Представлена iOS 17. Что нового?

Компания Apple представила на конференции WWDC следующее крупное обновление своей операционной системы для смартфонов — iOS 17. Апдейт содержит несколько нововведений.Приложение «Телефон» получило большое обновление с персонализированными контактными постерами. Можно настраивать их внешний вид, придавая новый вид входящим звонкам, и выбирать красивую обработку фотографий или Memoji, а также типографику и цвета шрифта. Контактные плакаты будут доступны для сторонних приложений для звонков.«Живая голосовая почта» дает возможность видеть транскрипцию в реальном времени, когда кто-то оставляет голосовую почту, и возможность ответить, пока вызывающий абонент оставляет свое сообщение. Звонки, идентифицированные операторами связи как спам, не будут отображаться в качестве Live Voicemail, а вместо этого будут немедленно отклонены. Благодаря Neural Engine, транскрипция Live Voicemail обрабатывается на устройстве и остается конфиденциальной.FaceTime поддерживает голосовые и видеосообщения, поэтому, когда пользователи звонят кому-то, кто недоступен, они могут поделиться моментом или сообщением, которым можно будет насладиться позже.Вызовы FaceTime станут более выразительными благодаря реакциям, таким как сердечки, воздушные шары, фейерверки, лазерные лучи, дождь и многое другое. Новые эффекты можно активировать с помощью жестов, ими также могут воспользоваться сторонние приложения для видеозвонков.«Сообщения» получат новый интерфейс с возможностью создавать живые стикеры на основе фотографий. Пользователи могут добавлять к живым стикерам эффекты, которые оживляют их. Расширяемое меню, доступ к которому можно получить простым нажатием для отображения приложений iMessage, придает сообщениям более элегантный вид. Поиск становится более мощным и точным благодаря поисковым фильтрам, что позволяет пользователям начинать поиск и добавлять дополнительные фильтры, чтобы сузить результаты. Новая стрелка наверстывания указывает, где пользователь в последний раз остановился в разговоре. Если пользователь поделится своим местоположением, оно будет обновляться в режиме реального времени прямо в беседе. При отправке звукового сообщения оно автоматически расшифровывается, чтобы можно было прочитать его или прослушать позже.«Сообщения» предоставляют Check In — важную функцию, когда нужно уведомить члена семьи или друга о том, что вы благополучно добрались до места назначения. После того, как пользователь инициирует регистрацию, его друг или член семьи будет автоматически уведомлен, как только пользователь прибудет. Если он не продвигается к месту назначения, выбранному контакту будет временно передана полезная информация, такая как местоположение устройства, уровень заряда батареи и статус сотовой связи. Передаваемая информация шифруется сквозным шифрованием.AirDrop позволяет поделиться файлом с коллегой или отправить фотографии другу за секунды, а в iOS 17 AirDrop получает новые способы обмена. NameDrop позволяет пользователям обмениваться контактной информацией, просто соединив свои iPhone или подключив iPhone и Apple Watch. Этим же жестом можно обмениваться контентом или запускать SharePlay для прослушивания музыки, просмотра фильма или игры, находясь в непосредственной близости между устройствами iPhone.Автозамена получила обновление с языковой моделью преобразования, современной языковой моделью машинного обучения на устройстве для предсказания слов. Также появится обновленный дизайн клавиатуры, а автокоррекция на уровне предложений может исправлять больше типов грамматических ошибок. Предиктивные текстовые рекомендации появляются во время ввода, что делает набор текста быстрее.





Появился режим ожидания StandBy с удобной для просмотра информацией, когда iPhone заряжается. StandBy подходит для прикроватной тумбочки, кухонной стойки или стола и может быть персонализирован для отображения различных часов, любимых фотографий или виджетов, включая Smart Stacks, которые отображают определённые виджеты в нужное время. При зарядке с помощью MagSafe функция StandBy запоминает предпочтения пользователя.



Journal — это новое приложение, которое позволяет вести дневник. Используя машинное обучение на устройстве, можно предоставить персонализированные предложения, которые помогут вдохновить на запись в журнале. Предложения формируются на основе последних действий, включая фотографии, людей, места, тренировки и многое другое, что упрощает создание записи в журнале, а запланированные уведомления могут помочь выработать привычку вести дневник. Благодаря возможности блокировки приложения, использованию обработки на устройстве и сквозному шифрованию журнал создан с защитой конфиденциальности и гарантирует, что никто, включая Apple, не сможет получить доступ к записям. С новым API в разработчики смогут добавлять предложения по ведению журналов в свои приложения.



Дополнительные функции в iOS 17:



Safari обеспечивает более надежную защиту приватного просмотра как от средств отслеживания, когда пользователь просматривает сайт, так и от людей, которые могут иметь доступ к устройству. Расширенные средства защиты от отслеживания и снятия отпечатков пальцев идут еще дальше, помогая предотвратить отслеживание или идентификацию устройства пользователя веб-сайтами. Приватный просмотр теперь блокируется, когда он не используется, что позволяет безопасно держать вкладки открытыми, даже если нужно от устройства.



Для более простого и безопасного обмена паролями и ключами доступа пользователи могут делиться паролями с группой доверенных контактов. Каждый в группе может добавлять и редактировать пароли, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии. Поскольку совместное использование осуществляется через связку ключей iCloud, оно полностью зашифровано.



Приложение «Здоровье» предлагает новые функции для психического здоровья. Пользователи могут регистрировать свое ежедневное настроение и мгновенные эмоции, увидеть, что может способствовать их душевному состоянию, и легко получить доступ к оценкам депрессии и тревоги. Кроме того, увеличение расстояния, с которого просматривается устройство, может помочь детям снизить риск близорукости и дает взрослым пользователям возможность уменьшить цифровое зрительное напряжение. Функция «Расстояние до экрана» в «Экранном времени» использует камеру TrueDepth, чтобы побудить пользователей отодвигать устройство дальше.



В «Картах» появятся офлайн-карты: можно скачать определенную область и получать доступ к пошаговой навигации, видеть предполагаемое время прибытия, находить места и многое другое в автономном режиме. «Карты» также упрощают поиск тысяч троп в парках и помогают водителям электромобилей получать информацию о наличии зарядки в режиме реального времени.



AirTag можно использовать совместно с пятью другими людьми, что позволяет друзьям и родственникам отслеживать объект в Find My. Каждый в группе сможет видеть местоположение предмета, воспроизвести звук и использовать точный поиск, чтобы определить местоположение общего AirTag, когда он находится поблизости. Это работает со всеми другими сетевыми аксессуарами Find My.



В Apple Music появятся совместные плейлисты, которые делают прослушивание музыки с друзьями проще, а SharePlay в автомобиле позволяет всем пассажирам вносить свой вклад в то, что играет. Слушатели могут управлять музыкой со своих устройств, даже если у них нет подписки на Apple Music.



Делиться контентом с помощью AirPlay стало еще проще, поскольку интеллектуальные функции на устройстве теперь изучают предпочтения пользователя. AirPlay может работать с поддерживаемыми телевизорами в отелях, позволяя смотреть любимый контент на телевизоре во время путешествий. Эта возможность, созданная на основе конфиденциальности и безопасности, будет доступна до конца года в некоторых отелях, начиная с брендов IHG Hotels & Resorts.



AirPods получают новые мощные функции, в том числе Adaptive Audio, Personalized Volume и Conversation Awareness, которые переопределяют личный опыт со звуком. Кроме того, улучшения автоматического переключения и управления вызовами делают AirPods еще проще в использовании.



В приложении «Дом» станет можно просматривать до 30 дней истории активности дверных замков, гаражных ворот, систем сигнализации и контактных датчиков. Кроме того, две популярные функции блокировки HomeKit — касание для разблокировки и PIN-коды — теперь доступны для замков, совместимых с Matter, предоставляя еще больше способов подключения дома.



В «Напоминаниях» появится список покупок, который автоматически группирует добавленные товары по категориям, чтобы упростить процесс совершения покупок. Можно изменить способ группировки элементов, и список запоминает их предпочтения.



Визуальный поиск станет доступен в приостановленных кадрах видео. Теперь можно идентифицировать продукты питания, витрины, вывески и символы, а также поднимать отдельные предметы с фотографий и видео.



Siri можно активировать, просто сказав «Siri». После активации пользователи могут последовательно выполнять несколько команд без необходимости повторной активации помощника.



Альбом «Люди» использует машинное обучение на устройстве, чтобы распознавать больше фотографий любимых людей пользователя, а также кошек и собак.



Обновления конфиденциальности включают расширение «Безопасность связи» за пределы «Сообщений», чтобы обеспечить безопасность детей при отправке и получении контента через AirDrop, сообщения FaceTime и при использовании средства выбора «Фото» для выбора контента для отправки. Новая функция «Предупреждение о деликатном содержании» помогает взрослым пользователям не просматривать нежелательные изображения и видео. Как и в случае с безопасностью связи, вся обработка изображений и видео для предупреждения о деликатном содержании выполняется на устройстве, поэтому Apple не получает доступ к содержимому.



Обновления специальных возможностей включают настраиваемый интерфейс, который помогает пользователям с когнитивными нарушениями использовать iPhone с большей легкостью и независимостью. «Живая речь» позволяет не говорящим пользователям печатать и произносить свои слова лично или по телефону и при вызовах FaceTime. «Персональный голос» предостиавляет пользователям с риском потери речи возможность создать голос, похожий на их собственный. Point and Speak, помогает слепым или слабовидящим пользователям читать текст на физических объектах.



Приложение «Здоровье» предлагает пользователю iPhone 14 Pro выбрать, как он себя чувствует прямо сейчас.



Пользователю iPhone 14 Pro предлагается загрузить определенную область в Картах, чтобы он мог получить доступ к навигации и другим функциям в автономном режиме.

Совместный плейлист под названием Game Night отображается на iPhone 14 Pro в Apple Music.



На iPhone 14 Pro пользователю предлагается отсканировать QR-код, чтобы подключиться к Wi-Fi, AirPlay и т. д.



Функция предупреждения о конфиденциальном контенте предупреждает пользователя iPhone 14 Pro о том, что полученный им контент может быть конфиденциальным, и спрашивает: «Вы уверены, что хотите его просмотреть?»