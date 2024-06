Возвращение легенды! Обзор смартфона realme GT 6

Комплектация и дизайн

Экран

Производительность

Камеры

Главный датчик от Sony LYT-808 на 50 МП размером 1/1.4 дюйма. Он поддерживает оптическую стабилизацию SuperOIS

Телевик Samsung JN5 на 50 МП с размером 1/2,8 дюйма

Ширик Sony IMX355 на 8 МП размером 1/4 дюйма

Все фото в оригинальном разрешении вы сможете скачать по ссылке (Telegram)



Автономность

Что в итоге

GT возвращается! Свежий realme GT 6 позиционируется в качестве «убийцы флагманов». На самом деле это не спроста. «Убийцы флагманов» — это сейчас довольно редкая категория устройств.За такими гаджетами всегда любопытно наблюдать, поскольку производителям этих устройств нужно сделать буквально невозможное. Если точнее, взять все самое лучшее и постараться удержать конечную стоимость продукта на приемлемом уровне. Ну что, давайте посмотрим, соответствует ли realme GT 6 статусу «убийцы флагманов»?Комплект поставки, как всегда, у realme достойный. В коробке: смартфон, цветной силиконовый чехол, адаптер питания, провод USB-C/USB-A, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.У нас на тесте смартфон в цвете «зеленый туман». Расцветка спокойная и ненавязчивая.Устройство получило интересную форму. Бока спинки и дисплея загнуты, а рамки смартфона прямые. Задняя поверхность глянцевая, но имеет визуальные разграничения — прямоугольник с объективами зеркальный, а остальная поверхность имитирует матовое покрытие.На верхнем торце расположены отверстия дополнительных динамика и микрофона. На нижнем — слот для двух СИМ-карт, разъем USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона. Клавиши регулировки громкости и блокировки экрана производитель разместил на правой грани.Сканер отпечатка пальца встроен под экран. Он быстрый и точный, а его расположение показалось оптимальным.Смартфон оснащается 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2780 х 1264 и частотой обновления 120 Гц. Защищает его стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, а еще дополнительно наклеена защитная пленка.Напомню, дисплей используется типа «водопад». Рамки вокруг равномерные. Их толщина составляет менее 2 мм.Показатель пиковой яркости заявляется 6000 нит. С наибольшей вероятностью можно сказать, что это может быть справедливое заявление для какого-нибудь самого яркого пикселя в HDR-режиме. Однако я тестировал экран на максимуме со включенным режимом «Повышенная яркость» под прямым ярким солнцем и он не вызвал у меня каких-либо нареканий. При таком раскладе на экране все отлично видно.Что касается режима «Повышенная яркость», производитель рекомендует устанавливать его по мере необходимости, поскольку эта опция значительно влияет на автономность.Цветопередача приятная из коробки с пресетом «Яркие цвета». Картинка получается в меру насыщенной и контрастной без перегибов. Однако для любителей кастомизации имеются дополнительные предустановки: естественный, профессиональные режимы, кинематографические и великолепно. Также не обошлось без шкалы цветовой температуры.Также есть возможность изменять частоту обновления экрана. Я использовал автовыбор — это когда смартфон применяет оптимальные показатели самостоятельно. Также доступны стандартная (60 Гц) и высокая (120 Гц).Важная информация для чувствительных к мерцанию пользователей — частота ШИМ-затемнения составляет 2160 Гц на яркости ниже 70 нит. Это довольно хороший показатель.В качестве аппаратной платформы realme GT 6 используется 4 нм Snapdragon 8s Gen3. Наша тестовая конфигурация оснащена 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Объём оперативки можно дополнительно расширить на 12 ГБ за счет свободного места хранилища.Мы протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:Запаса производительности realme GT 6 хватает для всех задач. Он с легкостью запускает все самые топовые игры на максималках. Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Wild Rift стабильно играются в течение часовых сессий, сохраняя высокий FPS.По железу смартфон ощущается на флагманском уровне.Из коробки realme GT 6 на Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. У неё отзывчивый и легкий интерфейс. Из недостатков могу выделить только большое количество предустановленного софта, который придется удалять вручную.Смартфон получил ряд функций на базе искусственного интеллекта, среди которых имеется «Умный цикл». Она распознает содержимое на экране, например, текст или изображения, и позволяет перетаскивать его в другие приложения. Функция представляет собой Visual Look Up на iOS. Работает так — тыкаем по объекту, он выделяется и появляется меню, из которого можно копировать, сохранить и поделиться.В качестве основной камеры смартфон получил тройную систему, в которую вошли:Снимки на основной датчик и телевик получаются с высоким уровнем детализации при любом освещении. Также стоит похвалить естественную цветопередачу.Ширик realme GT 6 среднего уровня. Ему, на мой взгляд, немного не хватает четкости. При сложном освещении заметна, характерная для большинства сверхширокоугольных модулей, потеря детализации по краям кадра.Основная камера способна записывать видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду.Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Используется сенсор Sony IMX615. Фронталка способная записывать видео в 4K, но с 30 FPS.Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5500 мАч. Это еще один очень достойный показатель, учитывая, что некоторые флагманы не выписываются в оптимальный показатель (5к).Со временем автономной работы каких-либо откровений не случилось. Смартфон спокойно живет в повседневном сценарии с подзарядкой по ночам.В комплекте с realme GT 6 идет адаптер питания SUPERVOOC мощностью (!) 120 Вт. В среднем у меня уходит 10 минут на зарядку разряженного в ноль аккумулятора до 50%. Благодаря этому особо и не переживаешь, если забыл поставить смартфон заряжаться на ночь.К выходу этого обзора стоимость realme GT 6 составляет 69 999 р. за конфигурацию 8/256 и 79 999 р. за 16/512 ГБ. Первые покупатели в магазинах партнерах получат в подарок наушники realme Air6 Pro стоимостью 9 990 р. Таким образом получаем вполне бодрый комплект.За свой прайс realme GT 6 предлагает ряд бескомпромиссных решений, в числе которых: топовая производительность, отличная камера, хорошая комплектация, приятный дизайн, качественный экран, и достойная автономность. Впрочем, на некоторые уступки производителю все-таки пришлось пойти. Смартфон не получил слота расширения памяти, а еще у него ультраширик далеко не флагманского уровня.