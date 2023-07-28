Лучше в этом году уже не будет! Обзор наушников realme Buds Air 5 Pro

В 2022 году нас в редакции буквально разорвали наушники realme Buds Air 3. Это модель с интересным дизайном, достойной функциональностью, качественным шумодавом и звучанием, которое способно заткнуть за пояс большинство устройств из предфлагманского сегмента. Настало время уступать пальму первенства.
Бренд realme выпустил Buds Air 5 Pro. Мы протестировали новинку и расскажем в этом обзоре, почему прямо сейчас это топовые TWS-наушники.
Дизайн: визуальная преемственностьНаушники поставляются коробке фирменного желтого цвета. Внутри вместе с гаджетом: провод USB-C, набор сменных накладок разного размера и различная документация.
Модель realme Buds Air 5 Pro доступна в черном (у нас в обзоре) и белом цвете. Расцветка тестового образца получилась необычная, на первый взгляд она напоминает хромированный аксессуар. Глянцевая поверхность с темным оттенком, к сожалению, очень хорошо собирает отпечатки пальцев. Несмотря на это наушники смотрятся эффектно.
Гаджет получил узнаваемый силуэт — форма кейса и самих наушников внешне очень сильно напоминает предыдущую модель. На крышке под прозрачной вставкой нанесен логотип бренда. С правой стороны размещена кнопка сопряжения, а снизу — порт для зарядки USB-C.
Футляр открывается одним пальцем с легким усилием — крышка не болтается и закрывается с приятным щелчком. Благодаря своей овальной форме realme Buds Air 5 Pro практически не ощущаются в кармане штанов, будь то джинсы или шорты. Внутри наушники надежно удерживаются магнитными креплениями и не выпадают даже если перевернуть кейс и потрясти.
На фронтальной поверхности имеется индикатор состояния.
Дизайн самих наушников остался без видимых изменений. Производитель решил сохранить удачное и комфортное решение, но при этом прокачал звучание и функциональность. Таким образом модель в развитии пошла по эволюционному пути.
Наушники очень удобно и комфортно сидят в ушах. Как обычно я тестировал новинку в трех сценариях: на беговой дорожке, статично и во время обычной прогулки по улице. Во всех случаях realme Buds Air 5 Pro обеспечивают надежную посадку. Под мои уши подошли стандартные накладки — подбирать размер не пришлось. Наушники очень легкие и практически не ощущаются в длительных сеансах прослушивания.
Степень влагозащиты наушников — IPX5. Это означает, что им нестрашны потоки воды — можно использовать для тренировок или под дождем.
Функциональность: всё очень хорошоНачну, пожалуй, с программного обеспечения. Есть поддержка технологии Google Fast Pair — аналог магии Apple. Открыл футляр и на экране Android-смартфона (тестировал со смартфоном realme 11 Pro+) сразу отобразилась анимация с изображением гаджета и предложением подключить его. Для доступа ко всем функциям realme Buds Air 5 Pro необходимо установить приложение realme Link. Оно доступно на Android и iOS.
После первого подключения наушников прилетело обновление прошивки. Загрузка и установка заняли 3 минуты.
Приложение отображает состояние realme Buds Air 5 Pro и уровень заряда. На главном экране расположен переключатель системы шумоподавления, а также активация режима прозрачности. Уровень шумодава регулируется:
- Умный — автоматически снижает шум с учетом окружающей среды
- Макс. — оптимальный уровень для шумных мест, например, для авиаперелетов или метро
- Средний — оптимален для шумных мест, например, улицы или общественных пространств
- Умеренный — подойдет для дома или офиса
С помощью переключателя можно подобрать наиболее комфортный режим шумоподавления и продлить время автономной работы. К примеру, какой смысл использовать дома максимальный шумодав в тишине и тратить на это лишние проценты зарядки.
Говоря о шумодаве также стоит отметить персонализированное шумоподавление. Эта функция адаптирует работу системы под структуру ваших слуховых каналов. Для её работы необходимо пройти коротенькую проверку.
Остальная функциональность разбита на несколько разделов. Звуковые эффекты:
- Режим звуковых эффектов — здесь спрятаны предустановки и 6-полосный эквалайзер. Мне понравился пресет «Чистые басы».
- Золотой профиль звука — подстраивает звучание под ваше индивидуальные особенности слуха. Для работы функции необходимо пройти проверку в полной тишине, которая занимает примерно 3 минуты.
- Пространственное аудио — как понятно из названия обеспечивает объемное звучание с учетом вашего положения в пространстве.
- Звук высокой четкости — включает кодек LDAC
Другое:
- Подключение у двум устройствам — позволяет быстро переключаться между источниками сигнала, например, смартфон и планшет.
- Игровой режим — снижает задержку.
- Проверка прилегания наушников.
- Настройка кнопки — позволяет настраивать сенсорные клавиши на наушниках для управления воспроизведением и другой функциональностью.
Звучание и передача голосаА теперь к самому интересному. Наушники realme Buds Air 5 Pro оснащаются двойным коаксиальным драйвером. Для высоких частот использован 6 мм микропланарный твитер, а для низких 11 мм бас драйвер. Частотный диапазон расширен до 20–40 кГц, что в два раза выше, чем в предыдущем поколении (20–20 кГц). Диаметр диафрагмы бас драйвера составляет 11 мм, он выполнен из чистого полиуретана. В 6-милиметровом твитере применена технология плоской диафрагмы, а новый композитный материал увеличивает диапазон высоких частот до 40 кГц.
Как и упоминалось выше, есть поддержка протокола передачи данных LDAC HD. Его скорость достигает 990 Кбит/с, что в три раза превышает показатели традиционного SBC-кодека и почти вдвое превышает показатели предыдущего поколения (500 Кбит/с). Частота дискретизации достигает 96 кГц/24 бит, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения.
Также имеется сертификат Hi-Res Audio. Его получают, как правило, устройства с самым высоким качеством звучания.
Перед тестированием я навернул в настройках LDAC и установил предустановку с чистыми басами. Наушники realme со включенным шумодавом на максимуме вновь удивляют. Звучание получается шикарным во всех сценариях использования и абсолютно с любыми жанрами, будь то математически выверенный Neurofunk или какой-нибудь техничный Deathcore. Сцена очень широкая — буквально между ушами ощущаешь всю палитру звуков, которая не сбивается в кашу в самых сложных моментах.
Низкие частоты хорошо оформлены и при этом ярко выражены. Для понимания: басы realme Buds Air 5 Pro не бьют вас кованным сапогом по голове, а мягко обволакивают и удивляют своей глубиной. С высокими и средними при этом полный порядок. К примеру в каком-нибудь самом басовитом Deep House хорошо слышны и различимы акценты, которые продюсер закладывал на самый верх и в середину.
Передача голоса не стала ложкой дегтя в этой бездонной бочке мёда. Её обеспечивает гибридная конструкция микрофона с фронтальным и тыловым улавливанием звука, а также основного микрофона, который используется, для трансляции голоса во время звонков. Массив состоит из 6 микрофонов с поддержкой нового алгоритма ENC (шумоподавления окружающей среды).
Протестировал передачу голоса в обычных телефонных звонках, а также в голосовых и видеозвонках через WhatsApp, Telegram, FaceTime и Zoom. Во всех случаях собеседники отмечают качественный звук без искажений. Голос передается с естественным тембром.
Автономность: топВремя автономной работы составляет в режиме воспроизведения до 11 часов и до 40 часов вместе с кейсом. В режиме телефонного разговора этот показатель составляет примерно 5,5 часа.
Поддержка быстрой зарядки Dart Charge за 10 минут позволяет зарядить наушники для 7 часов воспроизведения.
Впечатления: вне конкуренции
В 2023 году бренд realme снова врывается с двух ног в сегмент аудио со своим ультимативным и бескомпромиссным продуктом. На момент публикации обзора стоимость наушников составляет 8 999 рублей в российском ритейле. При этом они где-то далеко впереди машут ручкой догоняющим конкурентам благодаря выверенному сочетанию стоимости, дизайна, функциональности, автономности и звучания.
Подводя итог, мы обычно кратко перечисляем преимущества и недостатки устройства. В случае с realme Buds Air 5 Pro это делать бессмысленно, поскольку продукт обошелся без слабых сторон.
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