Обзор наушников Sonos Ace: хорошо и даже очень

Наушники на тест нам предоставили наши друзья из BigGeek

Комплектация и дизайн

Функциональность и приложение

Звук и шумодав

Автономность

Что в итоге

Бренд Sonos зарекомендовал себя в сегменте беспроводного аудио. Компания постепенно расширяет свой портфель и заходит в категорию портативных устройств. Дебют получился удачным — наушники Sonos Ace могут спокойно конкурировать с AirPods Max и Bose QuietComfort, а также даже в чем-то их превосходить.Давно так не кайфовал с распаковки. В случае с Sonos Ace возникает впечатление, что для создания упаковки привлекли топовых дизайнеров IKEA.В комплект поставки входят два провода — USB-С/USB-C и USB-C/3,5 мм джек. Не обошлось без полезной документации.Наушники упакованы в твердый транспортировочный футляр на молнии. Он изготовлен из войлочного материала — смотрится очень стильно — «шведский минимализм», не иначе. Такой не стыдно брать с собой в поездки.Ко мне на тест пришли Sonos Ace в белом цвете. Дизайнеры бренда явно ценят утилитарный минимализм во внешнем виде повседневных гаджетов. На первый взгляд складывается приятное впечатление от того, что в этих наушниках ты не выглядишь словно ходячий рекламный баннер производителя (привет, AirPods Max). Силуэт получился лаконичным, но не без деталей.Снаружи чашки Sonos Ace изготовлены из матового пластика. На правой глянцевым шрифтом нанесен логотип бренда. Снизу отверстия микрофонов подчеркнуты металлическими заглушками.Металлическое оголовье сверху покрывает белый пластик, а снизу мягкая дужка. Амбушюры выполнены из экокожи, они фиксируются на магнитных креплениях. При необходимости легко снять для ухода или замены. Правая чашка внутри подкрашена зеленым цветом.Размер амбушюр мне показался оптимальным для полноразмерной модели. Однако перед покупкой лучше примерять. В моём случае, если бы амбушюры были чуть-чуть меньше, то посадка стала некомфортной.Материал амбушюр и оголовья очень приятный. На удивление при длительном прослушивании у меня в Sonos Ace не потеют уши, чего нельзя сказать об AirPods Max. В целом посадка очень приятная — ничего и нигде не давит.Внутри чашек имеются датчики. Поэтому воспроизведение будет автоматически вставать на паузу, когда снимаешь наушники.Управления функциональностью реализовано с помощью клавиш. Снаружи на левой чашке размещены: клавиша включения, индикатор состояния и разъем USB-C. На правой — кнопка переключения работы системы активного шумоподавления и многофункциональный слайдер. Последний используется для регулировки громкости, управления воспроизведением и ответа на звонки.Для управления наушниками используется фирменное приложение. Оно доступно на iOS и Android. Подключение происходит довольно быстро без лишних телодвижений. При последующем запуске мне прилетело сразу два обновления — весь процесс загрузки и установки занял около 20 минут.Приложение Sonos полностью переведено на русский язык. Интерфейс довольно простой — на главной отображается статус подключения, уровень заряда, режим работы системы активного шумоподавления и управление воспроизведением.В настройках можно присвоить имя наушникам, подкрутить басы и высокие частоты. Также доступна функция мультиточка, которая позволяет подключать Sonos Ace по Bluetooth к двум источникам. Переключение между iPhone и Mac работает плавно и без косяков.За звук отвечают 40-миллиметровые динамические драйверы. Есть поддержка Dolby Atmos и кодека AptX. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.4.Мне звучание Sonos Ace очень понравилось. Если сравнить их с Sony WH-1000XM5, то «соносы» играют, на мой взгляд, интереснее. В сравнении с AirPods Max получается с натяжкой паритет. Как мне показалось, что «максы» выдают низы пожирнее, но у Sonos Ace детализация верхов и середины интереснее.«Соносы» выдают в целом очень качественный звук. Особенно хочу отметить довольно широкую сцену для беспроводных наушников — звук получается объемным. Басы получаются оформленными с четкой «прорисовкой» без эффекта долбежки сапогом по затылку. Остальные частоты по качеству восприятия не уступают.Система активного шумопдавления работает хорошо. Её можно сравнить с уровнем в AirPods Max. Во всяком случае не хуже точно.Что касается передачи голоса, здесь всё очень посредственно. Ну, то есть как, голос звучит также как у большинства конкурентов из соответствующего ценового диапазона. Если снова сравнить с AirPods Max, то они обеспечивают наиболее приятную передачу голоса. Вероятно, у Apple алгоритмы или микрофоны лучше. В целом качества вполне достаточно для голосовых звонков или видеоконференций.Автономную работу наушникам обеспечивает аккумулятор ёмкостью 1060 мАч. Производитель заявляет до 30 часов воспроизведения. На деле эта цифра зависит от уровня громкости и шумодава. Мне удалось выжать из наушников около 25 часов в динамичном сценарии: громкость менялась, шумоподавление использовалось в большинстве случаев, а также периодически применялся режим прозрачности.Зарядка от 0 до 100% заняла чуть менее 3 часов.Sonos Ace приятно удивили. У бренда, определенно, получился вполне достойный дебют. Теперь я буду ждать развития линейки полноразмерных наушников и выхода в TWS-сегмент.В преимущества наушников записываю: хорошее звучание, приятный дизайн, удобную посадку, качественный шумодав и приятные материалы корпуса. Среди явных недостатков могу выделить разве что отсутствие складной конструкции, но этим сейчас страдает довольно много моделей из соответствующей ценовой категории.