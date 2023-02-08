Взгляните, как сияет realme 10 Pro+: обзор нового смартфона

Бренд realme представил серию смартфонов 10 Pro и 10 Pro+. Новинки получили яркий дизайн, тонкий корпус, камеру ProLight на 108 МП, шустрый процессор и очень быструю зарядку. Я уже на протяжении недели использую старшую модель в качестве основного устройства, чтобы поделиться с вами впечатлениями в этом обзоре.
✨Дизайн: блеск!Перед тем, как рассказать о внешних особенностях realme 10 Pro+, буквально несколько слов о комплектации. Новинка поставляется в сравнительно компактной коробке (по сравнению с серией GT). Помимо смартфона, в комплект вошли: силиконовый чехол, адаптер питания, провод USB-C, инструмент для извлечения лотка сим-карт и документация. Комплектация бодрая — смартфон можно полноценно использовать сразу после покупки без необходимости приобретать базовые аксессуары.
По словам производителя, при создании realme 10 Pro+, они вдохновлялись межгалактическим гиперпространственным туннелем, с помощью которого совершается перемещения в пространстве со сверхзвуковой скоростью. Сразу после извлечения из заводской упаковки смартфон притягивает взгляд и вызывает искреннее любопытство — хочется его как следует рассмотреть под разным углом и источниками света.
Задняя поверхность меняет оттенок в зависимости от освещения, а отражаемые лучи приобретают причудливую форму, которая напоминает хвост пролетающей кометы. Этот эффект достигается за счет покрытия, состоящего из нескольких слоев нанопленки толщиной от 275 до 400 нм. Каждый слой имеет свою текстуру, уровень прозрачности и градиент. Я достал смартфон в довольно людном месте, чтобы протестировать камеру, и даже не удивился, что он моментально начал привлекать неподдельное любопытство среди прохожих.
Стоит отметить, что realme 10 Pro+ также доступен в золотой и черной расцветке.
Спинка изготовлена из матового пластика, который благодаря сияющей расцветки внешне очень сильно напоминает стекло. Поверхность тактильно очень приятная, а в моей светлой расцветке гаджет не собирает отпечатков пальцев — практично.
Сзади в левом верхнем углу расположились два аккуратных модуля основной камеры. Они выполнены в форме колец. Справа от них размещено отверстие вспышки. Смотрится такое решение лаконично на фоне конкурентов с их гигантскими и неуклюжими площадками. На нижнем левом углу нанесен логотип бренда. Он подчеркнуто получил глянцевое теснение и всячески переливается на свету в тон корпуса.
На верхнем торце производитель разместил отверстия дополнительных динамика и микрофона, а на нижнем слева направо разместились лоток сим-карты, основной микрофон, порт USB-C и решетка основного динамика. Физические клавиши управления громкостью и блокировки экрана вынесены на правую грань. Мне такая компоновка не очень нравится. К примеру, у realme GT Neo 3 наиболее комфортное для меня расположение клавиш — они разведены по разные стороны.
Несмотря на форм-фактор с 6,7-дюймовым экраном, realme 10 Pro+ получился эргономичным смартфоном с утонченным силуэтом. Им комфортно пользоваться одной рукой. Толщина корпуса составляет всего 7,78 мм, а вес — 173 г.
😲Экран: изогнутый 120 ГЦrealme 10 Pro+ оснащается изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412 x 1080 пикселей и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Прямо из коробки на экране наклеена защитная пленка. Благодаря загнутым краям смартфон приятно лежит в руке.
Полезная площадь экрана составляет впечатляющие 93,65% при толщине нижней рамки всего в 2,33 мм. Подбородка нет.
Показатель контрастности дисплея — 5 000 000 : 1. Пиковая яркость экрана составляет 900 нит. Смартфоном очень комфортно пользоваться в помещении и на улице. Дисплей получил сертификат TUV Rheinland, что говорит об отсутствии мерцания и минимальном количестве синего цвета (эти два фактора негативно влияют на зрение).
В смартфоне предусмотрена возможность настраивать цветопередачу экрана. Для этого есть 4 предустановки, а также шкала цветовой температуры.
Еще одно важное преимущество, которое стоит отметить — на все устройства realme 10 Pro и realme 10 Pro+, купленные в период с 14 февраля до 24 марта и активированные в течение 7 дней после приобретения, распространяется бесплатная гарантия на замену дисплея. Она действует 6 месяцев.
📸Камера: 108 МП!Смартфон получил систему основной камеры, в которую вошли: основной сенсор на 108 МП, сверхширокоугольный на 8 МП и модуль макро с фокусным расстоянием 4 см. Технология биннинга пикселей 9 в 1 улучшает чувствительность в условиях с недостаточным освещением и снижает уровень шума. Благодаря этому ночные снимки получаются детализированными.
Также в realme с нуля переработали архитектуру обработки изображений HyperShot AI — это позволило увеличить скорость съемки и расширить динамический диапазон. Интеллектуальная стабилизация позволяет создавать четкие фотографии с минимальным временем фокусировки. Это особенно полезно для съемки различных объектов в движении.
Чтобы вам не было скучно просматривать тестовые кадры, я взял realme 10 Pro+ и сгонял в Великий Новгород прогуляться и поснимать. Основной сенсор в 99% случаев хорошо отрабатывает съемку со сложным освещением (например, с контровым). Снимки получаются с мягкой и естественной цветопередачей. Обратите внимание на кадры с ярким солнцем в небе. Также отмечу точный баланс белого и хорошую резкость (алгоритмы не перешарпливают).
Основная камера позволяет записывать видео с 4K-разрешением, но только с 30 кадрами в секунду. Для записи более плавных видео (60 FPS) нужно переключиться в Full HD (1080 p).
Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Селфи получаются очень четкими с мягкой цветопередачей. Максимальное разрешение видео на фронтальную камеру — Full HD (1920×1080) с 30 кадрами в секунду.
📈Производительность: что надо!За производительность в realme 10 Pro+ отвечает 6-нм чипсет Dimensity 1080. У него 8 ядер с частотой до 2,6 ГГц. У меня на обзоре устройство с накопителем 256 ГБ — оптимальный для меня объем, поскольку хватает для всех игр и приложений, а также для хранения большого объема фото и видео. Оперативной памяти в смартфоне 12 ГБ. На случай, если вдруг кому-то станет мало, имеется возможность увеличить объем ОЗУ до 24 ГБ за счет свободного места в хранилище. Для этого в настройках устройства предусмотрен соответствующий раздел — RAM.
В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 520 972 балла. 15-минутное испытание в CPU Throttling Test показывает стабильно высокую производительность без ощутимых просадок. Я также протестировал realme 10 Pro+ в Call of Duty: Mobile и Wild Rift на максималках — игры запускаются быстро и не лагают. Во время длительных игровых сессий гаджет не перегревается, есть слабо ощутимый нагрев корпуса, но он не вызывает какой-либо дискомфорт.
Порадовало звучание. У смартфона двойные стереодинамики с сертификатом Hi-Res Audio. Они обеспечивают объемный звук с различимыми низкими частотами. В целом акустики хватает для комфортного прослушивания подкастов, игр, а также просмотра фильмов и сериалов.
Сразу после предварительной настройки realme 10 Pro+ получил обновление с Android 13 и фирменной оболочкой realme UI 4.0. Операционная система работает шустро, приложения запускаются и переключаются быстро. Интерфейс — отзывчивый и лаконичный, он не перегружен избыточной функциональностью. Другими словами, смартфон не вываливает на тебя тонну подсказок при каждом свайпе.
Данные в устройстве защищаются подэкранным сканером отпечатка пальца. Он срабатывает быстро и без нареканий. Также имеется функция разблокировки по лицу.
🔋Автономность: достойный запас и быстрая зарядкаАвтономную работу realme 10 Pro+ обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. На мой взгляд, такой номинал должен стать оптимальным стандартом для всех смартфонов в 2023 году. По словам производителя, полностью заряженная батарея обеспечивает более 30 часов звонков, более 20 часов просмотра видео на YouTube, более 7 часов мобильного гейминга и 528 часов в режиме ожидания. На деле смартфон живет в активном повседневном режиме привычные сутки и к концу дня в запасе остается примерно 20%. При желании и необходимости время автономной работы можно растянуть до 1,5 суток.
В комплекте со смартфоном идет фирменный быстрый адаптер SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Он способен зарядить гаджет от 0 до 50% всего за 17 минут, а от 0 до 100% — за 45 минут. При этом скорость зарядки варьируется в процессе и снижается при достижении 80% — это позволяет продлить жизнь аккумулятору.
Также имеется поддержка проводной обратной зарядки. С её помощью вы можете использовать смартфон в качестве внешнего аккумулятор и подзарядить, например, наушники.
🤩Впечатления
Бренд realme в очередной раз оставляет приятные впечатления, благодаря выверенному балансу характеристик и стоимости. Модель realme 10 Pro+ предлагает внушительный набор преимуществ, среди которых любопытный дизайн, камера на 108 МП, безрамочный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, достойный запас производительности и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой очень быстрой зарядки.
На фоне внушительного списка преимуществ недостатки будут выглядеть придирками с моей стороны. Тем не менее их стоит озвучить: отсутствие поддержки карт памяти microSD, физические клавиши управления на одной стороне, отсутствие влагозащиты и 2-мегапиксельный макромодуль. Несмотря на это, realme 10 Pro+ уверенно врывается в среднеценовую категорию и без особых усилий занимает там свою нишу.
Российские цены и доступные конфигурации:
- 10 Pro+ (12+256 Гб) — 39 999 руб., промо-цена: 36 999 руб.
- 10 Pro+ (8+128 Гб) — 35 999 руб., промо-цена: 32 999 руб.
- 10 Pro (8+256 Гб) — 30 999 руб., промо-цена: 25 999 руб.
- 10 Pro (8+128 Гб) — 27 999 руб., промо-цена: 22 999 руб.