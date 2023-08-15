Обзор смартфона realme C53: яркий дизайн, много памяти и очень быстрая зарядка

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В августе 2023 года бренду realme исполнилось 5 лет. За это время компания набрала обороты и регулярно радует нас качественными устройствами с выверенным балансом между характеристиками и стоимостью. Мы протестировали realme C53 и этот смартфон отлично вписывается в предыдущее утверждение, а подробности, как обычно, в нашем обзоре.Из года в год realme не изменяет свой подход к комплектации. Вместе со смартфоном в коробке желтого цвета: прозрачный чехол, провод USB-С, адаптер питания, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.У нас на тесте побывал realme C53 в расцветке «чемпионское золото». Это довольно скромное обозначение оттенка, поскольку на свету спинка переливается золотистым, нежно-зеленым и голубым цветами. Завораживающий эффект дополняет необычная текстура. На первый взгляд может даже показаться, что спинка матовая, но на самом деле она глянцевая. Этого удалось достичь благодаря шести слоям градиентного нанопокрытие. Градиент неравномерно распределяется по покрытию в разных местах, при этом толщина самого толстого места на покрытия всего лишь 400 нм. Отметим, что realme C53 также доступен в наиболее консервативном оттенке — глубокий черный.Несмотря на очень яркую расцветку, дизайн смартфона получился лаконичным. На спинке в правом верхнем углу размещена площадка основной камеры. Она квадратная с закругленными краями. Внутри аккуратно вписаны три круглых отверстия: два объектива и вспышка. Такую компоновку можно уже смело обозначить классической. Задняя панель изготавливается из пластика.Рамка смартфона покрашена в тон задней панели. На левой грани сверху размещен лоток для двух сим-карт и карточки памяти microSD. Даже в такой мелочи чувствуется бескомпромиссный подход. На правой грани расположились качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца, который работает быстро и без нареканий.На нижнем торце производитель расположил 3,5 мм аудиоразъем, отверстие микрофона, порт USB-С и решетку динамика. Габариты realme C53 составляют 76,7 × 167,3 × 7,49, а вес при этом — 182 г.Смартфон оснащается 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Картинка получается очень плавной. Разрешение экрана составляет 1600 × 720 с плотностью пикселей 260 PPI.Полезная площадь экрана — 90,3%. По бокам рамки довольно тонкие, но не обошлось без заметного подбородка. В верхней части по центру расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру.Пиковый показатель яркости составляет 450 нит — этого достаточно для комфортного использования смартфона в помещении и на улице, но не в условиях под прямым ярким солнцем.Углы обзора realme C53 хорошие. Картинка сохраняет свои качества даже при сильных отклонениях.Настройки экрана с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры позволяют настраивать изображение под свои индивидуальные предпочтения. Также можно переключать частоту обновления вручную. Для этого доступны два параметра: 90 и 60 Гц.В качестве аппаратной платформы смартфон получил процессор Unisoc T612 и 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 12 ГБ при помощи технологии DRE. Увеличить ОЗУ за счет свободного места накопителя можно по пути Настройки > О телефоне > RAM. Здесь с помощью ползунка нужно установить нужно значение: 2, 4 или 6 ГБ. К слову, ёмкость накопителя составляет 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ.Мы замерили производительность с помощью бенчмарка AnTuTu, а также проверили гаджет в CPU Throttling Test. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.В качестве программной платформы используется Android 13 с фирменным интерфейсом realme UI T Edition. Оболочка во всех повседневных сценариях работает быстро и отзывчиво. Запаса мощности хватает на запуск легких игр. Учитывая «весовую категорию», ожидаемо AAA-тайтлы на максималках остаются за бортом.Смартфон получил основную камеру на 50 МП со светосилой f/1,8. Также имеется вспомогательный датчик с разрешением 0,8 МП. Система автофокуса — фазовая. Стандартное приложение камеры поддерживает следующие режимы: ночь, портрет, ускоренная съемка, панорама и PRO с ручными настройками.С хорошим освещением камера выдает очень хорошие результаты с поправкой на ценовой диапазон устройства. Цветопередача получается естественной без перенасыщения. Также отмечу высокий уровень детализации по всей области кадра.Основная камера снимает видео в разрешении 1080p с 30 FPS.





Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП. Селфи получаются яркими и четкими.





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Автономную работу realme C53 обеспечивает аккумулятор мощностью 5000 мАч. Такой номинал можно смело считать золотым стандартом для Android-смартфонов в 2023 году.В комплекте с гаджетом идет адаптер питания SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Он способен зарядить аккумулятор от 0 до 50% примерно за 31 минуту. Интеллектуальные алгоритмы регулируют процесс заряда, повышая эффективность и снижая тепловые потери, а также замедляется зарядка от 90 до 100%, чтобы предотвратить потерю ёмкости батареи.Сегмент доступных смартфонов пополнился новой моделью с интересным набором преимуществ. На момент публикации обзора стоимость гаджета составляет от 13 999 р. За этот прайс realme C53 предлагает: яркий дизайн с тонким корпусом, большой экран с 90 Гц, камеру на 50 МП, достойный запас памяти и очень быструю зарядку. Что касается недостатков, — наличие заметного «подбородка» под экраном. Пользователи, купившие realme C53 до 10 сентября, получат дополнительный год гарантии. Чтобы его получить в случае необходимости нужно сохранять чек.