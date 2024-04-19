Обзор робота-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s: умный, мощный и компактный помощник по дому

Комплектация и внешний вид

Уборка и приложение

Автономность

Технические характеристики

Цвет : белый

: белый Емкость пылесборника: 0,4 л

0,4 л Мощность всасывания : 5000 Па

: 5000 Па Тип уборки: сухая и влажная

сухая и влажная Датчики: сенсоры определения препятствий и лидар

сенсоры определения препятствий и лидар Емкость для воды: 300 мл

300 мл Уровень шума: 65 дБ

65 дБ Аккумулятор: 3200 мА·ч

3200 мА·ч Габариты: 154 × 146 × 89 мм

В качестве вывода

HONOR CHOICE RobotCleaner R2s Lite с мощностью всасывания 4000 Па и автономностью поскромнее — его стоимость составляет 19 999 р.

HONOR CHOICE RobotCleaner R2s из нашего обзора — 22 999 р.

HONOR CHOICE RobotCleaner R2s Plus со станцией самоочистки — 31 999 р.

От домашней уборки никуда не денешься. Конечно, можно отложить бытовые дела в долгий ящик, но гораздо приятнее жить в постоянной чистоте. Тем более если всю грязную работу за тебя сделают умные гаджеты. Одним из таких стал робот-пылесос, который поддержит порядок в квартире, пока вы уделяете своё время наиболее приятным занятиям.Я протестировал HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s, который стал логическим продолжением линейки роботов-пылесосов бренда. Гаджет по-прежнему использует лидар для сканирования помещения, хорошо собран, а по функциям не отстает от предшественника. Новая версия домашнего помощника прибавила в мощности. В этом обзоре спешу поделиться впечатлениями о новинке.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s поставляется в белой коробке. Все нужное для уборки уже есть в комплекте: зарядная док-станция, адаптер питания, сменная платформа с салфеткой для влажной уборки и документация. Основная и вспомогательная щетки уже установлены в робота.Внешне HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s унаследовал дизайн предыдущих моделей. Из верхней части корпуса в форме «таблетки» выглядывает лидар со сканером. Чуть выше разместили кнопки запуска и возврата на базу. Клавиши нажимаются легко и моментально приводят пылесос в действие.«Глазами» робота стал тройной датчик спереди. Он помогает лидару сканировать помещение, составлять план уборки, избегать препятствия, а не собирать каждый угол и ножку стула в квартире.Сзади у HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s есть гибридный контейнер. В нем скапливается собранный мусор, а также заливается вода для влажной уборки. Отсек укомплектован HEPA-фильтром — он не дает частицам пыли проникнуть обратно в помещение. Ёмкость для воды рассчитана на 300 мл — хватает на 3-4 раза прибраться в стандартной двухкомнатной квартире с кухней и прихожей. Доливается жидкость через резиновый клапан с защитой от протекания. Если смотреть прямо на логотип пылесоса, на правом боку мы найдем клавишу включения. Она выполнена в виде переключателя, ее можно нащупать не глядя.На нижней поверхности HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s разместились: два ведущих и одно направляющее колесика, основная щетка-ролик, вспомогательная щетка для труднодоступных мест, а также контакты для зарядки. В центре наклеен QR-код для подключения гаджета к смартфону.Зарядная док-станция компактная и не занимает много места. Индикатор состояния находится сверху, а лишние остатки провода прячутся в специальный отсек снизу.Настройка HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s займет не более 5 минут. Загружаем фирменное приложение, регистрируемся, и следуем всем предложенным подсказкам. Для связи с роботом нас попросят предоставить доступ к домашней сети Wi-Fi — необходимо использовать сеть 2,4 ГГц.Далее приложение попросить сделать автоматический запуск HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s для создания карты помещения. На уборку квартиры в 32 квадратных метра вместе с настройкой ушло около 15 минут. Последующий запуск стал на пару минут быстрее.В приложении можно редактировать карту, разделить помещение на зоны, отметить области уборки, следить за движением робота в реальном времени и ограничить доступ к выбранным участкам квартиры. Есть возможность задать разные типы и очередность уборки для каждой комнаты. Например, в зале собрать пыль щеткой, а на кухне и в прихожей не помешает пройтись влажной салфеткой. Все свои действия — начало и завершение уборки, возврат на зарядную станцию и прочее — пылесос озвучивает на русском языке. Громкость голоса можно отрегулировать на свое усмотрение.Чтобы квартира не заросла слоем пыли и шерстью питомцев во время отпуска, в приложении настраивается уборка по расписанию. А режим «Не беспокоить» задает временной интервал, когда роботу следует молча постоять в сторонке. Это удобно, если вы работаете из дома и не желаете отвлекаться на посторонний шум. Приятным бонусом стала возможность подружить HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s с Алисой и отдавать команды голосом через колонку.Максимальной мощность всасывания HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s составляет 5000 Па. Устройство ежедневно поддерживает чистоту в помещении без особых усилий и нареканий. Проблем с проникновением в труднодоступные места в ходе тестирования замечено не было. Уровень мощности и дотошность влажной уборки можно задать вручную или довериться автоматической настройке робота.HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s преодолевать препятствия высотой до 2 см и легко взбирается на ковры с низким ворсом, половички у входа, и межкомнатные перегородки.За длительное время работы отвечает встроенный аккумулятор на 3200 мА·ч. Этого хватает примерно на 100 минут непрерывной уборки в стандартном режиме мощности. Если заряд на исходе, пылесос отправится к док-станции и продолжит дела, когда уровень батареи достигнет 80 процентов. На заряд от 0 до 100 процентов уходит около 5 часов.На момент публикации стоимость HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s составляет 22 999 рублей. В период с 19 апреля по 30 апреля действует специальное предложение — скидки до 4000 рублей на покупку. За эту цену мы получаем гаджет от известного бренда с современным дизайном, качественной сборкой, достойной мощностью и хорошим набором функций. Со всеми основными задачами робот-пылесос справляется отлично и станет незаменимым помощником по дому.В обновленную линйку вошли три модели: