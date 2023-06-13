Прогулялся по Питеру и поснимал в режиме «Монохром» на камеру Huawei P60 Pro

В приложении «Камера» на смартфоне Huawei P60 Pro имеется специальный режим «Монохром» для черно-белых снимков. Я решил уделить ему чуть больше внимания, прогуляться по Санкт-Петербургу и поснимать в ЧБ.
Напомню, камера в Huawei P60 Pro получила название XMAGE. Основной сенсор получил регулируемую дифрагму в пределах f/1.4–f/4.0. Не буду вдаваться в технических подробности, поскольку о них вы сможете узнать из нашего обзора.
Мой фаворит в системе основной камеры Huawei P60 Pro — телевик. В начале знакомства со смартфоном мне не хватало кнопки быстрого перехода в двухкратных зум, но буквально за несколько недель я полюбил увеличение 3,5x и теперь основную часть времени снимаю на него. Он отлично подходит для портретов и уличной съемки с правильной архитектурной геометрией.
ЧБ-фото рекомендую снимать сразу в режиме «Монохром». Почему? Всё просто — в отличие от цветных, черно-белые снимки несут другую философию. Вместо буйства красок монохромная фотография делает акцент на объекте или сцене, подчеркивая их с помощью теней и полутонов. Таким образом проще удержать внимание зрителя, которое не будет рассеиваться на цветные пятна.
Съемка в режиме «Монохром» позволит вам сразу взять наиболее подходящий ракурс и подчеркнуть главный объект, не отвлекаясь на детали.
Снимки в черно-белом режиме на камеру Huawei P60 Pro отличаются приятной проработкой света, тени и полутонов. Между этими ЧБ-фото можно провести очень тонкую аналогию со снимками на пленку ILFORD KENTMERE PAN100. Получается близкий уровень контрастности и очень широкий тональный диапазон. Также отмечу характерную высокую детализацию, но она не испорчена завышенной резкостью.
Вокруг Казанского
Вид на Мойку с Невского
Дворцовая и немного Исакиевского
Немного эпичного неба с пролетающей чайкой:
Вид с Дворцового моста
Ростральные колонны и вид со стрелки Васильевского острова
Петропавловская крепость и вид с острова
Владимирская площадь
Дворы, парадные, крыши
Немного предметных фото: