Попробовал аналог Twitter от Цукерберга: первый взгляд на Threads

Состоялся запуск аналога Twitter от команды Марка Цукерберга. Сервис получил название Threads. Он уже доступен в качестве веб-версии, а также приложений для iOS и Android. Я уже скачал его, сравнил с платформой Илона Маска и решил поделиться впечатлениями.
РегистрацияThreads для входа в сервис предлагает использовать учетную запись нельзяграма и импортировать оттуда всю информацию. Также можно создать новый аккаунт.
На следующем этапе предлагают выбрать базовые настройки конфиденциальности: сделать профиль общедоступным или закрыть его.
Сразу отвечаю на главный вопрос: без VPN сервис не работает.
ДизайнДизайн Threads очень сильно напоминает инсту в её лучшие годы. Внизу пять кнопок основных разделов: лента, поиск, написание нового поста, реакции и профиль.
За свое довольно длительное существование нельзяграм так и не обзавёлся приложением для iPad. Threads унаследовал это позорное недоразумение. Для меня загадка, в чем сложность для многомиллиардной корпорации сделать версию приложения для планшетов Apple.
Лента Threads сейчас — это помойка. Настроек отображения публикаций нет. Судя по всему, хронологической ленты пока нет. Учитывая опыт инсты, она может и не появится вовсе. В таком случае для меня ценность сервиса сведется к нулю, поскольку не хочется в ленте видеть посты от тех, на кого не подписывался.
ОграниченияСравнивать буду конечно же с бесплатной версией Twitter. На платформе Илона Маска без подписки до сих пор действует абсолютно идиотское ограничение в 280 символов на пост.
В Threads максимальная длина текстового поста — 500 символов
Недавно в Twitter появилось новое ограничение — за сутки можно просмотреть не более 600 твитов. В Threads пока таких ограничений нет, да и вряд ли появятся.
КонфиденциальностьС точки зрения конфиденциальности Threads — полный провал. Приложение собирает кучу различной информации. Обратите внимание на его карточку в App Store. Приложение ведет сбор следующих данных: здоровье и фитнес, финансовая информация, контактные данные, пользовательский контент, история просмотров, данные об использовании, диагностика, покупки, геопозиция, контакты, история поиска, идентификаторы, конфиденциальные данные и другие данные.
В качестве выводаДля меня из-за помойки в ленте ценность Threads сводится к нулю. Также на мой пользовательский опыт негативно влияет необходимость в VPN. Очень много вопросиков к Цукербергу по поводу количества собираемых данных, которые впоследствии будут использованы для открутки таргетированной рекламы. Впрочем, из-за неоднозначных решений Илона Маска, как минимум в США, Threads получит большой приток пользователей, но сможет ли их удержать?
На фоне всего вышеперечисленного, Telegram — самый удобный источник информации. Кстати, не забудьте подписаться на наш канал. Завершаю этот мини-обзор вопросом для дискуссии: хотелось бы вам получить в Telegram единую ленту для каналов?
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