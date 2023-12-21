Зачем ему Wi-Fi?! Обзор мобильного телефона Philips Xenium E6808





В начале ноября в Россию приехал новый мобильный телефон Philips Xenium E6808. Это компактная новинка способна проработать месяц в режиме ожидания, а еще у нее есть камера и даже встроенный Wi-Fi! А теперь обо всем по порядку и с подробностями.





Дизайн

Экран и клавиатура

Функциональность и звук

Связь и её качество

Автономность

Технические характеристики

GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900

WCDMA 900/2100, TDD-LTE B38/40, FDD-LTE B1/3/7/8/20

Bluetooth 5.1

Размеры: 135,5×55,6×12,4 мм, вес 112,5 г

Дисплей: TFT-матрица, 320×240 пикселей, 2.8"

Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания (nano SIM, nano SIM)

До 638 часов в режиме ожидания

До 12 часов в режиме разговора

Тип корпуса: моноблок

Камера 2 МП

Слот для карты памяти microSD

Аккумулятор 1700 мАч

USB Type-C

Впечатления

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ООО «Комьюнити»

инн 7714826571

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Для начала несколько слов о комплектации. В коробке вы найдете: мобильный телефон, зарядное устройство с разъемом USB-С и документацию.Гаджет выполнен в форм-факторе моноблок — это уже классика. На лицевой панели верхнюю половину занимает экран, а нижнюю — клавиши.Задняя крышка изготовлена из приятного пластика с поверхностью соan-тач. В левом верхнем углу разместилось отверстие камеры, а под ним вспышка. Чуть правее производитель разместил отверстия динамика.Под крышкой расположились: съемный аккумулятор, два слота для сим-карт, а также слот для карточки памяти microSD (до 128 ГБ).Philips Xenium E6808 получил силуэт с прямыми гранями. На нижнем торце расположились отверстие микрофона, разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры и порт USB-С.Габариты устройства составляют 55,6 × 135,5 × 12,4 мм, а вес — 112,5 г. В целом можно отметить лаконичный дизайн мобильного телефона и качественную сборку. Несмотря на наличие съемной крышки, ничего в конструкции не люфтит.Philips Xenium E6808 оснащается TFT-экраном с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320 × 240 точек. Экран очень яркий — информация на нем хорошо видна и считывается, как в помещении, так и на улице.Настройки дисплея позволяют регулировать уровень яркости, устанавливать время подсветки, а также менять обои и кастомизировать элементы интерфейса под себя. К примеру, можно убрать информацию о сим-картах и дату, сделав таким образом минималистичный экран без лишних индикаторов.Прямо под экраном расположился клавиатурный блок. Кнопки без рамок, на них нанесены довольно крупные символы. Есть подсветка. Для навигации по интерфейсу используется четырехпозиционная клавиша.В мобильном телефоне имеются стандартные функции: галерея, диктофон, менеджер файлов, список контактов, будильник, секундомер, календарь, калькулятор и приложения для чтения электронных книг.Для развлечений можно использовать FM-радио, аудио- и видеоплеер.Теперь переходим к самому интересному — наличию модуля Wi-Fi. Вы спросите, а для чего он нужен мобильному телефону? На гаджет установлен браузер Opera mini — можно подключиться и просматривать сайты. В какой-то момент во время тестирования удалось даже ощутить ностальгические нотки по концу нулевых.Еще одно функциональное преимущество модуля Wi-Fi — возможность использовать Philips Xenium E6808 в качестве модема для других устройств.Также в телефоне имеется модуль Bluutooth, который можно использовать для подключения беспроводных наушников и передачи файлов по воздуху.Напомню, в мобильный телефон установлена камера. Её разрешение составляет 2 МП. Камера способна снимать фото и записывать видео.Philips Xenium E6808 работает в сетях 4G/LTE. Также имеется поддержка сетей второго и третьего поколения.Протестировал звонки — передача голоса хорошая. Собеседники отлично меня слышали и отмечали хорошее качество передачи голоса. Что касается разговорного динамика, то с ним также полный порядок. Запас громкости достаточный. Собеседника хорошо и отчетливо слышно во время беседы.За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 1700 мАч. По результатам тестов производителя, полной зарядки хватает примерно на 12 часов в режиме разговора и почти на месяц в режиме ожидания.Для зарядки используется актуальный разъем USB-C. Напомню, аккумулятор съемный, поэтому при необходимости его можно будет без проблем заменить.К выходу публикации стоимость Philips Xenium E6808 составляет 5 490 рублей. За этот прайс аппарат предлагает ряд преимуществ, в числе которых достойная автономность, возможность использовать телефон в качестве точки доступа, яркий экран, поддержка двух сим-карт, наличие слота для карт памяти microSD и приятный дизайн. В качестве недостатков можно обозначить только отсутствие влагозащиты.