Обзор iPhone 15 Plus: самое крупное обновление самых скучных айфонов

Что нового в дизайне: USB-С и покатые грани

Что нового в экране: Dynamic Island и убогие 60 Гц

Что нового в железе: стабильно хорошо

Что нового в камере: 48 МП

Что нового по автономности: ни-че-го

Что в итоге: на фоне предыдущих трех поколений — самый заметный апдейт

Одно из самых скучных занятий для меня — тестировать базовые модели айфонов. Они практически не меняются на протяжении трех поколений, поэтому пользовательский опыт получается однообразным. В этом году Apple слегка опомнилась и подтюнила базовую линейку, добавив несколько полезных изменений.Самые интересные нововведения получает серия Pro, а «база» держится в стороне каким-то гадким утёнком. Если честно, вообще не понимаю, зачем их покупать — там даже экраны в 2023 году всё еще с частотой 60 Гц в то время, как некоторые даже доступные гаджеты на Android выходят с 90-герцовыми дисплеями.Я протестировал iPhone 15 Plus — это всё такой же душный базовый айфон, но на фоне 12-х, 13-х и 14-х он смотрится самым крупным апдейтом. А теперь с подробностями и по порядку.Дизайн iPhone 15 Plus остался практически без видимых изменений по сравнению с предшественником. Как в случае с «прошками», грани рамки слегка закруглили. Теперь смартфон приятнее лежит в руке также во многом благодаря матовому покрытию.Конструкция блока основной камеры не изменилась. Два объектива расположены по диагонали. Я тестировал iPhone 15 Plus в розовом цвете. В целом расцветки базовых айфонов в этом году выглядят максимально скучно. Тот самый момент, когда лучше остановиться на классике — черный или белый. Все остальные максимально невыразительные.Покрытие спинки также матовое. Оно тактильно приятнее глянца и меньше собирает следов от рук.В отличие от «прошек» у базовых iPhone 15 и 15 Plus не лишились переключателя бесшумного режима. Скорее всего, его уберут к следующему поколению.Габариты устройства составляют 160,9 × 77,8 × 7,8 мм, а вес — 201 г. Корпус получил степень защиты IP68. Смартфон можно погружать в воду на глубину до 6 м, но не дольше, чем на 30 минут.По сравнению с предшественником iPhone 15 Plus нарастил разрешение и плотность пикселей — 2796 × 1290 с 460 ppi против 2778 × 1284 с 458 ppi. Также увеличили базовый показатель яркости — теперь это 1000 нит в обычном режиме 2000 нит в пике. В остальном это тот же Super Retina XDR display с диагональю 6,7 дюйма и показателем контрастности 2 000 000:1.Самое главное нововведение — ожидаемо Dynamic Island пришел в базу. Apple похоронила чёлку. Ушла эпоха вслед за переключателем бесшумного режима в прошках. Таким образом iPhone 15 и 15 Plus хоть как-то будут визуально отличаться от двух предыдущих поколений.С точки зрения юзабельности Dynamic Island не несет в себе ничего полезного. За год использования так и не нашел ему какого-либо применения. Если вы используете какой-либо интересный сценарий с «островком» — расскажите в комментариях.В плане запаса яркости и цветопередачи дисплей iPhone 15 Plus хорош. Впрочем, частота его обновления все еще составляет 60 Гц. Это стыд и позор для 2023 года. Особенно, учитывая стоимость смартфона. За это iPhone 15 Plus получает жирнейший минус от меня.В качестве аппаратной основы iPhone 15 Plus получил A16 Bionic с 6 ядрами CPU и 5 ядрами GPU. А также у него 16-ядерный Neural Engine для обработки алгоритмов машинного обучения.Для любителей померить производительность цифрами прикладываю результаты бенчмарков. Прогнал айфон в AnTuTu и Geekbench.С производительностью все стабильно хорошо. А что, кто-то ждал от нового айфона чего-то еще? A16 Bionic — стабильный и обкатанный чип. Да, нативно iPhone 15 Plus запускать Resident Evil Village не может, но в то же время он отлично демонстрирует себя во всех мобильных тайтлах на максималках. А еще он по моим ощущениям не разогревается до уровня iPhone 15 Pro Max. Во время длительного гейминга легкий нагрев корпуса появляется, но не выходит за рамки комфорта.В остальном, операционка и приложения летают. Учитывая опыт Apple, смартфон будет радовать владельца производительностью не один год.Состав основной камеры оставили без изменений — это все те же основной и ультраширокоугольный сенсор. Разрешение главного датчика прокачали до 48 МП, а диафрагму поджали до ƒ/1.6. Напомню, у предшественника было 12 МП и ƒ/1.5 соответственно. Основная камера стабилизируется методом сдвига сенсора.Разрешение фото на основной объектив выросло, но заметных улучшений в качестве я не заметил.Про ультраширик особо говорить нечего. Это тот же датчик на 12 МП со светосилой ƒ/2.4, что был в предыдущем поколении. Качество фотосъемки не изменилось.Напомню, iPhone 15 Plus, как и два его предшественника, способен записывать 4K видео в HDR с 60 кадрами в секунду. Качество записываемых роликов на высоте.Увы, фронтальная камера не получила изменений. Это всё тот же датчик на 12 МП со светосилой ƒ/1.9.За автономную работу отвечает аккумулятор на 4383 мАч. По автономности каких-либо радикальных отличий от устройства предыдущего поколения нет. Смартфон без затруднений живет в режиме с подзарядкой один раз в сутки. Автономность можно вытянуть и до 1,5 суток.От 0 до 50% смартфон заряжается 20-ватным адаптером в среднем за 33-36 минут.В сухом остатке имеем, с одной стороны — самый крупный апдейт базовой линейки. Здесь: закруглили грани, добавили Dynamic Island, заменили Lightning на USB-С и раздули основную камеру до 48 МП. С другой стороны — дисплей с позорными 60 Гц, которые уже, как проклятье над «базой».В качестве итога обозначу, что переход на iPhone 15 Plus с предыдущей модели лишен здравого смысла. Новинку следует рассмотреть владельцам iPhone 12, 11, XR и наиболее старых устройств со сдохшими аккумуляторами.