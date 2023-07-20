Представлены беспроводные вертикальные пылесосы Dreame R20, R10 и R10 Pro

Dreame R20
Стабильная беспроводная уборка
Пылесос R20 обеспечивает стабильную и мощную уборку. Мощность всасывания 190 аэроватт. Глубокая очистка больших площадей — до 90 мин работы от одного заряда + сменный аккумулятор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель со скоростью вращения 150 000 об/мин. Независимый двигатель на головках щеток для стабильного высокоскоростного вращения. Постоянное мощное всасывание для просторной уборки.
Универсальная уборка
Пылесос имеет 2 сменные насадки: мягкий щеточный ролик и многофункциональная щетка с V-образными щетинками, подходящий для различных типов напольных покрытий, + моторизованная мини-щетка для ткани и мягкой мебели. Специальные зубья, похожие на гребень, помогают распутать волосы и позволяют собранным волосам перемещаться прямо в пылесборник. Синие светодиоды для подсветки затемненных мест, гибкий адаптер и удлинители для труднодоступных мест. Все насадки можно мыть.
Интеллектуальная интеграция
Цветной светодиодный экран. Встроенная функция обнаружения грязи. Автоматическая регулировка всасывания в зависимости от уровня загрязнения. Отображение ситуации очистки в режиме реального времени
Защита от утечки пыли
Пятислойная система фильтрации. Высокая степень фильтрации 99,9%. Многоконусный циклонный пылеуловитель. Опорожнение пылесборника одним нажатием.
Меньше вес и меньше шума
Низкий уровень шума. Легкий материал из углеродного волокна. Удобное хранение с помощью настенного фиксатора.
Комплект поставки:
- Удлинитель — 1 шт
- Гибкий адаптер — 1 шт
- Аккумулятор — 1 шт
- Насадка для щелей — 1 шт
- Основное устройство — 1 шт
- Многофункциональная щетка с подсветкой — 1 шт
- Мягкая роликовая щетка — 1 шт
- Настенный фиксатор — 1 шт
- Широкая комбинированная насадка — 1шт
- Электрическая мини-щетка — 1 шт
Dreame R10 Pro
Стабильная беспроводная уборка
150 аэроватт (20 кПа) мощности всасывания. Максимальное время работы 65 минут + сменный аккумулятор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель со скоростью 120 000 об/мин. Независимый двигатель на головках щеток для постоянного высокоскоростного вращения.
Универсальная уборка
Пылесос имеет сменные V-образную многофункциональную насадку-щетку и насадку-щетку с мягким валиком. Специальные зубья, похожие на гребень, помогают распутать волосы и позволяют собранным волосам перемещаться прямо в пылесборник. 2 светодиода на передней части насадки со щеткой осветляют тусклые пространства (только V-образная щетка). Имеет гибкий шланг и различные универсальные насадки для труднодоступных мест, которые можно мыть.
Защита от утечки пыли
Пятислойная система фильтрации. Высокая степень фильтрации 99,9%. Многоконусный циклонный пылеуловитель. Опорожнение пылесборника одним нажатием
Моторизованная мини-щетка для ткани и мягкой мебели
Удаляет волосы и шерсть. Имеет защиту от спутывания волос и шерсти на щетке.
Меньше вес и меньше шума
Низкий уровень шума. Небольшой вес. Удобное хранение с помощью настенного фиксатора.
Комплект поставки:
- Удлинитель — 1 шт
- Зарядное устройство — 1 шт
- Насадка для щелей — 1 шт
- Базовая установка — 1 шт
- Многофункциональная щетка — 1 шт
- Мягкая роликовая щетка — 1 шт
- Настенный фиксатор — 1 шт
- Широкая комбинированная насадка — 1шт
- Аккумуляторный блок — 1 шт
- Электрическая мини-щетка — 1 шт
Dreame R10
Стабильная беспроводная уборка
120 аэроватт (20кПа) мощности всасывания. Максимальное время работы 60 минут + сменный аккумулятор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель со скоростью 120 000 об/мин. Независимый двигатель на головках щеток для постоянного высокоскоростного вращения.
Универсальная уборка
Многофункциональная насадка-щетка с V-образной щетиной и светодиодной подсветкой, освещающей тусклые участки. Защита от запутывания. Имеет гибкий шланг и различные универсальные насадки для труднодоступных мест, которые можно мыть.
Защита от утечки пыли
Пятислойная система фильтрации. Высокая степень фильтрации 99,9%. Многоконусный циклонный пылеуловитель. Опорожнение пылесборника одним нажатием
Моторизованная мини-щетка для ткани и мягкой мебели
Удаляет волосы и шерсть. Имеет защиту от спутывания волос и шерсти на щетке.
Меньше вес и меньше шума
Низкий уровень шума. Небольшой вес. Удобное хранение с помощью настенного фиксатора.
Комплект поставки:
- Гибкий шланг — 1 шт
- Зарядное устройство — 1 шт
- Насадка для щелей — 1 шт
- Контейнер — 1 шт
- Многофункциональная щетка — 1 шт
- Настенный фиксатор — 1 шт
- Широкая комбинированная насадка — 1шт
- Аккумулятор — 1 шт
- Электрическая мини-щетка — 1 шт
Технические характеристики новинок