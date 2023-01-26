Обзор VK Капсулы Нео: функциональная и доступная колонка с «Марусей»

Дизайн — милая сияющая кроха

Подключение — справится даже ребенок

Возможности радуют

Звук — приятный, но не более того

Немного о минусах

Вывод

VK расширила свой ассортимент «умных» колонок с фирменным голосовым помощником «Маруся». Мы провели несколько недель с гаджетом и остались довольны её возможностями и дизайном. Впрочем, без минусов тоже не обошлось. В этом обзоре мы расскажем обо всех достоинствах и недостатках новинки, чтобы вы могли оценить стоит ли покупать VK Капсулу Нео или присмотреться к другим вариантам.VK Капсула Нео упакована в коробку из плотного картона. Яркое оформление намекает на привлечение молодой аудитории, но как известно «по одёжке» только встречают. Внутри находится сама колонка, блок питания, инструкция для первого подключения и набор наклеек. Стикерами можно украсить покупку, а если надоест — отлепить (следов на корпусе не останется).Гаджет хоть и компактный, но тяжеленький если держать в руке. Сборка качественная, пластик тактильно приятен и не кажется дешевым. Размеры колонки — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину. В нижней части расположен динамик на 5 Вт, сверху — сенсорные клавиши для управления громкостью, отключение микрофона и навигации по трекам. При подключении на боковой грани загорается дисплей, который показывает время, погоду, параметры громкости или моргает глазками, если включить специальный «ми-ми-мишный» режим.Простота настройки приятно удивляет. Подключив «Капсулу» к питанию, приятный голос «Маруси» попросит скачать приложение на смартфон. Его можно найти в Google Play, App Store или по QR-коду из инструкции. После установки ассистент расскажет, как подключиться к своему аккаунту во «ВКонтакте», загрузит прошивку и научит пользоваться голосовыми функциями. Весь процесс занимает не более 3-х минут, если не считать обновления.Когда колонка готова к использованию, начинается самое интересное — разговоры с голосовым ассистентом. Помимо стандартных запросов вроде музыки, радио погоды или новостей, «VK Капсула Нео» имеет обширный набор развлечений. Дети могут изучать алфавит, таблицу умножения, слушать сказки или играть в простенькие игры типа «Угадай животное». Для тех кто по старше есть масса викторин самых разных жанров, в которые можно играть как одному, так и в компании друзей. Полный список возможностей можно посмотреть в приложении или просто попросить «Марусю» поиграть, а она перечислит все доступные варианты игр. Если перед сном пожелать ассистенту спокойной ночи, вам предложат завести будильник или напомнят во сколько нужно встать, расскажут о погоде на следующий день и поставят звуки природы. Утро начнется с подборки интересных фактов и сводки последних новостей, если пожелать колонке «Доброго утра». Стоит отметить, что хоть помощник и хорошо распознаёт речь, бывают и промахи, поэтому произносить слова нужно отчетливо.Пару слов о прослушивании музыки. По запросу треки воспроизводятся только при наличии подписки на «VK Музыку». Чтобы оценить функциональность по полной в комплекте идет бесплатная подписка на 3 месяца. Если не хотите тратиться, можно подцепиться по Bluetooth, для многих такой вариант покажется в разы удобнее.Также присутствует «Детский режим», который можно активировать в настройках приложения. Это позволит ограничить ребёнка от треков с нецензурной лексикой и информации для взрослых в интернете.Как заявляет производитель, колонка совместима с «умными» устройствами более 55 брендов, в их числе Xiaomi, Hiper, Elari и Redmond. Сценарии можно создавать в приложении, а активировать голосом или назначить подходящее время. К сожалению, возможности проверить функциональность «Умного дома» у меня не было, но допускаю, что в этом пункте разработчики VK Капсулы Нео тоже не подкачали.Проще говоря слушать музыку на этой колонке можно, но только если вы не искушенный меломан. «Капсула» искренне пытается выдавать басы, но выходит это сухо и не объемно. Но в целом звучание не напрягает и прекрасно подойдет для фонового прослушивания. А вот слушать подкасты, поставить сказку или аудиокнигу детям — самый походящий вариант.Как я уже рассказывал, недочеты все-таки есть, но и они весьма условные. Комплектный блок питания имеет проприетарный разъем, а это значит, что если с проводом что-то случится выхода два: паяльник или отдел радиотоваров. Также колонка подключается только по Wi-Fi 2,4 Гц, что в принципе не является такой уж большой проблемой.Я не так часто пользовался «Умными» колонками, но VK Капсула Нео оставила хорошее впечатление, учитывая бюджетность гаджета. Подключение простое, возможностей много, да и «затупов» в работе гаджета в ходе тестирования я практически не встретил. Но все же для меня устройство осталось на уровне «просто поиграться», а вот для детей общение с «Марусей» и миловидный дизайн придется по душе. Тем более ее стоимость не так велика — всего 3 999 рублей.