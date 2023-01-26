Обзор VK Капсулы Нео: функциональная и доступная колонка с «Марусей»

Артем
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VK расширила свой ассортимент «умных» колонок с фирменным голосовым помощником «Маруся». Мы провели несколько недель с гаджетом и остались довольны её возможностями и дизайном. Впрочем, без минусов тоже не обошлось. В этом обзоре мы расскажем обо всех достоинствах и недостатках новинки, чтобы вы могли оценить стоит ли покупать VK Капсулу Нео или присмотреться к другим вариантам.

Дизайн — милая сияющая кроха

VK Капсула Нео упакована в коробку из плотного картона. Яркое оформление намекает на привлечение молодой аудитории, но как известно «по одёжке» только встречают. Внутри находится сама колонка, блок питания, инструкция для первого подключения и набор наклеек. Стикерами можно украсить покупку, а если надоест — отлепить (следов на корпусе не останется). 
Гаджет хоть и компактный, но тяжеленький если держать в руке. Сборка качественная, пластик тактильно приятен и не кажется дешевым. Размеры колонки — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину. В нижней части расположен динамик на 5 Вт, сверху — сенсорные клавиши для управления громкостью, отключение микрофона и навигации по трекам. При подключении на боковой грани загорается дисплей, который показывает время, погоду, параметры громкости или моргает глазками, если включить специальный «ми-ми-мишный» режим.

Подключение — справится даже ребенок

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Простота настройки приятно удивляет. Подключив «Капсулу» к питанию, приятный голос «Маруси» попросит скачать приложение на смартфон. Его можно найти в Google Play, App Store или по QR-коду из инструкции. После установки ассистент расскажет, как подключиться к своему аккаунту во «ВКонтакте», загрузит прошивку и научит пользоваться голосовыми функциями. Весь процесс занимает не более 3-х минут, если не считать обновления. 

Возможности радуют

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Когда колонка готова к использованию, начинается самое интересное — разговоры с голосовым ассистентом. Помимо стандартных запросов вроде музыки, радио погоды или новостей, «VK Капсула Нео» имеет обширный набор развлечений. Дети могут изучать алфавит, таблицу умножения, слушать сказки или играть в простенькие игры типа «Угадай животное». Для тех кто по старше есть масса викторин самых разных жанров, в которые можно играть как одному, так и в компании друзей. Полный список возможностей можно посмотреть в приложении или просто попросить «Марусю» поиграть, а она перечислит все доступные варианты игр. Если перед сном пожелать ассистенту спокойной ночи, вам предложат завести будильник или напомнят во сколько нужно встать, расскажут о погоде на следующий день и поставят звуки природы. Утро начнется с подборки интересных фактов и сводки последних новостей, если пожелать колонке «Доброго утра». Стоит отметить, что хоть помощник и хорошо распознаёт речь, бывают и промахи, поэтому произносить слова нужно отчетливо. 

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Пару слов о прослушивании музыки. По запросу треки воспроизводятся только при наличии подписки на «VK Музыку». Чтобы оценить функциональность по полной в комплекте идет бесплатная подписка на 3 месяца. Если не хотите тратиться, можно подцепиться по Bluetooth, для многих такой вариант покажется в разы удобнее.

Также присутствует «Детский режим», который можно активировать в настройках приложения. Это позволит ограничить ребёнка от треков с нецензурной лексикой и информации для взрослых в интернете.

Как заявляет производитель, колонка совместима с «умными» устройствами более 55 брендов, в их числе Xiaomi, Hiper, Elari и Redmond. Сценарии можно создавать в приложении, а активировать голосом или назначить подходящее время. К сожалению, возможности проверить функциональность «Умного дома» у меня не было, но допускаю, что в этом пункте разработчики VK Капсулы Нео тоже не подкачали.

Звук — приятный, но не более того

Проще говоря слушать музыку на этой колонке можно, но только если вы не искушенный меломан. «Капсула» искренне пытается выдавать басы, но выходит это сухо и не объемно. Но в целом звучание не напрягает и прекрасно подойдет для фонового прослушивания. А вот слушать подкасты, поставить сказку или аудиокнигу детям — самый походящий вариант. 

Немного о минусах

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Как я уже рассказывал, недочеты все-таки есть, но и они весьма условные. Комплектный блок питания имеет проприетарный разъем, а это значит, что если с проводом что-то случится выхода два: паяльник или отдел радиотоваров. Также колонка подключается только по Wi-Fi 2,4 Гц, что в принципе не является такой уж большой проблемой.

Вывод

Я не так часто пользовался «Умными» колонками, но VK Капсула Нео оставила хорошее впечатление, учитывая бюджетность гаджета. Подключение простое, возможностей много, да и «затупов» в работе гаджета в ходе тестирования я практически не встретил. Но все же для меня устройство осталось на уровне «просто поиграться», а вот для детей общение с «Марусей» и миловидный дизайн придется по душе. Тем более ее стоимость не так велика — всего 3 999 рублей.
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Комментарии

Dmitriy
+382
Dmitriy
Ну дизайн, конечно, лютый. Смотрится как очень дешевое самодельное нечто с лампочками.
Wifi 2.4 — никаких проблем, любой старый роутер подойдёт. Просто соотношение сигнал-шум на этой частоте всё впечатление попортит.
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