно влияют на продуктивность.
Новый iPad Air — минорный апдейт. Удачные решения трогать не стали, а вместо этого навернули производительности, которой хватит с головой, как минимум, еще на несколько лет. Вряд ли в ближайшее время появятся такие возможности, которые смогут максимально раскрыть весь потенциал чипов семейства M2.
Прямо сейчас iPad Air 2024 — самый оптимальный выбор для пользователей, которые не гонятся с AAA-играми, не избаловали свое зрение 120-герцовыми экранами и не приучили себя к Face ID в планшетах.