Вышел realme C65 5G — гейминг и экран 120 Гц за 11 тысяч рублей



Китайский бренд realme порадовал фанатов бюджетной новинкой. За свой скромный прайс смартфон получился классный.



Согласно Gizmochina, «бюджетка» realme C65 5G первой в мире получила чип Mediatek Dimensity 6300, благодаря которому стала самым производительным смартфоном с 5G в своем ценовом сегменте. Чип собран по 6 нм-техпроцессу и заявляется как бюджетно-игровой и обеспечит плавную работу системы. Что касается памяти, то доступны версии с 4 либо 6 Гб оперативной LPDDR4x и 128 Гб постоянной, которую можно расширить с помощью microSD. Аккумулятор — 5000 мАч с поддержкой зарядки до 15 Вт.













Что касается ПО: realme C65 5G поставляется с Android 14 на борту и получит еще минимум две версии. Смартфон оборудован сканером отпечатков пальцев, при этом кнопка Power понимает касания и жесты для управления системой. IPS-дисплей 6,67 дюйма разрешением 1604х720 поддерживает 120 Гц, что очень приятно для ценника в 9999 индийских рупий, или чуть больше 11 тысяч рублей по курсу. Что касается ПО: realme C65 5G поставляется с Android 14 на борту и получит еще минимум две версии. Смартфон оборудован сканером отпечатков пальцев, при этом кнопка Power понимает касания и жесты для управления системой. IPS-дисплей 6,67 дюйма разрешением 1604х720 поддерживает 120 Гц, что очень приятно для ценника в 9999 индийских рупий, или чуть больше 11 тысяч рублей по курсу.