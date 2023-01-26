Обзор VK Капсулы Нео: функциональная и доступная колонка с «Марусей»

VK расширила свой ассортимент «умных» колонок с фирменным голосовым помощником «Маруся». Мы провели несколько недель с гаджетом и остались довольны её возможностями и дизайном. Впрочем, без минусов тоже не обошлось. В этом обзоре мы расскажем обо всех достоинствах и недостатках новинки, чтобы вы могли оценить стоит ли покупать VK Капсулу Нео или присмотреться к другим вариантам.
Дизайн — милая сияющая кроха
Подключение — справится даже ребенок
Простота настройки приятно удивляет. Подключив «Капсулу» к питанию, приятный голос «Маруси» попросит скачать приложение на смартфон. Его можно найти в Google Play, App Store или по QR-коду из инструкции. После установки ассистент расскажет, как подключиться к своему аккаунту во «ВКонтакте», загрузит прошивку и научит пользоваться голосовыми функциями. Весь процесс занимает не более 3-х минут, если не считать обновления.
Возможности радуют
Когда колонка готова к использованию, начинается самое интересное — разговоры с голосовым ассистентом. Помимо стандартных запросов вроде музыки, радио погоды или новостей, «VK Капсула Нео» имеет обширный набор развлечений. Дети могут изучать алфавит, таблицу умножения, слушать сказки или играть в простенькие игры типа «Угадай животное». Для тех кто по старше есть масса викторин самых разных жанров, в которые можно играть как одному, так и в компании друзей. Полный список возможностей можно посмотреть в приложении или просто попросить «Марусю» поиграть, а она перечислит все доступные варианты игр. Если перед сном пожелать ассистенту спокойной ночи, вам предложат завести будильник или напомнят во сколько нужно встать, расскажут о погоде на следующий день и поставят звуки природы. Утро начнется с подборки интересных фактов и сводки последних новостей, если пожелать колонке «Доброго утра». Стоит отметить, что хоть помощник и хорошо распознаёт речь, бывают и промахи, поэтому произносить слова нужно отчетливо.
Пару слов о прослушивании музыки. По запросу треки воспроизводятся только при наличии подписки на «VK Музыку». Чтобы оценить функциональность по полной в комплекте идет бесплатная подписка на 3 месяца. Если не хотите тратиться, можно подцепиться по Bluetooth, для многих такой вариант покажется в разы удобнее.
Также присутствует «Детский режим», который можно активировать в настройках приложения. Это позволит ограничить ребёнка от треков с нецензурной лексикой и информации для взрослых в интернете.
Как заявляет производитель, колонка совместима с «умными» устройствами более 55 брендов, в их числе Xiaomi, Hiper, Elari и Redmond. Сценарии можно создавать в приложении, а активировать голосом или назначить подходящее время. К сожалению, возможности проверить функциональность «Умного дома» у меня не было, но допускаю, что в этом пункте разработчики VK Капсулы Нео тоже не подкачали.
Звук — приятный, но не более того
Немного о минусах
Как я уже рассказывал, недочеты все-таки есть, но и они весьма условные. Комплектный блок питания имеет проприетарный разъем, а это значит, что если с проводом что-то случится выхода два: паяльник или отдел радиотоваров. Также колонка подключается только по Wi-Fi 2,4 Гц, что в принципе не является такой уж большой проблемой.