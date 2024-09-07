Обзор Xenium X700: надежный кнопочный телефон с док-станцией

Ко мне на обзор попал лаконичный кнопочный телефон Xenium X700. У него очень долгоиграющий аккумулятор, есть кнопка тревоги, камера, и даже компактную док-станцию в коробку вложили. Набор стоит совсем не дорого, что не сказалось ни на сборке, ни на его функциональности.
Дизайн и комплектацияВ коробке нас встречает сам мобильный телефон, док-станция, зарядное устройство со штекером USB-С и документация на русском языке.
Как и большинство кнопочных устройств, Xenium X700 выполнен в форм-факторе моноблока. Корпус пластиковый, на передней панели экран и клавиатура. Клавиши крупные, печатать сообщения с такими одно удовольствие — точно не промахнешься. На задней панели в ряд расположились камера, экстренная кнопка SOS и динамик.
Крышка крепко держится на защелках, но снимается легко, достаточно поддеть ногтем специальную выемку — и доступ к двум сим-картам и карте памяти как на ладони. К слову, аккумулятор тоже съемный. В будущем его можно заменить, а не думать о покупке нового телефона.
На нижней грани поместили разъем 3,5 мм под наушники, зарядный порт USB-C, контакты для подключения к док-станции и микрофон.
Верхнюю грань оставили под светодиодный фонарик — полезная штука, когда впотьмах пытаешься найти ключи в рюкзаке или сумке.
Благодаря скругленным граням Xenium X700 лежит в руке как влитой, при этом нет ощущения, что держишь пустой кусок дешевого пластика. Габариты устройства составляют 124×57×16 мм, а вес — 114 г. К сборке не придраться — ничего не люфтит, не поскрипывает и даже стык корпуса с крышкой не чувствуется совсем.
Экран и клавиатураXenium X700 оснащается TFT-экраном с диагональю 2,31 дюйма и разрешением 320 × 240 точек. Яркости хватает для комфортного пользования как в помещении, так и на улице при дневном свете. В настройках можно регулировать ее интенсивность и контрастность. Время подсветки дисплея и клавиатуры меняется, обои можно выбрать на свой вкус, а информацию о SIM-картах скрыть, сделав главный экран максимально чистым.
Как я уже упоминал, клавиши у телефона крупные. Такой вариант идеально подойдет для людей с ослабленным зрением, да и в целом разглядывать символы при нажатии не придется. Круглая четырехпозиционная кнопка в центре отвечает за навигацию, а еще к ней привязывается быстрый вызов функций. Так, одним нажатием можно перейти к написанию SMS-сообщений, открыть галерею, календарь и другие пункты из меню.
Функциональность
Xenium X700 имеет несколько стандартных функций: список контактов, галерея, менеджер файлов, календарь, будильник, секундомер, диктофон, камера — с этим все понятно. В разделе «Соединение» можно подцепить Bluetooth-наушники или поделиться файлами по воздуху. FM-радио работает самостоятельно, наушники в качестве антенны ему не нужны.
Важной фишкой стала клавиша SOS на задней стороне корпуса. Она ложится прямо под указательный палец и активируется при удержании. Так в экстренном случае можно быстро набрать номер или разослать SMS с заготовленном текстом родственникам или друзьям. Главное — не забыть заранее вбить в настройках нужные контакты.
Камера может снимать фото и видео. Вариант простейший — всего 0,3 МП, но вполне подойдет, чтобы «щелкнуть» расписание на неделю или список важных дел.
Качество связиТелефон работает в сетях 2G. Связь протестировал на нескольких номерах с разными сотовыми операторами. Жалоб на плохой звук не было. Микрофон хорошо передает голос, а динамик позволяет отчетливо слышать собеседника.
Док-станция
Этот аксессуар можно охарактеризовать, как приятное дополнение, рождающее полезные привычки. Док-станция подключается к розетке комплектным адаптером. Ставим на самое видное место и заряжаем телефон от нее. Взяв подобный ритуал за правило, вы избавитесь от необходимости искать брошенный посреди квартиры телефон.
Сама док-станция компактная — отступ всего 1 см по бокам и 1,5 см от стола. Питание передается двухпиновым контактом, поэтому достать устройство проще простого. Впрочем, зарядить гаджет можно и по кабелю. Тут уж кому как удобно.
АвтономностьЗа длительный срок работы отвечает аккумулятор емкостью 1700 мА·ч. Тесты производителя обещают примерно 19 часов в режиме разговора и почти 50 дней в режиме ожидания. В действительности примерно так и есть, подтверждаю.
Технические характеристики
- Дисплей: TFT-матрица, 320×240 пикселей, 2.31″
- Связь: GSM 900/1800/1900
- Количество SIM-карт: 2 × nano SIM
- Соединение: Bluetooth 2.1
- Тип корпуса: моноблок
- Камера: 0,3 МП
- Аккумулятор: 1700 мА·ч, съемный
- Время работы: 1181 часов в режиме ожидания, 19 часов в режиме разговора
- Размеры: 124×57×16 мм, вес 114 г
- Порт: USB-C
- Другое: док-станция, фонарик, радио, кнопка SOS, будильник, календарь, калькулятор, секундомер
Впечатления
На момент публикации Xenium X700 обойдется в 2 990 рублей. Среди преимуществ хочется отметить более чем достойную автономность, наличие экстренной кнопки, простое управление с большими кнопками и ярким экраном, поддержку двух SIM-карт, слот для карты памяти microSD, приятный дизайн и качественную сборку. А док-станция станет приятным и полезным бонусом для тех, кто стремится к порядку.