Прогулялся по Питеру и поснимал в режиме «Монохром» на камеру Huawei P60 Pro

Георгий
Huawei P60 Pro

В приложении «Камера» на смартфоне Huawei P60 Pro имеется специальный режим «Монохром» для черно-белых снимков. Я решил уделить ему чуть больше внимания, прогуляться по Санкт-Петербургу и поснимать в ЧБ.

Напомню, камера в Huawei P60 Pro получила название XMAGE. Основной сенсор получил регулируемую дифрагму в пределах f/1.4–f/4.0. Не буду вдаваться в технических подробности, поскольку о них вы сможете узнать из нашего обзора.

Казанский

Мой фаворит в системе основной камеры Huawei P60 Pro — телевик. В начале знакомства со смартфоном мне не хватало кнопки быстрого перехода в двухкратных зум, но буквально за несколько недель я полюбил увеличение 3,5x и теперь основную часть времени снимаю на него. Он отлично подходит для портретов и уличной съемки с правильной архитектурной геометрией.

ЧБ-фото рекомендую снимать сразу в режиме «Монохром». Почему? Всё просто — в отличие от цветных, черно-белые снимки несут другую философию. Вместо буйства красок монохромная фотография делает акцент на объекте или сцене, подчеркивая их с помощью теней и полутонов. Таким образом проще удержать внимание зрителя, которое не будет рассеиваться на цветные пятна.

Казанский

Съемка в режиме «Монохром» позволит вам сразу взять наиболее подходящий ракурс и подчеркнуть главный объект, не отвлекаясь на детали.

Снимки в черно-белом режиме на камеру Huawei P60 Pro отличаются приятной проработкой света, тени и полутонов. Между этими ЧБ-фото можно провести очень тонкую аналогию со снимками на пленку ILFORD KENTMERE PAN100. Получается близкий уровень контрастности и очень широкий тональный диапазон. Также отмечу характерную высокую детализацию, но она не испорчена завышенной резкостью.

Вокруг Казанского

Казанский

Казанский

Казанский

Вид на Мойку с Невского

Мойка

Дворцовая и немного Исакиевского

Арка

Вид на Дворцовую

Вид с Дворцовой на Исакиевский

Немного эпичного неба с пролетающей чайкой:

Небо

Вид с Дворцового моста

Петропавловка

Петропавловка

Эрмитаж

Вид на Ростральные колонны

Петропавловка

Вид с Дворцового моста

Вид с Дворцового моста

Вид с Дворцового моста

Ростральные колонны и вид со стрелки Васильевского острова
Петропавловка

Нева

Вид на Петроградку

Вид со стрелки

Вид на Петроградку

Нева

Нева

Петропавловская крепость и вид с острова

Вид на адмиралтейство

Шпиль Петропавловской крепости

Вид на Исакиевский

Петропавловка

Петропавловка

Владимирская площадь

Владимирская площадь

Владимирская площадь

Владимирская площадь

Владимирская площадь

Владимирская площадь

Дворы, парадные, крыши

Парадная

Парадная

Двор

Двор

Парадная

Двор

Парадная

Немного предметных фото:
Крыша

Крыша

Крыша

Крыша

Крыша

Двор

Крепость Орешек

Завершаю этот длинный фотопост с берегов Невы коротенькой телепортацией в монохромный Шлиссельбург и посещением крепости Орешек.
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Комментарии

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lokky
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