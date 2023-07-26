Обзор пылесоса Dreame R20: флагман вертикального сегмента

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Dreame R20

Вертикальный пылесос-ручка Dreame R20 — новинка этого лета на российском рынке и флагман серии R. Устройство получило ряд преимуществ, среди которых достойная комплектация, качественная сборка, универсальность и простота обслуживания. Мы протестировали устройство, чтобы во всем убедиться и поделиться впечатлениями.

Комплектация и дизайн

Dreame R20 производит первое приятное впечатление своей комплектацией. В коробке вместе с основным блоком пылесоса вы найдете: аккумулятор, настенный фиксатор, адаптер питания для зарядки, удлинитель, гибкий адаптер, насадку для щелей, многофункциональную щетку с подсветкой, мягкую роликовую щетку, широкую комбинированную насадку и электрическую мини-щетку. Комплект поставки закрывает все основные потребности в дополнительных аксессуарах для уборки. После покупки пылесоса ничего дополнительно приобретать не нужно.
Собирается Dreame R20 просто и интуитивно понятно. Изучать многостраничную инструкцию перед быстрой уборкой не придется. Все элементы крепятся буквально в одно движение и надежно фиксируются.

Dreame R20

Производитель предлагает размещать пылесос вертикально с помощью настенного крепления. Саморезы и дюбели для его монтажа также идут в комплекте. При таком размещении Dreame R20 не занимает много места в квартире. В настенном креплении можно дополнительно разместить две щетки. Лучше всего эту возможность задействовать для двух наиболее часто используемых аксессуаров, например, для широкой комбинированной и щелевой насадок.
Основной блок пылесоса выполнен уже в традиционном стиле для форм-фактора вертикальных устройств. В центре конструкции цилиндр с двигателем, фильтром и контейнером для пыли. Спереди крепление для щеток, а сзади — ручка с кнопкой включения и отсоединяемым аккумулятором. Также на рукоятке имеется дисплей с индикатором состояния и разъем для зарядки.
Экран оснащается двумя кнопками. Верхняя отвечает за блокировку непрерывной уборки. Можно её нажать и пылесос начнет постоянно работать. Это удобно при длительной уборки больших помещений — не нужно постоянно зажимать «курок» на рукоятке. Клавиша под дисплеем отвечает за выбор режимов уборки.

Dreame R20

Ручка пылесоса удобно лежит в руке. Вес основного блока без насадок составляет 1,7 кг без насадок.

Dreame R20

Корпус Dreame R20 выполнен в оттенке металлик. Это универсальная расцветка, которая одинаково хорошо впишется в темный и светлый интерьер.

Уборка и функциональность

Dreame R20 оснащается высокоскоростным бесщеточным двигателем. Номинальная мощность пылесоса составляет 570 Вт, а мощность всасывания — 190 аэроватт.  Скорость вращения двигателя — 150000 об/мин. Давление при всасывании — 27 кПа.

Dreame R20

Уровень мощности пылесоса регулируется автоматически в зависимости от загрязнения поверхности. Система устройство самостоятельно определяет уровень чистоты и в случае, например, легкого загрязнения двигатель будет работать на низких оборотах. Такой подход позволяет продлить время автономной работы и сделать уборку наиболее эффективной.

Dreame R20

При необходимости можно переключать мощность вручную. К примеру, во время чистки мягкой мебели с насадкой для щелей я использовал максимальную мощность всасывания. Двигатель работает на максимальных оборотах и при этом лучше справляется с очисткой труднодоступных мест.
Вертикальный пылесос Dreame R20 универсален и закрывает несколько сценариев уборки:
  • Основная — поддержка постоянной чистоты помещения
  • «Функция электровеника» — ситуаутивная уборка, когда нужно собрать просыпанную крупу на полу кухни и тд
  • Дополнительная — пылесос можно использовать не только с напольной поверхностью или мебелью. Короткие насадки позволяют бороться с пылью на книжных полках
  • Мобильна — пылесос работает от аккумулятора, а основной блок довольно компактный, поэтому можно без проблем задействовать его вне квартиры, например, для чистки салона автомобиля
Dreame R20

С уборкой помещения Dreame R20 справляется отлично. За время тестирования его работа и основная функциональность не вызвали нареканий. Также стоит отметить удобные поворотную щетку и гибкий адаптер. Их наличие означает, что во время уборки в большинстве случаев «сгибаться под 90 градусов» будет пылесос, а не вы. Эти аксессуары позволяют с легкостью пропылесосить полы под кроватью и другой мебелью, а также пройтись по зазорам между шкафами и стенами.
Отдельного упоминания стоит лазерная подсветка — включаешь её и каждый раз ужасаешься от наличия пыли. Цвет свечения — синий. Он позволяет разглядеть даже легкие загрязнения и сделать уборку эффективнее.
Dreame R20 удобно обслуживать. Пыль и грязь собираются в контейнер основного блока, который после уборки удобно открывается и легко очищается. Еще одно преимущество вертикальных пылесосов — пылесборник всегда на виду, поэтому не забываешь его регулярно очищать. При необходимости контейнер и сменный фильтр можно промыть водой.

Dreame R20

Емкость контейнера для пыли составляет 0,6 литра. Этого хватает на уборку помещения площадью около 35 квадратных метров. Конечно, стоит отметить, что все очень сильно зависит от того, как часто вы убираетесь, а также, есть ли дома ковры и домашние животные.
Что касается громкости работы Dreame R20, я бы обозначил её как умеренную. Устройство шумит на уровне робота-пылесоса. С наибольшей вероятностью можно сказать, что если вам резко понадобится собрать при помощи пылесоса рассыпанные макароны после 23:00, то с наибольшей вероятностью ваши соседи не сильно расстроятся.

Время автономной работы

Dreame R20 комплектуется аккумулятором ёмкостью 2900 мАч. По словам производителя, в нем используется 8 ячеек. Полностью заряженная АКБ обеспечивает примерно 1,5 часа на низких оборотах. В автоматическом режиме заряда хватает в среднем на 45-55 минут, а с максимальной мощностью примерно 15 минут.
Комплектный адаптер питания способен зарядить аккумулятор от 0 до 100 чуть менее чем за 4 часа.

Технические характеристики

  • Номинальная мощность: 570 Вт
  • Скорость вращения двигателя: 150000 об/мин
  • Мощность всасывания: 190 аэроватт
  • Давление при всасывании: 27 кПа
  • Емкость аккумулятора: 2900 мАч
  • Максимальное время работы: 90 мин
  • Вес устройства: 1,67 кг
  • Емкость контейнера для пыли: 0,6 л
  • Количество ступеней фильтрации: 5

Впечатления

Dreame R20 — яркий представитель из топового сегмента вертикальных пылесосов. На момент публикации обзора его стоимость составляет от 31 900 рублей. За время тестирования показалось, что устройство почти лишено недостатков. В число преимуществ смело записываем: комплектацию, качественную сборку, подсветку загрязнения, высокую мощность всасывания и достойную автономность.

Что касается недостатков, на фоне внушительного списка преимуществ они будут выглядеть скорее компромиссами. Тем не менее их стоит озвучить: аккумулятор заряжается только в пылесосе и хотелось бы объем контейнера чуть-чуть побольше.


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Комментарии

+47
denisba
А как же Dyson?
Сегодня в 18:16
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tellurian
+4931
tellurian denisba
Они перестали платить ;)
Сегодня в 18:32
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–401
NYX
У меня V11 — он просто космос. Брал за 20. У родителей дайсон какой-то нехилый версия для животных. Тыщ за 60. Ну такой кал. Даже в руках стремно держать: простенький на вид, скрипучий, мелкие пластиковые элементы то и дело ломаются. Бяка.
Сегодня в 19:03
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