Обзор Xenium X700: надежный кнопочный телефон с док-станцией

Артем
IMG_4111.JPG

Ко мне на обзор попал лаконичный кнопочный телефон Xenium X700. У него очень долгоиграющий аккумулятор, есть кнопка тревоги, камера, и даже компактную док-станцию в коробку вложили. Набор стоит совсем не дорого, что не сказалось ни на сборке, ни на его функциональности.

Дизайн и комплектация

В коробке нас встречает сам мобильный телефон, док-станция, зарядное устройство со штекером USB-С и документация на русском языке.

IMG_4120.JPG

Как и большинство кнопочных устройств, Xenium X700 выполнен в форм-факторе моноблока. Корпус пластиковый, на передней панели экран и клавиатура. Клавиши крупные, печатать сообщения с такими одно удовольствие — точно не промахнешься. На задней панели в ряд расположились камера, экстренная кнопка SOS и динамик.

IMG_4112.JPG

Крышка крепко держится на защелках, но снимается легко, достаточно поддеть ногтем специальную выемку — и доступ к двум сим-картам и карте памяти как на ладони. К слову, аккумулятор тоже съемный. В будущем его можно заменить, а не думать о покупке нового телефона.

IMG_4124.JPG

На нижней грани поместили разъем 3,5 мм под наушники, зарядный порт USB-C, контакты для подключения к док-станции и микрофон.

IMG_4114.JPG

Верхнюю грань оставили под светодиодный фонарик — полезная штука, когда впотьмах пытаешься найти ключи в рюкзаке или сумке. 

IMG_4109.JPG

Благодаря скругленным граням Xenium X700 лежит в руке как влитой, при этом нет ощущения, что держишь пустой кусок дешевого пластика. Габариты устройства составляют 124×57×16 мм, а вес — 114 г. К сборке не придраться — ничего не люфтит, не поскрипывает и даже стык корпуса с крышкой не чувствуется совсем.

Экран и клавиатура

Xenium X700 оснащается TFT-экраном с диагональю 2,31 дюйма и разрешением 320 × 240 точек. Яркости хватает для комфортного пользования как в помещении, так и на улице при дневном свете. В настройках можно регулировать ее интенсивность и контрастность. Время подсветки дисплея и клавиатуры меняется, обои можно выбрать на свой вкус, а информацию о SIM-картах скрыть, сделав главный экран максимально чистым.

IMG_4122.JPG

Как я уже упоминал, клавиши у телефона крупные. Такой вариант идеально подойдет для людей с ослабленным зрением, да и в целом разглядывать символы при нажатии не придется. Круглая четырехпозиционная кнопка в центре отвечает за навигацию, а еще к ней привязывается быстрый вызов функций. Так, одним нажатием можно перейти к написанию SMS-сообщений, открыть галерею, календарь и другие пункты из меню.

Функциональность

IMG_4121.JPG

Xenium X700 имеет несколько стандартных функций: список контактов, галерея, менеджер файлов, календарь, будильник, секундомер, диктофон, камера — с этим все понятно. В разделе «Соединение» можно подцепить Bluetooth-наушники или поделиться файлами по воздуху. FM-радио работает самостоятельно, наушники в качестве антенны ему не нужны. 

Важной фишкой стала клавиша SOS на задней стороне корпуса. Она ложится прямо под указательный палец и активируется при удержании. Так в экстренном случае можно быстро набрать номер или разослать SMS с заготовленном текстом  родственникам или друзьям. Главное — не забыть заранее вбить в настройках нужные контакты.

IMG_4116.JPG

Камера может снимать фото и видео. Вариант простейший — всего 0,3 МП, но вполне подойдет, чтобы «щелкнуть» расписание на неделю или список важных дел.

Качество связи

Телефон работает в сетях 2G. Связь протестировал на нескольких номерах с разными сотовыми операторами. Жалоб на плохой звук не было. Микрофон хорошо передает голос, а динамик позволяет отчетливо слышать собеседника.

Док-станция

IMG_4117.JPG

Этот аксессуар можно охарактеризовать, как приятное дополнение, рождающее полезные привычки. Док-станция подключается к розетке комплектным адаптером. Ставим на самое видное место и заряжаем телефон от нее. Взяв подобный ритуал за правило, вы избавитесь от необходимости искать брошенный посреди квартиры телефон.

IMG_4119.JPG

Сама док-станция компактная — отступ всего 1 см по бокам и 1,5 см от стола. Питание передается двухпиновым контактом, поэтому достать устройство проще простого. Впрочем, зарядить гаджет можно и по кабелю. Тут уж кому как удобно.

Автономность

За длительный срок работы отвечает аккумулятор емкостью 1700 мА·ч. Тесты производителя обещают примерно 19 часов в режиме разговора и почти 50 дней в режиме ожидания. В действительности примерно так и есть, подтверждаю.

Технические характеристики

IMG_4115.JPG

  • Дисплей: TFT-матрица, 320×240 пикселей, 2.31″
  • Связь: GSM 900/1800/1900
  • Количество SIM-карт: 2 × nano SIM
  • Соединение: Bluetooth 2.1
  • Тип корпуса: моноблок
  • Камера: 0,3 МП
  • Аккумулятор: 1700 мА·ч, съемный
  • Время работы: 1181 часов в режиме ожидания, 19 часов в режиме разговора
  • Размеры: 124×57×16 мм, вес 114 г
  • Порт: USB-C
  • Другое: док-станция, фонарик, радио, кнопка SOS, будильник, календарь, калькулятор, секундомер


Впечатления

IMG_4118.JPG

На момент публикации Xenium X700 обойдется в 2 990 рублей. Среди преимуществ хочется отметить более чем достойную автономность, наличие экстренной кнопки, простое управление с большими кнопками и ярким экраном, поддержку двух SIM-карт, слот для карты памяти microSD, приятный дизайн и качественную сборку. А док-станция станет приятным и полезным бонусом для тех, кто стремится к порядку.
7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В России появился кнопочный телефон Philips Xenium E2125
В России появился Philips Xenium E6808 — компактный телефон с доступом в интернет
Зачем ему Wi-Fi?! Обзор мобильного телефона Philips Xenium E6808

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5274
Mers
Треть цены за бесполезную подставку.
Сегодня в 16:06
#
+113
unfailingsky Mers
Это кому как. Мои старики на зарядку не могут телефон поставить, слепые почти штекерами тыкать.
На такую станцию легко.
Сегодня в 16:16
#
iProJora
+256
iProJora
Ксениум, если мне память не изменяет, в чём я не уверен, детище филипса?
2 часа назад в 17:35
#
+4776
Carter_Mayers iProJora
Он самый, но он сейчас китайцам принадлежит. Всё, кроме производства медицинского оборудования
2 часа назад в 17:47
#
Chimone Arika
+218
Chimone Arika
Шрифт большой можно поставить?
На звание "бабушкофон" подходит?
2 часа назад в 18:02
#
+90
Дедушка заподло
Ребята мы все будем когда-то старыми и нам нужен будет телефон попроще. А вот старики уже не будут как мы. Пусть делают хоть что-то для стариков !!!
час назад в 18:40
#

Читайте также