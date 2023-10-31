В России появился кнопочный телефон Philips Xenium E2125

Александр


На российский рынок вышла новая модель мобильного телефона — Philips Xenium E2125. Она сочетает компактные габариты и внушительное время автономной работы и относится к линейке Xenium, которая получила своё название в честь запатентованной энергосберегающей технологии, позволяющей телефону работать без подзарядки долгое время.

Аккумулятор Philips Xenium E2125 обладает емкостью 1700 мАч, что в купе с технологией Xenium обеспечивает до 19 часов работы в режиме разговора и чуть более месяца в режиме ожидания. Для зарядки устройство оснащено стандартным и современным портом USB Type-C. Особенность модели — компактные габариты (114×50,6×15,35 мм) и вес всего 88 граммов, что делает телефон удобным в повседневном использовании: он не займет много места в сумке или кармане.
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Philips Xenium E2125 оснащен двумя слотами для SIM-карт, так что дает возможность комбинировать оптимальные тарифы от разных операторов или разделить контакты на личные и деловые. Телефон оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, чего достаточно для основных функций, которые поддерживает устройство (от будильника до калькулятора). На верхней грани расположен яркий фонарик.

Память модели можно увеличить с помощью карты MicroSD, слот для которой предусмотрен в телефоне. На карте можно хранить музыкальные композиции: для их прослушивания устройство оснащено MP3-плеером и разъемом 3,5 мм для подключения наушников. Также поддерживается возможность слушать FM-радио.

Philips Xenium E2125 доступен в трех цветах: черном, синем и красном. Новинка появится в продаже на российском рынке в ноябре 2023 года. Рекомендованная розничная цена — 1 990 рублей.

Технические характеристики

— Стандарты связи: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, Bluetooth v2.1
— Размеры: 114×50,6×15,35 мм, вес 88,2 г
— Дисплей: TFT-матрица, 128×160 пикселей, 1,77 дюйма
— Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания (mini-SIM и mini-SIM)
— До 895 часов в режиме ожидания
— До 19 часов в режиме разговора
— MP3-плеер
— FM-радио
— Тип корпуса: моноблок
— Слот для карты памяти microSD
— SMS
— Функции: фонарик, будильник, калькулятор, телефонная книга
— Аккумулятор 1700 мАч
— USB Type-C
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