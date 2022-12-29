Обзор Vivo V25е: достойная камера и привлекательный дизайн

Компания Vivo всегда уделяла внимание качеству фотосъёмки и старалась снабдить хорошими камерами даже самые доступные смартфоны. Модель V25е немного заступила за черту бюджетного сегмента, уделив внимание дизайну, что приятно удивляет. Впрочем, смартфон не лишён некоторых недостатков о которых мы также расскажем в этом обзоре.
Первый взгляд и комплектация
Те кто уже пользовался смартфонами Vivo заранее знают, что внутри их ждет полный набор и даже больше. Кабель, зарядное устройство, чехол — всё на месте по стандарту. У защитной накладки появилась заглушка для разъема, защищающая от попадания пыли. Также в комплектацию входят проводные наушники. У смартфона нет аудиовхода 3,5 мм поэтому в коробку доложили переходник на USB-C.
За: полный комплект, не нужно ничего покупать отдельно
Против: бесплатные наушники — хорошо, вариант с переходником — странно. Почему не сделать сразу вход под USB-C?
Дизайн с изюминкой
Быстренько пройдемся по граням. Они «рубленные» (как я люблю) и выполнены из пластика (как я не люблю).
Справа — качелька громкости, ниже клавиша «питание». Кнопки тоньше, чем обычно, но это никак не влияет на их нажатие.
Слева — абсолютно ничего.
Сверху — микрофон для шумоподавления.
Снизу — слот под сим-карту, основной микрофон, разъем USB-C и динамик (стерео нет).
За: очень классный дизайн и цвет, немаркое покрытие.
Против: странное на ощупь покрытие, пластиковые грани — не ок.
Дисплей — хорошо, но...
Vivo V25е получил AMOLED-дисплей на 6.44 дюйма с соотношением 20:9, разрешением 1080×2404 пикселей и частотой обновления 90 Гц (можно снизить, но будет тормозить). Пиковая яркость 1000 нит — картинку видно даже на самом ярком солнце. Углы обзора и цветопередача претензий не вызывают. Имеется функция AlwaysOn Display, полноценная, без ограничений. Вырез под фронтальную камеру U-образный.
За: высокий уровень яркости, хороший AMOLED-дисплей.
Против: U-образный вырез под фронтальную камеру — прошлый век.
Производительность — золотая середина
Смартфон работает на восьмиядерном чипе Mediatek Helio G99. У него 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 8 ГБ за счет свободного места накопителя. Объем хранилища составляет 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. В AnTuTu Benchmark модель набирает 359687 баллов. По существу: на смартфоне можно комфортно погонять в PUBG: Mobile на средних настройках графики. Vivo V25е работает на Android 12. Фирменная оболочка Funtouch OS очень приближена к чистому андроиду. Она имеет все необходимые приложения, но при этом не перегружена и создаёт впечатление «чистого андроида» со всеми удобствами.
За: приятная оболочка, сбалансированная начинка.
Против: расширение памяти = маркетинговый ход.
Девиз камеры — один за всех
Как я уже говорил Vivo — смартфон «про камеру» и данная модель не стала исключением. Правда несмотря на три объектива, вся нагрузка падает только на одну — 64 МП. Также есть датчик глубины на 2 МП и аналогичная макросъемка. Фронталка очень достойная — 32 МП. В качестве приятного бонуса имеется цифровая стабилизация съемки. Тем не менее снимки получаются достойные, как днем, так и в ночное время. Есть небольшое размытие, но не стоит забывать, что у нас в руках не дорогостоящий флагман.
За: основная и сэлфи-камеры — очень хороши, ночная съемка довольно чистая.
Против: датчик глубины и макро для галочки.
Время работы — почти как у всех
За автономность Vivo V25е отвечает аккумулятор на 4500 мА·ч. При умеренном сценарии использования, заряжать смартфон придется раз в сутки, что не составит проблем с комплектным блоком мощностью 44 Вт. Для заряда от 0 до 100% потребуется чуть больше часа.
За: быстрая зарядка
Против: даже в бюджетниках аккумулятор на 5000 мА·ч уже подбирается к стандарту.
Вердикт
Новый аппарат от Vivo получился весьма неоднозначной моделью со своими плюсами и минусами. С одной стороны это достойная фотосъемка, приятный и необычный дизайн, да и начинка не подкачала. С другой стороны не совсем понятно, чем устройство выделяется из бюджетного сегмента при стоимости в 23 тысячи рублей. Впрочем, вполне возможно, что я не до конца свыкся с современными реалиями на рынке техники. Но если когда-нибудь ценовая планка для V25e упадет хотя бы на пару тысяч — не проходите мимо.