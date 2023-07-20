Представлены беспроводные вертикальные пылесосы Dreame R20, R10 и R10 Pro

Dreame R20

Удлинитель — 1 шт

Гибкий адаптер — 1 шт

Аккумулятор — 1 шт

Насадка для щелей — 1 шт

Основное устройство — 1 шт

Многофункциональная щетка с подсветкой — 1 шт

Мягкая роликовая щетка — 1 шт

Настенный фиксатор — 1 шт

Широкая комбинированная насадка — 1шт

Электрическая мини-щетка — 1 шт

Dreame R10 Pro

Удлинитель — 1 шт

Зарядное устройство — 1 шт

Насадка для щелей — 1 шт

Базовая установка — 1 шт

Многофункциональная щетка — 1 шт

Мягкая роликовая щетка — 1 шт

Настенный фиксатор — 1 шт

Широкая комбинированная насадка — 1шт

Аккумуляторный блок — 1 шт

Электрическая мини-щетка — 1 шт

Dreame R10

Гибкий шланг — 1 шт

Зарядное устройство — 1 шт

Насадка для щелей — 1 шт

Контейнер — 1 шт

Многофункциональная щетка — 1 шт

Настенный фиксатор — 1 шт

Широкая комбинированная насадка — 1шт

Аккумулятор — 1 шт

Электрическая мини-щетка — 1 шт

Бренд Dreame представил три новые модели беспроводных вертикальных пылесосов: R20, R10 и R10 Pro. Они уже доступны в магазинах.Пылесос R20 обеспечивает стабильную и мощную уборку. Мощность всасывания 190 аэроватт. Глубокая очистка больших площадей — до 90 мин работы от одного заряда + сменный аккумулятор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель со скоростью вращения 150 000 об/мин. Независимый двигатель на головках щеток для стабильного высокоскоростного вращения. Постоянное мощное всасывание для просторной уборки.Пылесос имеет 2 сменные насадки: мягкий щеточный ролик и многофункциональная щетка с V-образными щетинками, подходящий для различных типов напольных покрытий, + моторизованная мини-щетка для ткани и мягкой мебели. Специальные зубья, похожие на гребень, помогают распутать волосы и позволяют собранным волосам перемещаться прямо в пылесборник. Синие светодиоды для подсветки затемненных мест, гибкий адаптер и удлинители для труднодоступных мест. Все насадки можно мыть.Цветной светодиодный экран. Встроенная функция обнаружения грязи. Автоматическая регулировка всасывания в зависимости от уровня загрязнения. Отображение ситуации очистки в режиме реального времениПятислойная система фильтрации. Высокая степень фильтрации 99,9%. Многоконусный циклонный пылеуловитель. Опорожнение пылесборника одним нажатием.Низкий уровень шума. Легкий материал из углеродного волокна. Удобное хранение с помощью настенного фиксатора.150 аэроватт (20 кПа) мощности всасывания. Максимальное время работы 65 минут + сменный аккумулятор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель со скоростью 120 000 об/мин. Независимый двигатель на головках щеток для постоянного высокоскоростного вращения.Пылесос имеет сменные V-образную многофункциональную насадку-щетку и насадку-щетку с мягким валиком. Специальные зубья, похожие на гребень, помогают распутать волосы и позволяют собранным волосам перемещаться прямо в пылесборник. 2 светодиода на передней части насадки со щеткой осветляют тусклые пространства (только V-образная щетка). Имеет гибкий шланг и различные универсальные насадки для труднодоступных мест, которые можно мыть.Пятислойная система фильтрации. Высокая степень фильтрации 99,9%. Многоконусный циклонный пылеуловитель. Опорожнение пылесборника одним нажатиемУдаляет волосы и шерсть. Имеет защиту от спутывания волос и шерсти на щетке.Низкий уровень шума. Небольшой вес. Удобное хранение с помощью настенного фиксатора.120 аэроватт (20кПа) мощности всасывания. Максимальное время работы 60 минут + сменный аккумулятор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель со скоростью 120 000 об/мин. Независимый двигатель на головках щеток для постоянного высокоскоростного вращения.Многофункциональная насадка-щетка с V-образной щетиной и светодиодной подсветкой, освещающей тусклые участки. Защита от запутывания. Имеет гибкий шланг и различные универсальные насадки для труднодоступных мест, которые можно мыть.Пятислойная система фильтрации. Высокая степень фильтрации 99,9%. Многоконусный циклонный пылеуловитель. Опорожнение пылесборника одним нажатиемУдаляет волосы и шерсть. Имеет защиту от спутывания волос и шерсти на щетке.Низкий уровень шума. Небольшой вес. Удобное хранение с помощью настенного фиксатора.