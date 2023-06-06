Обзор iOS 17: что нового

Георгий
iOS 17

В ходе мероприятия WWDC компания Apple представила новые версии своих операционных систем, в том числе iOS 17. Я скачал бету для разработчиков, чтобы поделиться с вами нововведениями из первых рук.

Экран блокировки и рабочий стол

По традиции новая операционная система встречает свежими обоями. Они яркие, а цветовая гамма меняется в зависимости от темной или светлой темы на айфоне. Скачать обои iOS 17 можно здесь.

iOS 17

В остальном экран блокировки, домашний экран, а также библиотека приложений остались без изменений.

Приложение «Фото»

Самое главное нововведение в приложении «Фото» — альбом «Домашние животные». Он появился сразу после установки iOS 17, но на момент написания обзора фотографии не успели заново проиндексироваться, поэтому альбом еще не заполнился снимками.

Приложение «Сообщения»

iOS 17

 Apple постепенно превращает «Сообщения» в полноценный мессенджер, добавляя в него функциональность из Telegram и WatsApp. В левом нижнем углу появилась иконка + — она позволяет сделать фото для отправки, отправить готовый снимок, стикер, голосовое сообщение, геопозицию, а также еще кучу всего. Судя по всему, это меню открыто для сторонних приложений. В других регионах также можно отправлять деньги.

iOS 17

Появился привычный жест ответа на сообщение свайпом, а также теперь можно закреплять различный контент, который присылают другие пользователи.

iOS 17

Стикеры можно создавать свои, не покидая iMessage. Для этого нужно нажать кнопку +, выбрать фотографию, а затем применить эффект к своему новому стикеру. Есть возможность создавать живые стикеры — это новая фишка iOS 17. Они создаются из Live Photo.

iOS 17

В «Сообщения» добавили новую функцию «На связи» (Check In) — она позволяет уведомлять друзей или членов семьи о том, что вы добрались до места назначения. 

iOS 17

Новый режим «Ожидание»

Он активируется автоматически, когда устройство неподвижно, повернуто горизонтально и подключено к зарядному устройству. На экране «Ожидания» отображается всякая полезная информация, в том числе виджеты.
Стили экранов меняются горизонтальными свайпами, а с помощью вертикальных можно выбирать дополнительные вариации. Выбор довольно большой. Смотрятся все экраны приятно.

Телефон

Экран входящего вызова получил самые крупные изменения. Теперь для каждого контакта можно создать индивидуальный экран. Работает и настраивается эта функция также, как локскрин из iOS 16.

iOS 17

Настраиваются экраны входящего вызова в списке контактов — выбираете нужный, нажимаете «Править» в верхнем правом углу, а затем нужно нажать «Изменить» под картинкой контакта. Запустится редактор с выбором параметров. По аналогии с экраном блокировки каждому контакту можно создавать несколько экранов и менять их при необходимости.

iOS 17

Вы также сможете создать для себя индивидуальный экран входящего вызова и он будет отображаться у ваших друзей на iPhone с iOS 17, когда вы будете им звонить. Во время настройки операционка предложит вам выбрать полноэкранное фото и миниатюру, а по завершению вы сможете установить, кому будет показываться эта информация. Свой индивидуальный экран можно транслировать только контактам, которые есть в вашем списке, а также доступен вариант — «Спрашивать всегда».

Apple слегка изменила интерфейс исходящего вызова в iOS 17. Теперь он выглядит так.

iOS 17

NameDrop

Новая возможность позволяет обмениваться контактной информацией с помощью прикосновений двух iPhone или Apple Watch. Также эту функцию можно использовать для обмена контентом.

Новое приложение Journal

На WWDC было анонсировано новое приложение Journal для iOS 17. По словам Apple, оно предназначено для ведения дневника. С помощью машинного обучения Journal будет подсказывать пользователю различный контент, который можно добавить к записям в дневнике — это может быть подборка фотографий, данные о тренировках и прочее.

После установки бета-версии Journal не появился на моем iPhone. Возможно, Apple выпустит приложение позднее.

Клавиатура

Apple прокачала автозамену с помощью языковой модели на машинном обучении. В теории клавиатура научится лучше прогнозировать ввод и исправлять больше различных ошибок.

Live Voicemail

Новую версию операционной системы научили распознавать голосовую почту. Теперь расшифровка такого сообщения может отображаться на экране.

Мелкие нововведения

  • В FaceTime добавили различные реакции. Эти эффекты активируются с помощью жестов.
  • Появилась возможность делиться паролями и ключами доступа (PassKeys) с группой доверенных контактов. Совместное использование осуществляется через связку ключей iCloud.
iOS 17
  • В приложении «Здоровье» добавили новые функции в раздел «Психическое самочувствие»: «Время при дневном свете», «Настроение», «Риск депрессии» и «Риск тревожности». 
iOS 17
  • В «Карты» добавлен офлайн-режим, но вы все равно не будете использовать этот сервис, поскольку в России он откровенно плох.
  • Функция Visual Look Up, отделение объекта от фона нажатием теперь работает со стоп-кадрами в видеороликах.
  • Для вызова Siri теперь необязательно произносить «Привет, Сири».

Стабильность, быстродействие и прочие впечатления

iOS 17

Остальные встроенные в iOS 17 приложения остались без видимых изменений. В целом апдейт получился довольно скромным по сравнению с предыдущей версией. Остается надеяться, что Apple сконцентрируется на улучшении общий стабильности своих операционных систем.

Судя по всему, в прошедшем году с анонса iOS 16 все силы компании были брошены на разработку гарнитуры Apple Vision Pro. Хотелось бы, чтобы к WWDC 2024 компания реабилитировалась, поскольку большинству встроенных приложений необходим качественный тюнинг.

Это был первый взгляд на iOS 17. Пока сложно делать выводы об автономности беты, для этого нужно чуть больше времени. На первый взгляд операционка показала себя довольно стабильно. С большой вероятностью можно сказать, что в обзоре перечислены не все нововведения. В ближайшие дни мы продолжим «ковырять» бета-версии в поисках свежих находок.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5461
Вася Вотафаков
Што в этой оси есть нового ? Ни че го. Ответ выше ☝️☝️☝️
Сегодня в 03:41
#
+38
kkm Вася Вотафаков
Ну как ничего? Традиционно — тонна бессмысленных фантиков "радость школоты" и бесполезных свистоперделок. Ну и лишних лагов... ничего нового, не первый год деградации системы.
2 часа назад в 08:22
#
–333
xtcxtc
govно по весне всплывает....
2 часа назад в 08:45
#
–13
Redstaf
как обычно ни хуа хорошего , одно дерьмище….., эпл отстой…..
час назад в 08:48
#
+20
OnVoG
Лет 15 назад я бы сидел баловался всеми этими нововведениями, как когда то заморачивались с джейлом и тупиками. Но сейчас то эти приколюхи с контактами, буковками, цветами — действительно кому-то надо?
час назад в 08:58
#
+80
itsMadMikey
Журнал к концу года будет доступен.
час назад в 09:28
#
+142
lokky
О, набежали андроеды-нищеброды))
47 минут назад
#
0
benzun4uk
а этот режим Ожидания будет на всех устройствах работать?
20 минут назад
#
–86
876589
Кому не нравится вперёд за androidom
11 минут назад
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