Обзор iPhone 15 Pro Max: изменений не так много, но они есть

В этом году смартфоны Apple вызвали среди фанатов компании противоречивые впечатления — кого-то огорчило отсутствие заметных нововведений, а кто-то остался в восторге от 5-кратного оптического зума и производительности новой камеры. Я не отношусь к обозревателям, которые выкладывают серию заученных впечатления сразу после распаковки гаджета в день продаж. Вместо этого я предпочитаю обстоятельно подойти к изучению нового устройства, которое будут обсуждать до сентября 2024 года. Поэтому я взял паузу и провел с iPhone 15 Pro Max в качестве основного смартфона.
За тестовый смартфон для этого обзора благодарю наших друзей из Big Geek и напоминаю, что у них вы сможете найти не только технику Apple, а также смартфоны на Android, аксессуары и другие гаджеты.
Дизайн: отполировали идеальный силуэтАнонсом новых iPhone компания Apple даёт нам знать, что находится в заложниках удачного дизайнерского решения и в то же время проходит цикличный этап самоповторов. Дизайн актуальных айфонов возведен в абсолют — 12 серия задала вектор превосходства, который горячо восприняли пользователи. Из-за этого компания опасается смелых экспериментов с внешним видом устройства.
Удачный силуэт iPhone 12, 13 и 14 буквально загоняет Apple в угол и мы наблюдаем цикл стагнации. Для компании в этом нет ничего нового. Предлагаю вам немного напрячь память и вспомнить, что с такой проблемой Apple уже сталкивалась после выпуска серии iPhone 6, вслед за которой следовали однообразные 6S, 7 и 8. Этот порочный цикл был разорван запуском революционным iPhone X.
Запуском iPhone 15 Pro и 15 Pro Max компания не оставляет себе маневра. Удачный силуэт 12-й серии доведен до совершенства и «подкреплен» титаном. Таким образом 15-ые прошки ставят точку на этом дизайнерском решении. Пристальные телескопы журналистов направлены на утечки по iPhone 16, а пользователи дали понять, что в 2024 году не простят компании запуск устройства в этом же силуэте.
У меня на тесте iPhone 15 Pro Max в цвете Blue Titanium — это приятный оттенок, который органично дополняет мой MacBook Air в цвете Midnight. Впрочем, это не самая удачная расцветка. На мой взгляд, наиболее интересно и необычно смотрится Natural Titanium в этом году.
Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь iPhone 15 Pro Max в руку — он стал тактильно приятнее. Этого удалось добиться благодаря банальному закруглению краев рамки. Самое интересное, что это решение вызывает визуальный диссонанс. Смотришь на рамку — она плоская, но в руке смартфон лежит удобнее.
Рамка теперь матовая. С одной стороны в целом она собирает меньше следов от рук, но область вокруг кнопок пачкается быстрее. Для меня это какой-то парадокс. Стоит отметить, что все отпечатки с легкостью обираются обычной микрофиброй без какого-либо чистящего средства.
А где здесь титан? Новый материал используется только в поверхности граней. Казалось бы, а разговоров то было! На деле применение титана в моем случае носит полезный характер. Благодаря этому решению смартфоны стали легче, а значит, что iPhone 15 Pro Max для меня выглядит заманчиво.
Напомню свою историю. Пользовался 12 Pro Max, но когда настало время переходить 13-й с удовольствием перешел на обычную «прошку», поскольку она компактнее, а самое главное легче версии Max. С выходом iPhone 14 не стал изменять свой выбор — модель Pro Max привлекает наиболее крупным экраном, но отталкивает своим весом.
А теперь для сравнения и понимания — вес iPhone 15 Pro Max составляет 221 г., а его предшественника 240 г. Мой iPhone 14 Pro весит 206 г. — разница между ним и 15 Pro Max составляет всего 15 г. Таким образом «макс» снова манит своим экраном и 5-кратным оптическим зумом, но об этом чуть ниже — камера обычной «прошки» новый телевик не получила.
Для любителей цифр оставляю габариты корпуса — 159,9 × 76,7 × 8,25 мм. Он получил степень защиты IP68, а это значит, что его спокойно можно купать до 30 минут на глубине 6 метров.
Ушла эпоха — Apple отказалась от знаменитого переключателя бесшумного режима. Для меня это не революционное решение, а логичное эволюционное развитие. Переключатель был визитной карточкой айфонов с самой первой модели и носил звание ностальгического элемента. Впрочем, настало время ему отправиться музей к сенсору Touch ID на полку.
Если мне не изменяет память, начиная с iPhone 5 переключатель у меня по умолчанию начал находиться в выключенном положении. Количество уведомлений росло, а всякие рингтоны начали раздражать. Поэтому, какой смысл в этом элементе конструкции, если он постоянно находится в одном и том же положении? Правильно — никакого!
Кнопка действия в iPhone 15 Pro и 15 Max намного функциональнее по сравнению с переключателем. Базовые настройки позволяют навесить на неё быстрый доступ к: бесшумному режиму (для олдов), выбору режима фокусирования, запуску определенного режима камеры, фонарику, диктофону и лупе. А с помощью быстрых команд этот набор можно значительно расширить.
Сейчас в моем сценарии на кнопке действия висит быстрый запуск камеры, поскольку начались холода, а на руках вне дома часто надеты перчатки. Таким образом от удачного кадра меня отделяет меньше действий.
Самое главное нововведение по версии Apple — USB-C. Со стороны компании, которая навела бардак в разъемах своих устройств, это выглядит логичным шагом. Осталось обновить под USB-С все аксессуары.
Для меня отказ от Ligthning — скорее минус, чем плюс. Фирменный разъем Apple мне нравился больше своей конструкцией и простотой реализации. Впрочем, с точки зрения пользовательского опыта он не представлял для меня пользы. Начиная с iPhone 12 я заряжаю все айфоны только с помощью MagSafe, а передаю данные исключительно по воздуху. Поэтому переход на USB-С я встретил без восторга.
Экран: стабильно хорош, но не у всех:)iPhone 15 Pro Max оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR OLED с разрешением 2796 × 1290 и плотностью пикселей 460 ppi. Дисплей поддерживает технологию ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.
Характеристики панели не изменились по сравнению с предыдущим поколением, поэтому напомню еще несколько параметров и перейду к впечатлениям. Показатель контрастности составляет 2 000 000:1, а пиковая яркость — 2 000 нит.
В верхней части экрана встроен Dynamic Island. К сожалению, с прошлого года он не стал умнее, поэтому носит для меня в целом декоративный характер. Есть поддержка технологии Always-On display для любителей любоваться постоянно включенным экраном.
Экран iPhone 15 Pro Max остается для меня эталонным — не за счет размера, а благодаря своим характеристикам цветоперадачи. У него традиционно хорошие углы обзора. Картинка получается яркой и естественной без искажений в сторону перенасыщения. Любой контент на дисплее смотрится очень хорошо, но HDR — интереснее. Поддержка Dolby Vision здесь на высоте.
Несмотря на мою похвалу, владельцы устройств серии iPhone 15 Pro и 15 Pro Max столкнулись с массовой проблемой выгорания экрана. Существует версия, что это происходило из-за перегрева. По словам Apple, проблема была устранена обновлением, а владельцам смартфонов с выгоревшим дисплеем сделали бесплатную замену (вот только не в России, увы).
За время месячного тестирования у меня проблем с выгоранием дисплея не возникло, хотя я старался использовать смартфон по максимуму и даже активировал режим всегда включенного экрана.
Стоит буквально несколько строчек уделить вибрации и звуку. Каких-либо радикальных изменений здесь не случилось. Вибро-матор в айфонах — еще одна эталонная составляющая. Тактильный отклик реализован на высоте. Звучит новый айфон все также хорошо и по моему скромному мнению оставляет за собой пьедестал флагмана с самым лучшим звуком. Встроенные динамики великолепны — они обеспечивают чистый и детализированный звук с хорошо оформленными низкими частотами.
Производительность: очень горячоВ качестве аппаратной платформы iPhone 15 Pro Max получил новый чип A17 Pro. У него 6 ядер CPU и 6 ядер GPU, а еще 16-ядерный Neural Engine. Производительность всех новых айфонов всегда на высоте и оставляет конкурентов позади, но не обошлось без нюансов.
Для начала давайте посмотрим на результаты бенчмарков, если вы любите мерить производительность циферками. Прогнал iPhone 15 Pro Max в традиционных Geekbench и AnTuTu.
Apple на презентации iPhone 15 Pro Max хвалилась поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне и возможностью запуска AAA-тайтлов консольного уровня. На деле всё это получилось неоднозначным. Я поиграл в Resident Evil Village на айфоне (подробнее об этом можно прочитать здесь) и этот процесс оставил противоречивые впечатления. Смартфон ощутимо нагревается, довольно быстро разряжается, а для комфортной игры необходим геймпад. Получается мобильный AAA-гейминг с кучей компромиссов.
В мобильных играх iPhone 15 Pro Max ведет себя отлично. Он без проблем «проглатывает» Genshin Impact, PUBG, Wild Rift и другие тайтлы на максималках. Нагрев во время длительных игровых сессий появляется, но остается на комфортном уровне.
Камера: мелкий тюнинг полезных возможностейСистема основной камеры по-прежнему состоит из трех объективов и лазерного датчика LiDAR. На первый взгляд она осталась практически без изменений, но несколько мелких нововведений все-таки есть и все они довольно полезные.
Основной сенсорНачнем с основного датчика. Первое заметное и важное нововведение — Apple добавила промежуточную настройку разрешения. Ранее был слишком большой диапазон. Пользователи могли снимать в обычном режиме с разрешением 12 МП и в 48 МП для съемки в ProRAW. Для большинства повседневных сценариев 48-мегапиксельные снимки были слишком большие. Теперь есть возможность снимать без ProRAW с разрешением 24 МП.
В iPhone 15 Pro Max появилась возможность выбирать точку фокусировки на готовом кадре. Apple по традиции зажала это фишку для «прошек» предыдущего поколения, чтобы хоть как-то подогревать интерес к новым моделям.
ШирокоугольныйШирик остался без каких-либо изменений. Это все тот же объектив, что мы с вами видели в предыдущих двух поколениях, с возможностью макросъемки. Как мне показалось, качество снимков на ширик не изменилось.
ТелеобъективСамое главное нововведение камеры iPhone 15 Pro Max — новый телевик с 5-кратным оптическим зумом (эквивалент фокусного расстояния 120 мм). Наконец-то до Apple дошло, что надо прокачивать возможности зума. Как минимум, я то уж точно наигрался с ультрашириками и их искаженной перспективой. Поэтому, начиная с iPhone 14 Pro, я чаще всего снимаю в 2x.
Все фото из обзора в оригинальном разрешении и без сжатия можно скачать по ссылке (Telegram)
Перед тем, как перейти к фронталке буквально несколько слов о возможностях видеосъемки. В сравнении с «прошкой» предыдущего поколения они остались без видимых изменений. Айфон все также хорошо отрабатывает практически любое освещение. Напомню, он способен снимать в 4K HDR (Dolby Vision) с 60 кадрами в секунду. Тут без каких-либо откровений — iPhone 15 Pro Max теперь самый лучший камерофон для съемки видео.
Впрочем, все-таки осталось одно небольшое нововведение, которое стоит упомянуть. На iPhone 15 Pro Max во время видеосъемки можно переключаться между всеми объективами. «Прошка» предыдущего поколения позволяет переходить только от основного до телевика и наоборот.
АвтономностьApple по традиции чуть-чуть увеличивает батарею, но все эти изменения выглядят незначительными на фоне моделей предыдущего поколения. iPhone 15 Pro Max получит аккумулятор на 4441 мА·ч.
В моем повседневном сценарии полностью заряженного аккумулятора хватает на целый день и даже чуть больше, но я по привычке заряжаю все смартфоны один раз в сутки.
Также имеется одно мелкое, но очень полезное нововведение, которое Apple снова зажала для моделей предыдущего поколения. В настройках аккумулятора iPhone 15 Pro Max можно установить лимит заряда 80%.
Стоит отметить, что в iPhone 15 Pro Max появилась обратная проводная зарядка (революшн!). Теперь в случае необходимости можно подзарядить AirPods или Apple Watch.
Впечатления: всё хорошо, но не для всех
На первый взгляд может показаться, что обзор получился слишком комплиментарным. Все потому, что, если отбросить все нововведения, то вышесказанное можно спокойно применить iPhone 14 Pro (Max) и 12 Pro (Max). Новый айфон все также хорош, но эта модель не предназначена для владельцев устройств предыдущих двух поколений.
Если вы обновитесь на iPhone 15 Pro Max с iPhone с одного из двух его предшественников, то вас будет ожидать разочарование, поскольку вы практически не получите какого-либо нового опыта.
Кому стоит обратить внимание на iPhone 15 Pro Max? Владельцам 12-х «прошек» с умершим аккумуляторам, а также пользователям наиболее старых моделей, которые запланировали переход на новый айфон в этом году.
Впрочем, покупка нового айфона в 2023 году носит компромиссный характер. Что нужно понимать: с текущим курсом iPhone 15 Pro Max очень дорогой, а еще в России нет официального сервиса. Оно вам надо? Решайте сами!
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