Обзор Vivo V25е: достойная камера и привлекательный дизайн

Первый взгляд и комплектация

Дизайн с изюминкой

Дисплей — хорошо, но...

Производительность — золотая середина

Девиз камеры — один за всех

Время работы — почти как у всех

Вердикт

Компания Vivo всегда уделяла внимание качеству фотосъёмки и старалась снабдить хорошими камерами даже самые доступные смартфоны. Модель V25е немного заступила за черту бюджетного сегмента, уделив внимание дизайну, что приятно удивляет. Впрочем, смартфон не лишён некоторых недостатков о которых мы также расскажем в этом обзоре.Те кто уже пользовался смартфонами Vivo заранее знают, что внутри их ждет полный набор и даже больше. Кабель, зарядное устройство, чехол — всё на месте по стандарту. У защитной накладки появилась заглушка для разъема, защищающая от попадания пыли. Также в комплектацию входят проводные наушники. У смартфона нет аудиовхода 3,5 мм поэтому в коробку доложили переходник на USB-C.полный комплект, не нужно ничего покупать отдельнобесплатные наушники — хорошо, вариант с переходником — странно. Почему не сделать сразу вход под USB-C?Быстренько пройдемся по граням. Они «рубленные» (как я люблю) и выполнены из пластика (как я не люблю).Справа — качелька громкости, ниже клавиша «питание». Кнопки тоньше, чем обычно, но это никак не влияет на их нажатие.Слева — абсолютно ничего.Сверху — микрофон для шумоподавления.Снизу — слот под сим-карту, основной микрофон, разъем USB-C и динамик (стерео нет).Теперь к самому интересному. Корпус покрыт фотохромным стеклом. Главная фишка этого материала — он очень красиво переливается на солнце под разными углами, но ощущается больше как пластик. Мне в руки попала модель с расцветкой «восход солнца» и это очень подходящее название. На свету смартфон сменяет золотистый цвет на оранжевый. Покрытие — на любителя. Следов не оставляет, но тактильно создаёт неоднозначное впечатление. Блок камеры находится в верхнем левом углу. В нем два крупных объектива, один овальный и тонкая двойная вспышка.очень классный дизайн и цвет, немаркое покрытие.странное на ощупь покрытие, пластиковые грани — не ок.Vivo V25е получил AMOLED-дисплей на 6.44 дюйма с соотношением 20:9, разрешением 1080×2404 пикселей и частотой обновления 90 Гц (можно снизить, но будет тормозить). Пиковая яркость 1000 нит — картинку видно даже на самом ярком солнце. Углы обзора и цветопередача претензий не вызывают. Имеется функция AlwaysOn Display, полноценная, без ограничений. Вырез под фронтальную камеру U-образный.высокий уровень яркости, хороший AMOLED-дисплей.U-образный вырез под фронтальную камеру — прошлый век.Смартфон работает на восьмиядерном чипе Mediatek Helio G99. У него 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 8 ГБ за счет свободного места накопителя. Объем хранилища составляет 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. В AnTuTu Benchmark модель набирает 359687 баллов. По существу: на смартфоне можно комфортно погонять в PUBG: Mobile на средних настройках графики. Vivo V25е работает на Android 12. Фирменная оболочка Funtouch OS очень приближена к чистому андроиду. Она имеет все необходимые приложения, но при этом не перегружена и создаёт впечатление «чистого андроида» со всеми удобствами.приятная оболочка, сбалансированная начинка.расширение памяти = маркетинговый ход.Как я уже говорил Vivo — смартфон «про камеру» и данная модель не стала исключением. Правда несмотря на три объектива, вся нагрузка падает только на одну — 64 МП. Также есть датчик глубины на 2 МП и аналогичная макросъемка. Фронталка очень достойная — 32 МП. В качестве приятного бонуса имеется цифровая стабилизация съемки. Тем не менее снимки получаются достойные, как днем, так и в ночное время. Есть небольшое размытие, но не стоит забывать, что у нас в руках не дорогостоящий флагман.Пару слов о видео. Максимальное разрешение видео — 1080p с 60 кадрами в секунду. При включении стабилизации частота кадров снижается до 30, а картинка немного обрезается. Можно снимать одновременно на обе камеры — основную и фронтальную. При таких условиях кадры упадут чуть ниже 30 FPS.основная и сэлфи-камеры — очень хороши, ночная съемка довольно чистая.датчик глубины и макро для галочки.За автономность Vivo V25е отвечает аккумулятор на 4500 мА·ч. При умеренном сценарии использования, заряжать смартфон придется раз в сутки, что не составит проблем с комплектным блоком мощностью 44 Вт. Для заряда от 0 до 100% потребуется чуть больше часа.быстрая зарядкадаже в бюджетниках аккумулятор на 5000 мА·ч уже подбирается к стандарту.Новый аппарат от Vivo получился весьма неоднозначной моделью со своими плюсами и минусами. С одной стороны это достойная фотосъемка, приятный и необычный дизайн, да и начинка не подкачала. С другой стороны не совсем понятно, чем устройство выделяется из бюджетного сегмента при стоимости в 23 тысячи рублей. Впрочем, вполне возможно, что я не до конца свыкся с современными реалиями на рынке техники. Но если когда-нибудь ценовая планка для V25e упадет хотя бы на пару тысяч — не проходите мимо.