Послушал беспроводные наушники Nothing Ear (a): обзор

Бренд Nothing в 2024 году начал активно развивать устройства среднеценового диапазона. Их можно узнать по обозначению (a) в названии. Я наконец-то добрался до наушников Nothing Ear (a), послушал и теперь могу поделиться впечатлениями. Бренд Nothing в 2024 году начал активно развивать устройства среднеценового диапазона. Их можно узнать по обозначению (a) в названии. Я наконец-то добрался до наушников Nothing Ear (a), послушал и теперь могу поделиться впечатлениями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Комплектация, дизайн, эргономика

За наушники на тест благодарим наших друзей из Big Geek

Одно нажатие — воспроизведение или пауза

Двойное нажатие — следующий трек или отклонение входящего вызова

Тройное нажатие — предыдущий трек

Нажать и удерживать — управление системой активного шумоподавления

Приложение и функциональность

Эквалайзер — можно использовать предустановки или подвигать ползунки частот самостоятельно

Управление — здесь можно переназначать жесты

Управление системой активного шумоподавления

Оптимизация баса — улучшает воспроизведение низких частот

Звук и шумодав

Автономная работа

Что в итоге

Комплект поставки Nothing Ear (a) ничем не отличается от всех остальных TWS-наушников. Коробка узнаваемая. Внутри: наушники, сменные амбушюры в разных размерах и провод USB-С для зарядки.Кейс Nothing Ear (a) стал менее удобным в сравнении с флагманской серией. Открывается он не так удобно. У меня на тесте модель белого цвета. Крышка кейса прозрачная, а подложка выполнена в тон корпуса наушников.Порт для зарядки USB-С расположен на заднем торце. Кнопка сопряжения и индикатор состояния — на подложке под крышкой.Дизайн наушников мне нравится. Силуэт Nothing Ear (a) внешне и тактильно напоминает эталонные AirPods Pro 2, но это прекрасно дополняет эстетика полупрозрачных корпусов. Модель доступна в черном, белом и желтом цвете. По началу есть ощущение, что желтый смотрится ярко и свежо, но в длительную перспективу, мне кажется, он быстро надоест.Наушники получили датчик нахождения в ухе. Другими словами, воспроизведение будет автоматически приостановлено, если достать их из ушей.Что касается управления, основная функциональность Nothing Ear (a) управляется нажатиями на ножку, как в AirPods Pro. На мой взгляд, это самое удобный метод. Поддерживаются следующие жесты:Посадка Nothing Ear (a) для меня очень удобна. Мне идеально подошли амбушюры по умолчанию. Наушники практически не ощущаются в ушах на протяжении длительного прослушивания.Nothing Ear (a) управляются с помощью фирменного приложения Nothing X, которое доступно на iOS и Android. В главном окне отображается статус подключения и уровень заряда. Также здесь доступны четыре основных функции:Остальная функциональность спрятана под кнопкой шестеренки. Здесь: отключение датчика обнаружения уха, режим малой задержки для геймеров, двойное подключение (можно подключать в двум источникам сигнала и быстро переключаться между ними), определение подходящего размера вкладышей, поиск наушников и обновление прошивки.В целом приложение приятное. Интерфейс лаконичный — ничего лишнего.За звук отвечают 11-миллиметровые драйверы. Поддерживаемые кодеки: AAC, LDAC и SBC. Для соединения с источником сигнала используется Bluetooth 5.3. Звучание Nothing Ear (a) для меня разделилось в зависимости от устройства, к которому они подключаются.При прослушивании музыки с айфона Nothing Ear (a) по качеству звука значительно уступают флагманской версии. Сцена вроде и получается широкой, но не покидает «ощущение коробки». Не хватает детализации по верхам и середине — на этих частотах хорошо ощущается «каша». Все это производитель пытается компенсировать басами. Однако низы гулкие и неестественные. Как я не пытался играться с эквалайзером, добиться внятного звучание наушников в связке с айфоном у меня не получилось.Nothing Ear (a) заметно раскрываются при подключении к Android-смартфону. При таком раскладе, как мне кажется, начинает вытягивать кодек LDAC. При прослушивании того же Spotify с максимально доступным качеством сцена получается шире, да и в целом детализация по всем частотам заметно шире. Даже вышеупомянутый бас становится приятнее.Работа системы активного шумоподавления мне понравилась. Её интенсивность можно настраивать вручную. Я использую на максимуме. К примеру, прямо сейчас я набираю этот текст в сапсане и слушаю сандтрек к финальному сезону сериала Твин Пикс. При этом я не слышу движение поезда и разговора окружающих пассажиров, а надо сказать, что вагон забит под завязку.С микрофонами всё очень плохо. Производитель явно экономил на передаче голоса. Микрофон плохо работает в любых условиях. На всякий случай приложу парочку записей — дома и на улице. Если вы планируете использовать Nothing Ear (a) для регулярного общения, то рекомендую обходить эти наушники стороной. В нашем «слепом тесте» на качество микрофона наушники заняли последние места.Ёмкость аккумулятора в футляре составляет 500 мАч, а в наушниках — по 46 мАч. Беспроводную зарядку, к сожалению не завезли.В моем сценарии использования с максимальным уровнем шумодава и громкостью в пределах 70-75% наушники выдают в среднем 6,5 часа. Полностью заряженного кейса хватает примерно на четыре зарядки.Наушники Nothing Ear (a) получились скорее имеджевой моделю. На момент публикации их можно приобрести от 10 000 рублей. За этот прайс модель предлагает приятный дизайн, удобную посадку, хорошую систему управления, эффективный шумодав и достойную автономность. В числе преимуществ я не указал звучание, поскольку это не сильная сторона гаджета. Вменяемый звук можно получить только в связке с Android-смартфоном.При выборе наушников для айфона я бы рекомендовал проходить мимо Nothing Ear (a). Лучше доплатить и взять флагманскую модель бренда, чтобы получить наиболее качественное звучание, кейс и кейс с беспроводной зарядкой.