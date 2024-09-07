Обзор Xenium X700: надежный кнопочный телефон с док-станцией

Дизайн и комплектация

Экран и клавиатура

Функциональность

Качество связи

Док-станция

Автономность

Технические характеристики

Дисплей: TFT-матрица, 320×240 пикселей, 2.31″



TFT-матрица, 320×240 пикселей, 2.31″ Связь: GSM 900/1800/1900

GSM 900/1800/1900 Количество SIM-карт: 2 × nano SIM

2 × nano SIM Соединение: Bluetooth 2.1

Bluetooth 2.1 Тип корпуса: моноблок

моноблок Камера: 0,3 МП

0,3 МП Аккумулятор: 1700 мА·ч, съемный

1700 мА·ч, съемный Время работы: 1181 часов в режиме ожидания, 19 часов в режиме разговора

1181 часов в режиме ожидания, 19 часов в режиме разговора Размеры: 124×57×16 мм, вес 114 г

124×57×16 мм, вес 114 г Порт: USB-C

USB-C Другое: док-станция, фонарик, радио, кнопка SOS, будильник, календарь, калькулятор, секундомер

Впечатления



Ко мне на обзор попал лаконичный кнопочный телефон Xenium X700. У него очень долгоиграющий аккумулятор, есть кнопка тревоги, камера, и даже компактную док-станцию в коробку вложили. Набор стоит совсем не дорого, что не сказалось ни на сборке, ни на его функциональности.В коробке нас встречает сам мобильный телефон, док-станция, зарядное устройство со штекером USB-С и документация на русском языке.Как и большинство кнопочных устройств, Xenium X700 выполнен в форм-факторе моноблока. Корпус пластиковый, на передней панели экран и клавиатура. Клавиши крупные, печатать сообщения с такими одно удовольствие — точно не промахнешься. На задней панели в ряд расположились камера, экстренная кнопка SOS и динамик.Крышка крепко держится на защелках, но снимается легко, достаточно поддеть ногтем специальную выемку — и доступ к двум сим-картам и карте памяти как на ладони. К слову, аккумулятор тоже съемный. В будущем его можно заменить, а не думать о покупке нового телефона.На нижней грани поместили разъем 3,5 мм под наушники, зарядный порт USB-C, контакты для подключения к док-станции и микрофон.Верхнюю грань оставили под светодиодный фонарик — полезная штука, когда впотьмах пытаешься найти ключи в рюкзаке или сумке.Благодаря скругленным граням Xenium X700 лежит в руке как влитой, при этом нет ощущения, что держишь пустой кусок дешевого пластика. Габариты устройства составляют 124×57×16 мм, а вес — 114 г. К сборке не придраться — ничего не люфтит, не поскрипывает и даже стык корпуса с крышкой не чувствуется совсем.Xenium X700 оснащается TFT-экраном с диагональю 2,31 дюйма и разрешением 320 × 240 точек. Яркости хватает для комфортного пользования как в помещении, так и на улице при дневном свете. В настройках можно регулировать ее интенсивность и контрастность. Время подсветки дисплея и клавиатуры меняется, обои можно выбрать на свой вкус, а информацию о SIM-картах скрыть, сделав главный экран максимально чистым.Как я уже упоминал, клавиши у телефона крупные. Такой вариант идеально подойдет для людей с ослабленным зрением, да и в целом разглядывать символы при нажатии не придется. Круглая четырехпозиционная кнопка в центре отвечает за навигацию, а еще к ней привязывается быстрый вызов функций. Так, одним нажатием можно перейти к написанию SMS-сообщений, открыть галерею, календарь и другие пункты из меню.Xenium X700 имеет несколько стандартных функций: список контактов, галерея, менеджер файлов, календарь, будильник, секундомер, диктофон, камера — с этим все понятно. В разделе «Соединение» можно подцепить Bluetooth-наушники или поделиться файлами по воздуху. FM-радио работает самостоятельно, наушники в качестве антенны ему не нужны.Важной фишкой стала клавиша SOS на задней стороне корпуса. Она ложится прямо под указательный палец и активируется при удержании. Так в экстренном случае можно быстро набрать номер или разослать SMS с заготовленном текстом родственникам или друзьям. Главное — не забыть заранее вбить в настройках нужные контакты.Камера может снимать фото и видео. Вариант простейший — всего 0,3 МП, но вполне подойдет, чтобы «щелкнуть» расписание на неделю или список важных дел.Телефон работает в сетях 2G. Связь протестировал на нескольких номерах с разными сотовыми операторами. Жалоб на плохой звук не было. Микрофон хорошо передает голос, а динамик позволяет отчетливо слышать собеседника.Этот аксессуар можно охарактеризовать, как приятное дополнение, рождающее полезные привычки. Док-станция подключается к розетке комплектным адаптером. Ставим на самое видное место и заряжаем телефон от нее. Взяв подобный ритуал за правило, вы избавитесь от необходимости искать брошенный посреди квартиры телефон.Сама док-станция компактная — отступ всего 1 см по бокам и 1,5 см от стола. Питание передается двухпиновым контактом, поэтому достать устройство проще простого. Впрочем, зарядить гаджет можно и по кабелю. Тут уж кому как удобно.За длительный срок работы отвечает аккумулятор емкостью 1700 мА·ч. Тесты производителя обещают примерно 19 часов в режиме разговора и почти 50 дней в режиме ожидания. В действительности примерно так и есть, подтверждаю.На момент публикации Xenium X700 обойдется в 2 990 рублей. Среди преимуществ хочется отметить более чем достойную автономность, наличие экстренной кнопки, простое управление с большими кнопками и ярким экраном, поддержку двух SIM-карт, слот для карты памяти microSD, приятный дизайн и качественную сборку. А док-станция станет приятным и полезным бонусом для тех, кто стремится к порядку.