Обзор смартфона realme C65: качественное исполнение и сверхтонкий корпус

Мы продолжаем вас знакомить со смартфонами бренда realme. В этом обзоре рассказываем о свежем гаджете с приятным ценником, который получил мощную зарядку, сертификат TÜV SÜD, сверхтонкий корпус, а также уникальный опыт использования с помощью динамической кнопки и мини-капсулы. Встречайте, всё это — realme С65.
Комплектация и дизайнС комплектом поставки у realme стабильный порядок. Открываем коробку свеженького С65: смартфон, чехол, провод USB-C, адаптер питания, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документацию. Все самое необходимое на месте — берешь смартфон и сразу пользуешься без необходимости вспоминать, а осталась ли зарядка от предыдущего устройства. Мелочь, а приятно. Впрочем, из таких незначительных деталей складывается полноценный пользовательский опыт.
В такие моменты приятно осознавать, что производитель ценит своих клиентов, а не пытается всячески сэкономить под мнимыми предлогами заботы об окружающей среде.
К нам на тест пришел realme С65 в темно-синей расцветке. Оттенок получился спокойным и универсальным. Он отлично подойдет пользователям, которые ценят консервативные решения.
Смартфон выполнен в форм-факторе с прямыми гранями. Толщина корпуса составляет всего 7,64 мм. Таким образом получаем один из самых тонких смартфонов в своем сегменте. Это удалось благодаря оптимизированной технологии производства батареи — её толщина 4,44 мм. По словам производителя, это на 7% тоньше, чем у конкурентов.
В производстве задней крышки используется 12 различных процессов. В их числе 7 слоев 300-нм нанооптического покрытия, которое создает мерцающий эффект двойной текстуры звездного света. Смотрится такое решение впечатляюще.
Задняя поверхность матовая, поэтому она почти не собирает следов от рук. В левом верхнем углу расположилась площадка основной камеры. Она выполнена в лаконичном дизайне с вертикальной компоновкой объективов.
Габариты корпуса составляют 164,6 x 76,1 x 7,64 мм, а вес при этом — всего 185 г. Имеется степень защиты IP54, а это означает, что устройство не боится брызг воды и пыли. Сканер отпечатка пальца встроен в клавишу блокировки экрана.
ЭкранНовинка оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1604 x 720 и частотой 90 Гц. Полезная площадь экрана составляет 89,97%. Подбородок хотелось бы и поменьше.
Пиковый показатель яркости дисплея — 625 нит. На нём всё хорошо видно в помещении и на улице.
Экран realme С65 отмечен сертификатом TÜV Low Blue Light, подтверждающим соответствие нормам излучения синего света.
ПроизводительностьВ качестве аппаратной платформы смартфон оснащается 8-ядерным чипом MediaTek Helio G85 с графикой ARM Mali-G52. В нашей тестовой конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 ГБ.
Объём ОЗУ можно дополнительно расширить на 8 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE и получить в итоге 16 гигов.
Также можно увеличить объем накопителя. Для этого имеется слот для карт памяти с поддержкой microSD объемом до 2 ТБ.
Смартфон получил сертификат TÜV SÜD 48-Month Fluency Rating. Для его получения устройство проходит тест, в рамках которого измеряется производительность в течение долгого времени. Процесс тестирования включает в себя выполнение различных задач, таких как открытие приложений, переключение между приложениями и игры. Кроме того, устройство подвергается воздействию различных условий окружающей среды, таких как экстремальные температуры и влажность.
realme C65 стал первой моделью бренда, которая получила поддержку режима AI Boost Mode. Он в свою очередь состоит из двух частей — Smooth Boost и Game Boost, которые повышают плавность работы системы и производительность в играх соответственно.
Smooth Boost ускоряет на 5% запуск приложения. Game Boost снижает задержку в играх 5% и улучшается стабильность частоты кадров (FPS) на 10%.
Мы протестировали realme C65 в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
Смартфон работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. У неё легкий и приятный интерфейс, а вот количество предустановленного софта можно уменьшить. Благо, что все предварительно загруженные приложения удаляются штатными средствами.
Гаджет получил динамическую кнопку. Она позволяет быстро запускать некоторые функции без разблокировки экрана. К примеру, двойным нажатием на боковую можно запустить камеру. Вы сможете назначить на кнопку блокировки два дополнительных действия и настроить под свои индивидуальные предпочтения.
Производитель оснастил смартфон мини-капсулой 2.0 — она была оптимизирована и доработана. Напомню, этой такой аналог Dynamic Island в оболочке realme UI 5.0. С помощью мини-капсулы вы сможете, к примеру, управлять воспроизведением музыки.
Еще одна возможность, которая заслуживает отдельного упоминания — бесконтактные жесты. Для её работы используются данные с фронтальной камеры и датчика приближения. Они считывают жесты и обрабатывают их при помощи искусственного интеллекта. Эта фишка позволяет отвечать на звонки или свайпать короткие видео. Удобно, когда ешь что-то руками и не хочешь заляпать экран.
КамерыСмартфон оснащается основной камерой с разрешением 50 МП, светосилой f/1,8 и углом обзора 79,5 градуса. В системе объектива используется группа из 5 линз.
Мы поснимали на realme C65 в помещении и на улице:
Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП, а светосила — f/2,05. Используется объектив из 4 линз с углом обзора 80°.
АвтономностьЁмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Это оптимальный стандарт для Android-смартфонов в 2024 году.
realme C65 получил самое мощное зарядное устройство для своего сегмента. В комплекте со смартфоном идёт адаптер на 45 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 50% всего за 30 минут, а на полную зарядку уйдет около 75 минут.
В процессе зарядки используется несколько интеллектуальных алгоритмов. К примеру, VCVT реализует бесступенчатую регулировку напряжения, повышая эффективность и снижая тепловые потери, а алгоритм VFC замедляет скорость заряда в диапазоне от 90 до 100%, предотвращая потерю емкости аккумулятором.
Также стоит отметить, что адаптер питания оснащается множеством ступеней защиты от внештатных ситуаций. Например, есть защита от перезаряда и перегрева.
Что в итоге?На момент публикации стоимость realme C65 6/128 ГБ составляет 14 999 рублей, а версия на 8/256 ГБ обойдется 16 999 рублей. Таким образом, получаем достойный смартфон начального уровня, который за свой прайс получил минимальное количество компромиссных решений.
В преимущества записываем: надежность и производительность, приятный тонкий и легкий корпус, большой экран, камеру на 50 МП, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а также наличие слота для карт памяти и разъема 3,5 мм для подключения проводных наушников.
Среди недостатков выделим: заметный «подбородок» и большое количество предустановленного софта.
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