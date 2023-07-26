Обзор пылесоса Dreame R20: флагман вертикального сегмента

Вертикальный пылесос-ручка Dreame R20 — новинка этого лета на российском рынке и флагман серии R. Устройство получило ряд преимуществ, среди которых достойная комплектация, качественная сборка, универсальность и простота обслуживания. Мы протестировали устройство, чтобы во всем убедиться и поделиться впечатлениями.
Комплектация и дизайнDreame R20 производит первое приятное впечатление своей комплектацией. В коробке вместе с основным блоком пылесоса вы найдете: аккумулятор, настенный фиксатор, адаптер питания для зарядки, удлинитель, гибкий адаптер, насадку для щелей, многофункциональную щетку с подсветкой, мягкую роликовую щетку, широкую комбинированную насадку и электрическую мини-щетку. Комплект поставки закрывает все основные потребности в дополнительных аксессуарах для уборки. После покупки пылесоса ничего дополнительно приобретать не нужно.
Производитель предлагает размещать пылесос вертикально с помощью настенного крепления. Саморезы и дюбели для его монтажа также идут в комплекте. При таком размещении Dreame R20 не занимает много места в квартире. В настенном креплении можно дополнительно разместить две щетки. Лучше всего эту возможность задействовать для двух наиболее часто используемых аксессуаров, например, для широкой комбинированной и щелевой насадок.
Ручка пылесоса удобно лежит в руке. Вес основного блока без насадок составляет 1,7 кг без насадок.
Корпус Dreame R20 выполнен в оттенке металлик. Это универсальная расцветка, которая одинаково хорошо впишется в темный и светлый интерьер.
Уборка и функциональностьDreame R20 оснащается высокоскоростным бесщеточным двигателем. Номинальная мощность пылесоса составляет 570 Вт, а мощность всасывания — 190 аэроватт. Скорость вращения двигателя — 150000 об/мин. Давление при всасывании — 27 кПа.
Уровень мощности пылесоса регулируется автоматически в зависимости от загрязнения поверхности. Система устройство самостоятельно определяет уровень чистоты и в случае, например, легкого загрязнения двигатель будет работать на низких оборотах. Такой подход позволяет продлить время автономной работы и сделать уборку наиболее эффективной.
При необходимости можно переключать мощность вручную. К примеру, во время чистки мягкой мебели с насадкой для щелей я использовал максимальную мощность всасывания. Двигатель работает на максимальных оборотах и при этом лучше справляется с очисткой труднодоступных мест.
- Основная — поддержка постоянной чистоты помещения
- «Функция электровеника» — ситуаутивная уборка, когда нужно собрать просыпанную крупу на полу кухни и тд
- Дополнительная — пылесос можно использовать не только с напольной поверхностью или мебелью. Короткие насадки позволяют бороться с пылью на книжных полках
- Мобильна — пылесос работает от аккумулятора, а основной блок довольно компактный, поэтому можно без проблем задействовать его вне квартиры, например, для чистки салона автомобиля
С уборкой помещения Dreame R20 справляется отлично. За время тестирования его работа и основная функциональность не вызвали нареканий. Также стоит отметить удобные поворотную щетку и гибкий адаптер. Их наличие означает, что во время уборки в большинстве случаев «сгибаться под 90 градусов» будет пылесос, а не вы. Эти аксессуары позволяют с легкостью пропылесосить полы под кроватью и другой мебелью, а также пройтись по зазорам между шкафами и стенами.
Емкость контейнера для пыли составляет 0,6 литра. Этого хватает на уборку помещения площадью около 35 квадратных метров. Конечно, стоит отметить, что все очень сильно зависит от того, как часто вы убираетесь, а также, есть ли дома ковры и домашние животные.
Время автономной работыDreame R20 комплектуется аккумулятором ёмкостью 2900 мАч. По словам производителя, в нем используется 8 ячеек. Полностью заряженная АКБ обеспечивает примерно 1,5 часа на низких оборотах. В автоматическом режиме заряда хватает в среднем на 45-55 минут, а с максимальной мощностью примерно 15 минут.
Технические характеристики
- Номинальная мощность: 570 Вт
- Скорость вращения двигателя: 150000 об/мин
- Мощность всасывания: 190 аэроватт
- Давление при всасывании: 27 кПа
- Емкость аккумулятора: 2900 мАч
- Максимальное время работы: 90 мин
- Вес устройства: 1,67 кг
- Емкость контейнера для пыли: 0,6 л
- Количество ступеней фильтрации: 5
Впечатления
Что касается недостатков, на фоне внушительного списка преимуществ они будут выглядеть скорее компромиссами. Тем не менее их стоит озвучить: аккумулятор заряжается только в пылесосе и хотелось бы объем контейнера чуть-чуть побольше.
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