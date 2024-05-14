По-настоящему моет пол, а не протирает его влажной тряпочкой! Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1 Max

Neatsvor U1 Max — устройство для всех, кто хочет максимально сбросить с себя рутинные действия по поддержке чистоты пола и обслуживанию робота пылесоса. Оказывается, ежедневная уборка может выглядеть так — залил бак чистой воды и занимаешься своими делами.
Комплектация и внешний видКомплект поставки Neatsvor U1 Max радует набором расходников. В коробке: робот-пылесос, базовая станция самоочистки, щетка для чистки, сменные пластины для мытья пола, комплект боковых щеток и фильтр.
Робот-пылесос выполнен в классической форме «таблетка». На верхней поверхности расположена башенка датчика LiDAR и три функциональные клавиши: настройка беспроводного соединения, включение/перезагрузка и возврат на базу.
Верхняя крышка крепится на магнитах. Под ней скрывается отсек пылесборника и инструмент для очистки щеток пылесборника. Ёмкость встроенного бака для воды составляет 145 мл, а съемного контейнера для пыли — 230 мл.
Габариты базовой станции составляют 460 x 400 x 452 мм, а вес — 10,5 кг. Её углы закруглены. Корпус преимущественно белого цвета с темно-серыми вставками. Справа расположен съемный бак для чистой воды объемом 5 литров. Для его извлечения достаточно с легким усилием потянуть за ручку вверх.
Слева от бака для чистой воды размещается откидная крышка. На неё производитель вынес индикатор состояния и сенсорное управление. Под крышкой расположились пылесборник, отсек для запасных мешков и бак с отработанной жидкостью. Ёмкость резервуара для грязной воды составляет 3450 мл, а пылесборника — 2500 мл.
Функциональность и управлениеУправлять функциональностью Neatsvor U1 Max предлагается двумя способами: с помощью клавиш на крышке базовой станции и в приложении. Напомню, на поверхности станции размещены три клавиши: запуск самоочистки, запуск и остановка уборки, и кнопка возврата робота. Все текущие действия отображаются на небольшом экранчике.
Второй способ управления с помощью приложения наиболее функциональный. Подключение робота-пылесоса проходит в несколько стандартных этапов:
- Скачиваем фирменное приложение для iOS или Android (для быстрого доступа можно отсканировать QR-код из инструкции)
- В приложении необходимо создать учетную запись, а затем нажать кнопку «+»
- В окне выбора устройства находим Neatsvor U1 Max и вводим данные своей сети Wi-Fi (обратите внимание, что поддерживается только соединение 2,4 ГГц)
- Теперь нужно зажать кнопку Wi-Fi на поверхности робота-пылесоса до тех пор, когда она начнет мигать
- После этого нужно подключиться на смартфоне к Wi-Fi сети робота — произойдет передача информация и процесс настройки завершится
- Теперь можно вернуться к своему домашнему Wi-Fi подключению и запускать уборку
Таким образом Neatsvor U1 Max предлагает два удобных способа взаимодействия. При необходимости вам не потребуется для запуска уборки ходить в поисках смартфона.
Приложение позволяет запускать разные типы уборки: сухую, влажную, а также комплексную — подметание и мытьё. Также можно регулировать уровень очистки и подачи воды. Есть функция поиска.
Построенную карту помещения можно разделять на зоны, а также устанавливать виртуальные границы.
Помимо всего вышеперечисленного, в приложении имеется:
- Функция управления базовой станцией — ручной запуск сбора пыли из робота, установка длительности очистки швабры и времени её сушки
- Обновление прошивки
- Режим не беспокоить
- Состояние расходных материалов
Уборка и обслуживаниеКачество уборки — главное преимущество Neatsvor U1 Max. Робот во время первого построения карты автоматически делит всё обследованное помещение на зоны. Процесс уборки выглядит так: пылесос поэтапно проходит участки квартиры. После прохождения одной зоны робот возвращается на базовую станцию — там происходит очистка тряпок, пополнение воды и сбор пыли при необходимости.
После уборки всего помещения на базе происходит извлечение пыли, слив неиспользованной воды, тщательная очистка тряпок с их последующей сушкой.
В плане обслуживания Neatsvor U1 Max оказался довольно неприхотливым. За две недели использования в режиме уборки через день я два раза сливал грязную воду, один раз пополнял бак с чистой и один раз сполоснул лоток станции просто струёй воды. Менять мешок с пылью пока не приходилось. Посмотрим, насколько его хватит на этапе длительного тестирования.
К качеству уборки у меня нет претензий. Neatsvor U1 Max пылесосит и моет пол хорошо. Даже очень хорошо. Робот без труда справляется с пылью в труднодоступных местах. Также он хорошо справляется с коврами, как минимум, он без проблем забрался на коврики с коротким ворсом.
АвтономностьАвтономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5200 мАч. Полностью заряженная батарея способна обеспечить примерно 110 минут уборки.
Время полной зарядки от 0 до 100% составляет в среднем 5,5-6 часов.
Что в итоге?
Neatsvor U1 Max — робот-пылесос с базовой станцией для пользователей, которые хотят почти полностью делегировать сухую и влажную уборку устройству. При этом не заниматься регулярно его обслуживанием.
На наш взгляд, робот-пылесос получил не самое удобное приложение, но зато он отлично выделяется среди конкурентов качеством уборки, а это преимущество значительно перевешивает.
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