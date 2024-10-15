Обзор realme C63: роскошный дизайн и трендовые функции по доступной цене

Комплектация и дизайн

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Дисплей

Производительность

Возможности

Камера

Автономность

Характеристики:

Процессор : Unisoc Tiger T612

: Unisoc Tiger T612 Графика : Mali-G57;

: Mali-G57; Дисплей : 6,75 дюйма, IPS, 1600×720, 560 нит, 90 Гц;

: 6,75 дюйма, IPS, 1600×720, 560 нит, 90 Гц; Оперативная память : 8 ГБ + поддержка расширения памяти до 16 ГБ;

: 8 ГБ + поддержка расширения памяти до 16 ГБ; Накопитель : 256 ГБ, карта памяти до 2 TБ;

: 256 ГБ, карта памяти до 2 TБ; Основная камера : 50 МП;

: 50 МП; Фронтальная камера : 8 МП;

: 8 МП; Аккумулятор : 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт;

: 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт; Размеры : 167.2×76.6×7.7 мм;

: 167.2×76.6×7.7 мм; Вес : 189 г;

: 189 г; ОС: Android 14, оболочка realme UI.

Вывод

Семейство смартфонов realme пополнилось новой доступной моделью realme C63. С первого взгляда смартфон привлекает внимание неординарным для своей цены дизайном. Как оказалось, гаджет удивляет не только «одежкой», но и возможностями. Кому приглянется модель и в чем ее особенность, рассказываем в этом обзоре.Начнем с распаковки, которая по традиции realme предлагает чуть больше, чем большинство представителей других брендов. В неизменно желтой коробочке мы найдем сам смартфон, зарядный блок на 45 Вт, кабель USB-C — USB-A, скрепку для сим-лотка и документацию. Приятным бонусом к защите стала заводская пленка и чехол. Да, накладка без особенностей, прозрачная, из силикона, но скрывать красоту, созданную дизайнерами, вам вряд ли захочется и вот почему.realme С63 доступен в двух цветах: «кожаный синий» и «зеленый нефрит». Нам довелось тестировать первый вариант. На мой взгляд, он более интересный за счет своей солидности и лаконичности. Расцветка сдержанная и даже немного строгая, что добавляет универсальности гаджету в плане дизайна. Этому способствует и нетипичное покрытие задней крышки из экокожи, что редко встречается среди смартфонов доступного сегмента. Кто склонен ронять устройства — берем на заметку. С таким подходом и случайных царапин корпуса можно избежать, и не бояться увидеть «паутинку» на стекле после падения, как это бывает с премиальными моделями. Плюсик за практичность.Кожаную текстуру разбавляет алюминиевая накладка под блоком камер. Грани realme С63 прямые и уверенно лежат в ладони. Выполнены они из пластика, но таковы уж правила ценовой политики. Справа расположились качелька громкости и кнопка питания. Стоит отметить, что в последней спрятался сканер отпечатка и кое-что еще, о чем я расскажу позже. Работает шустро и без нареканий, однако если пальцы намокли, может капризничать.Слева — тройной лоток для двух карт nano-SIM и одной карты памяти microSD. Нижний торец заняли динамик, микрофон, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм под наушники. Для бесконтактной оплаты предусмотрен NFC-модуль.Несмотря на бюджетность, realme С63 не производит впечатление дешевого устройства — тут заслуга дизайнеров, что сделали смартфон «под кожу». То же самое можно сказать и про сборку — ни зазоров, ни люфтов замечено не было, все подогнано на должном уровне. Кроме того, модель защищена по стандарту IP54 — смотреть видосы под душем категорически не рекомендуем, а вот дождя и снега можно не бояться.realme С63 получил 6,75-дюймовый дисплей, разрешение 1600×720 с плотностью пикселей 260 ppi и IPS-матрицей. Если не заниматься пристальным разглядыванием точек на экране, то смартфон выдает комфортную для повседневного использования картинку. Яркости 560 нит хватает для использования при равномерном освещении, а частота обновления 90 Гц делает анимации плавными и приятными.Стоит отметить, что из-за особенностей IPS ждать глубины черного не стоит. В остальном картинка выдается насыщенная, с реалистичной цветопередачей. При желании можно залезть в настройки и подкрутить цветовую гамму под себя: задать температуру или добавить интенсивности цветам.За производительность отвечает чип CPU Unisoc Tiger T612 в связке с графикой Mali-G57. Мы тестировали модель с конфигурацией 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ. При желании к «оперативке» можно накинуть еще 8 ГБ сверху за счет встроенной памяти.Прогнав realme C63 по тестам в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test, мы получили следующие результаты:С учетом не самого выдающегося железа, смартфон легко справляется с рядовыми задачами: найти инфу в браузере, посмотреть видео, пообщаться в соцсетях не составит проблем. Даже добрый десяток приложений может спокойно висеть в фоновом режиме без ущерба производительности. С игрушками все скромнее — realme C63 не вывезет тяжеловесные тайтлы, но скоротать часок за казуальной головоломкой позволит.Смартфон работает на базе Android 14 с фирменной облегченной оболочкой realme UI. Лончер уже зарекомендовал себя, как один из самых дружелюбных и гибких интерфейсов. По первой может смущать обилие предустановленного софта, но ненужные приложения спокойно удаляются без лишних танцев с бубном. В качестве рекомендации: если смартфон предложит обновление, не откладывайте это на завтра — после него смартфон будет работать гораздо стабильнее. В будущем производитель обещает еще не один апдейт.Следуя трендам, realme продолжает раскручивать функцию мини-капсулы — удобного аналога Dynamic Island. С ее помощью можно перелистывать треки, отслеживать уровень заряда и упрощаются другие функции, если разработчики приложений предусмотрели такое решение.Также гаджет получил еще одну популярную особенность — динамическую клавишу. Как я уже говорил, расположена она ниже качельки громкости и быстро запускает функции, минуя блокировку экрана. Кнопка «понимает» как нажатие, так и легкие прикосновения. Например, жмем два раза — запускается камера, два тапа — открывается выбранное приложение. Ну, и куда без помощи в фотосъемке — управление затвором и зумом тоже завезли.Вишенкой на торте стало управление бесконтактными жестами. Лучше всего функция работает при хорошем освещении, поскольку считывание происходит через фронтальную камеру. Непривычно, но попробовать стоит — удобно свайпать страницы и «шортсы» во время еды, не боясь заляпать экран.С учетом своего ценового сегмента realme C63 выдает вполне достойные снимки. Основная камера на 50 МП с размером сенсора 1/2.5, светосилой f/1.8 и вспомогательным датчиком на 0.08 МП, при хорошем освещении способна пополнить галерею красивым кадром. Цветопередача и HDR реалистичны и не перенасыщены. Однако при максимальном зуме детализация сдает. То же самое можно сказать про ночную съемку — на особо темных участках можно наблюдать шумы. Любителям видеосъемки придется довольствоваться разрешением 1080p с частотой кадров 30 fps.realme C63 получил аккумулятор на 5000 мА·ч. Поскольку начинка не столь прожорлива, а «операционку» достойно оптимизировали, смартфон легко протянет до 1,5-2 суток при умеренном использовании. Комплектное зарядное устройство мощностью 45 Вт зарядит гаджет по полной примерно за 1 час 15 минут и за 30 минут до 50%.realme C63 — достойный бюджетник с плюсами как в дизайне, так и по возможностям. Отделка из экокожи отдает премиальностью, а динамическая клавиша и мини-капсула позволяют получить новый опыт при использовании смартфона. С точки зрения практичности похвалим влагозащиту, устойчивость корпуса к царапинам, автономность и комплектацию. Впечатление о нем смазывает разве что слабоватая камера, но более высокий результат стоит искать в моделях подороже.К устройству определенно стоит присмотреться, если вы ищете продвинутый и недорогой смартфон для повседневного использования. На момент написания обзора realme C63 в конфигурации 8+256 ГБ доступен от 14 999 рублей.