Обзор смартфона realme 10: новинка приятная во всем

Из коробки

Дизайн — космос

Яркий экран и сочные цвета

Что по производительности

Сбалансированная камера с хорошим ночным режимом

Время работы — стандартно хорошо

Оболочка — моё почтение

Экран : Super AMOLED-дисплей, диагональ 6,4″, FHD+, разрешение 2400 × 1080

: Super AMOLED-дисплей, диагональ 6,4″, FHD+, разрешение 2400 × 1080 Процессор : Mediateck Helio G99, 6 нм

: Mediateck Helio G99, 6 нм Оперативная память : 4 ГБ + 3ГБ виртуальной памяти

: 4 ГБ + 3ГБ виртуальной памяти Накопитель : 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 1 ТБ

: 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 1 ТБ Основная камера: 50 МП (f/1.8) + 2 МП датчик глубины

50 МП (f/1.8) + 2 МП датчик глубины Фронтальная камера : 16 МП (f/2.5)

: 16 МП (f/2.5) Аккумулятор : 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 33 Вт

: 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 33 Вт ОС : Android 12, realme UI 3.0

: Android 12, realme UI 3.0 Габариты : 159.9 × 73.3 × 7.95 мм

: 159.9 × 73.3 × 7.95 мм Вес : 178 г

: 178 г Прочее : разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев

: разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев Цвет: черный, белый.

Итог: конечно да!

Компания realme пополнила ассортимент смартфонов новой линейкой моделей. У меня в руках побывала его базовая версия и девайс приятно удивил сразу по нескольким параметрам. Рассказываю о своих впечатлениях после недели использования бюджетным, но очень приятным решением.Коробка смартфона выполнена в тёмно-жёлтом дизайне с названием бренда внизу и крупной цифрой 10, подчеркивающей модель серии. Внутри нас встречает сам смартфон, зарядное устройство на 33 Вт, кабель USB-C и булавка для лотка сим-карт. Также в комплект добавили прозрачный силиконовый чехол темного оттенка.Устройство доступно в двух цветах: черный и белый. На обзор мне достался первый вариант. Несмотря на лаконичное описание расцветки, всё гораздо интереснее. Градиент, больше напоминающий темно-фиолетовый, переходит сверху вниз. Несмотря, на то, что лично я не очень люблю решения с блестками, такой вариант смотрится очень органично и привлекательно.Блок камер расположен в левом верхнем углу. Два круглых объектива и вспышка выступают из корпуса без каких-либо подложек. Ниже нанесен логотип realme.На правой грани поместили качельку громкости, под ней клавиша питания совмещенная со сканером отпечатков пальца. На противоположной грани — лоток под две сим-карты.На верхнем торце находится только дополнительный микрофон, в тот момент, как на нижнем разместили 3,5 мм аудиовход, основной микрофон, разъём USB-C и динамик.Дисплей плоский и защищён от царапин заводской пленкой. По бокам рамка очень тонкая, «подбородок» есть, но всё в пределах разумного. В левом верхнем углу — вырез под сэлфи-камеру, что смотрится приятнее уже привычного U-образного формата.Аппарат удобно сидит в руке, но слегка скользкий. Это легко решается при помощи комплектного чехла. Тем более лишняя защита никогда не повредит.Первое, что бросается в глаза после запуска realme 10 — это отличный дисплей. В смартфон установили Super AMOLED-матрицу на 6.4 дюйма с FullHD+ разрешением 2400 × 1080 точек и максимальной частотой обновления 90 Гц. Можно снизить до 60 Гц или поставить авторежим, но по моим ощущениям это практически не сказывается на автономности, а вот плавность изображения заметно приятнее при более высоких параметрах.Цветопередача приятная, картинка контрастная, но не перенасыщена. С яркостью тоже полный порядок — изображение отчетливо видно при ярком дневном свете.Работает realme 10 на восьмиядерном чипе Mediateck Helio G99 с частотой 2200 МГц и 4 ГБ оперативной памяти. Для тех, кому мало, можно использовать файл подкачки и увеличить объём ОЗУ на 1-3 ГБ. Несмотря на небольшой объём «оперативки», на протяжение недели использования смартфон не лагал, не фризил, не перегревался и достойно вел себя даже в тяжеловесных играх. При тестировании в AnTuTu Benchmark девайс собрал 323 811 баллов.В смартфон установили модуль для основной камеры на 50 МП и 2 МП датчик глубины. Для бюджетного аппарата снимки получаются вполне достойные, по сравнению с аналогичными конкурентами. Стоит заметить, что это относится и к ночному режиму. Деталированность немного теряется, но ярко-выраженного шума практически не заметно. Фронталка также порадовала результатами в разное время суток. realme 10 оснастили сэлфи-камерой на 16 МП.Пару слов о видео. Съемка на обе камеры доступна с максимальным разрешением 1080. Впрочем, различия все же есть. Основная камера записывает видео в максимальном разрешении с частотой 60 к/с, а фронтальная только в 30 к/с.Современные смартфоны уже приходят к единому стандарту и realme в этом не отстает. Внутри девайса разместили аккумулятор на 5000 мАч, которого вполне хватает на сутки интенсивного использования, а при умеренном сценарии, заряжать аппарат можно раз в два дня.Пожалуй, одним из самых приятных сюрпризов стала фирменная оболочка realme UI 3.0 в связке с Android 12. Лончер обладает всеми нужными инструментами и наполнен дополнительными «плюшками» и удобностями. Покопавшись в настройках можно найти массу вариативностей системы. Здесь и боковая панель приложений, к которой могли привыкнуть владельцы Samsung, и быстрый скролл ленты соцсетей по умолчанию, и настройка цветовой палитры темы, которую можно задать на основе обоев рабочего стола, и многое другое. Порой, это не все так просто найти, но всегда есть строка поиска по опциям, да и пользователям Android не привыкать к поиску разнообразных функций.В завершение, хочется сказать, что realme 10, как устройство из ценового диапазона до 20 тысяч рублей понравился по всем фронтам, начиная от дизайна и заканчивая гибкой настройкой смартфона под себя. Это сочетание цены и качества, в котором ощутимый перевес на чаше весов с набором преимуществ. В процессе теста я получил массу приятных впечатлений, хотя изначально не возлагал на устройство особых надежд. Могу ли я рекомендовать его к покупке? Однозначно да!