В России появился Philips Xenium E6808 — компактный телефон с доступом в интернет

Александр


Модель Philips E6808 принадлежит к линейке с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium, которая за счет сочетания оптимальных заводских настроек и емкого аккумулятора позволяет обеспечить максимальное время работы без подзарядки. Philips Xenium E6808 способен проработать до 12 часов в режиме разговора и почти месяц в режиме ожидания — и все это без подключения к розетке. При этом зарядка устройства осуществляется с помощью универсального провода USB Type-C и, даже если телефон садится, найти необходимый кабель получится без проблем.

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Новинка имеет два разъема для SIM-карт формата nano. Помимо поддержки стандартных сетей второго и третьего поколения, модель работает в диапазоне 4G/LTE, а также поддерживает подключение к Wi-Fi. Это позволяет устройству выходить в интернет (для этого на Philips Xenium E6808 предустановлен мобильный браузер Opera Mini), а также выступать в качестве точки доступа и делиться интернетом с другими устройствами.

Помимо этого, модель оснащена слотом для карты памяти формата microSD вместимостью до 128 ГБ. Она поможет хранить все нужные файлы в одном месте, слушать музыку и сохранять фотографии: камера устройства имеет разрешение 2 Мп.

Philips Xenium E6808 имеет весь необходимый набор функций, который нужен современному человеку, от FM-радио и калькулятора до будильника и яркого фонарика. Экран диагональю 2,8" позволит обладателю легко пользоваться этими функциями.

Новинка появится в продаже на российском рынке в ноябре 2023 года. Рекомендованная розничная цена — 5 490 рублей.

Технические характеристики

— GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
— WCDMA 900/2100, TDD-LTE B38/40, FDD-LTE B1/3/7/8/20
— Bluetooth 5.1
— Размеры: 135,5×55,6×12,4 мм, вес 112,5 г
— Дисплей: TFT-матрица, 320×240 пикселей, 2.8"
— Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания (nano SIM, nano SIM)
— До 638 часов в режиме ожидания
— До 12 часов в режиме разговора
— MP3-плеер
— FM-радио
— Тип корпуса: моноблок
— Камера 2 Мп
— Слот для карты памяти microSD
— SMS
— Аккумулятор 1700 мАч
— USB Type-C
— Предустановленное ПО (opera mini)
— Функции: фонарик, будильник, калькулятор, телефонная книга
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Комментарии

kardigan
+3229
kardigan
Технологии.. нда. Помните нокиа?!
Неделями можно было не заряжать эту неубивайку , выпущеную в 2000 году!
Технологии..
час назад в 12:51
#
tellurian
+4773
tellurian kardigan
Не было ни одной нокии :)
8 минут назад
#
+44
kkm
А потом поЯвился Филипс (еще тот, а не китайский) и про Нокию забыли, потому как месяц держал батарею, а не неделю, как 3-6 серии Нокий.
Так что да, "технологии".
33 минуты назад
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