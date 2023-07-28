Лучше в этом году уже не будет! Обзор наушников realme Buds Air 5 Pro

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
realme Buds Air 5 Pro

В 2022 году нас в редакции буквально разорвали наушники realme Buds Air 3. Это модель с интересным дизайном, достойной функциональностью, качественным шумодавом и звучанием, которое способно заткнуть за пояс большинство устройств из предфлагманского сегмента. Настало время уступать пальму первенства.

Бренд realme выпустил Buds Air 5 Pro. Мы протестировали новинку и расскажем в этом обзоре, почему прямо сейчас это топовые TWS-наушники.

Дизайн: визуальная преемственность

Наушники поставляются коробке фирменного желтого цвета. Внутри вместе с гаджетом: провод USB-C, набор сменных накладок разного размера и различная документация.

realme Buds Air 5 Pro

Модель realme Buds Air 5 Pro доступна в черном (у нас в обзоре) и белом цвете. Расцветка тестового образца получилась необычная, на первый взгляд она напоминает хромированный аксессуар. Глянцевая поверхность с темным оттенком, к сожалению, очень хорошо собирает отпечатки пальцев. Несмотря на это наушники смотрятся эффектно.

realme Buds Air 5 Pro

Гаджет получил узнаваемый силуэт — форма кейса и самих наушников внешне очень сильно напоминает предыдущую модель. На крышке под прозрачной вставкой нанесен логотип бренда. С правой стороны размещена кнопка сопряжения, а снизу — порт для зарядки USB-C.

Футляр открывается одним пальцем с легким усилием — крышка не болтается и закрывается с приятным щелчком. Благодаря своей овальной форме realme Buds Air 5 Pro практически не ощущаются в кармане штанов, будь то джинсы или шорты. Внутри наушники надежно удерживаются магнитными креплениями и не выпадают даже если перевернуть кейс и потрясти.

realme Buds Air 5 Pro

На фронтальной поверхности имеется индикатор состояния.

Дизайн самих наушников остался без видимых изменений. Производитель решил сохранить удачное и комфортное решение, но при этом прокачал звучание и функциональность. Таким образом модель в развитии пошла по эволюционному пути.

realme Buds Air 5 Pro

Наушники очень удобно и комфортно сидят в ушах. Как обычно я тестировал новинку в трех сценариях: на беговой дорожке, статично и во время обычной прогулки по улице. Во всех случаях realme Buds Air 5 Pro обеспечивают надежную посадку. Под мои уши подошли стандартные накладки — подбирать размер не пришлось. Наушники очень легкие и практически не ощущаются в длительных сеансах прослушивания.

realme Buds Air 5 Pro

Степень влагозащиты наушников — IPX5. Это означает, что им нестрашны потоки воды — можно использовать для тренировок или под дождем.

Функциональность: всё очень хорошо

Начну, пожалуй, с программного обеспечения. Есть поддержка технологии Google Fast Pair — аналог магии Apple. Открыл футляр и на экране Android-смартфона (тестировал со смартфоном realme 11 Pro+) сразу отобразилась анимация с изображением гаджета и предложением подключить его. Для доступа ко всем функциям realme Buds Air 5 Pro необходимо установить приложение realme Link. Оно доступно на Android и iOS.

realme Buds Air 5 Pro

После первого подключения наушников прилетело обновление прошивки. Загрузка и установка заняли 3 минуты.

realme Buds Air 5 Pro

Приложение отображает состояние realme Buds Air 5 Pro и уровень заряда. На главном экране расположен переключатель системы шумоподавления, а также активация режима прозрачности. Уровень шумодава регулируется:
  • Умный — автоматически снижает шум с учетом окружающей среды
  • Макс. — оптимальный уровень для шумных мест, например, для авиаперелетов или метро
  • Средний — оптимален для шумных мест, например, улицы или общественных пространств
  • Умеренный — подойдет для дома или офиса
realme Buds Air 5 Pro

С помощью переключателя можно подобрать наиболее комфортный режим шумоподавления и продлить время автономной работы. К примеру, какой смысл использовать дома максимальный шумодав в тишине и тратить на это лишние проценты зарядки.

Говоря о шумодаве также стоит отметить персонализированное шумоподавление. Эта функция адаптирует работу системы под структуру ваших слуховых каналов. Для её работы необходимо пройти коротенькую проверку.

realme Buds Air 5 Pro

Остальная функциональность разбита на несколько разделов. Звуковые эффекты:
  • Режим звуковых эффектов — здесь спрятаны предустановки и 6-полосный эквалайзер. Мне понравился пресет «Чистые басы».
  • Золотой профиль звука — подстраивает звучание под ваше индивидуальные особенности слуха. Для работы функции необходимо пройти проверку в полной тишине, которая занимает примерно 3 минуты.
  • Пространственное аудио — как понятно из названия обеспечивает объемное звучание с учетом вашего положения в пространстве.
  • Звук высокой четкости — включает кодек LDAC
realme Buds Air 5 Pro

Другое:
  • Подключение у двум устройствам — позволяет быстро переключаться между источниками сигнала, например, смартфон и планшет.
  • Игровой режим — снижает задержку.
  • Проверка прилегания наушников.
  • Настройка кнопки — позволяет настраивать сенсорные клавиши на наушниках для управления воспроизведением и другой функциональностью.

Звучание и передача голоса

А теперь к самому интересному. Наушники realme Buds Air 5 Pro оснащаются двойным коаксиальным драйвером. Для высоких частот использован 6 мм микропланарный твитер, а для низких 11 мм бас драйвер. Частотный диапазон расширен до 20–40 кГц, что в два раза выше, чем в предыдущем поколении (20–20  кГц). Диаметр диафрагмы бас драйвера составляет 11 мм, он выполнен из чистого полиуретана. В 6-милиметровом твитере применена технология плоской диафрагмы, а новый композитный материал увеличивает диапазон высоких частот до 40 кГц.

realme Buds Air 5 Pro

Как и упоминалось выше, есть поддержка протокола передачи данных LDAC HD. Его скорость достигает 990 Кбит/с, что в три раза превышает показатели традиционного SBC-кодека и почти вдвое превышает показатели предыдущего поколения (500 Кбит/с). Частота дискретизации достигает 96 кГц/24 бит, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения.

Также имеется сертификат Hi-Res Audio. Его получают, как правило, устройства с самым высоким качеством звучания.

realme Buds Air 5 Pro

Перед тестированием я навернул в настройках LDAC и установил предустановку с чистыми басами. Наушники realme со включенным шумодавом на максимуме вновь удивляют. Звучание получается шикарным во всех сценариях использования и абсолютно с любыми жанрами, будь то математически выверенный Neurofunk или какой-нибудь техничный Deathcore. Сцена очень широкая — буквально между ушами ощущаешь всю палитру звуков, которая не сбивается в кашу в самых сложных моментах.

realme Buds Air 5 Pro

Низкие частоты хорошо оформлены и при этом ярко выражены. Для понимания: басы realme Buds Air 5 Pro не бьют вас кованным сапогом по голове, а мягко обволакивают и удивляют своей глубиной. С высокими и средними при этом полный порядок. К примеру в каком-нибудь самом басовитом Deep House хорошо слышны и различимы акценты, которые продюсер закладывал на самый верх и в середину.

Передача голоса не стала ложкой дегтя в этой бездонной бочке мёда. Её обеспечивает гибридная конструкция микрофона с фронтальным и тыловым улавливанием звука, а также основного микрофона, который используется, для трансляции голоса во время звонков. Массив состоит из 6 микрофонов с поддержкой нового алгоритма ENC (шумоподавления окружающей среды). 

realme Buds Air 5 Pro

Протестировал передачу голоса в обычных телефонных звонках, а также в голосовых и видеозвонках через WhatsApp, Telegram, FaceTime и Zoom. Во всех случаях собеседники отмечают качественный звук без искажений. Голос передается с естественным тембром.

Автономность: топ

Время автономной работы составляет в режиме воспроизведения до 11 часов и до 40 часов вместе с кейсом. В режиме телефонного разговора этот показатель составляет примерно 5,5 часа.

realme Buds Air 5 Pro

Поддержка быстрой зарядки Dart Charge за 10 минут позволяет зарядить наушники для 7 часов воспроизведения.

Впечатления: вне конкуренции

realme Buds Air 5 Pro

В 2023 году бренд realme снова врывается с двух ног в сегмент аудио со своим ультимативным и бескомпромиссным продуктом. На момент публикации обзора стоимость наушников составляет 8 999 рублей в российском ритейле. При этом они где-то далеко впереди машут ручкой догоняющим конкурентам благодаря выверенному сочетанию стоимости, дизайна, функциональности, автономности и звучания.

Подводя итог, мы обычно кратко перечисляем преимущества и недостатки устройства. В случае с realme Buds Air 5 Pro это делать бессмысленно, поскольку продукт обошелся без слабых сторон.


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