Обзор vivo V23: первый смартфон 2022 года, который очень приятно удивил

Комплектация и дизайн

Экран

Производительность

Звук и автономность

Камера

Основной — 64 МП со светосилой f/1.89

Сверхширокоугольный — 8 МП со светосилой f/2.2

Макро — 2 МП со светосилой f/2.2

Основной на 50 МП с автофокусом по глазам (f/2.28)

Сверхширокоугольный на 8 МП с углом обзора 105 градусов (f/2.28)

«Высокое разрешение» — для съемки в максимальном разрешении 64 МП

«Панорама»

«Живое фото»

«Замедленная съемка»

«Интервальная съемка»

«Профи» — позволяют вручную регулировать параметры съемки, такие как ISO, выдержка, баланс белого, фокусировка и прочие

«Дополненная реальность» — позволяет в режиме съемки добавлять маски и стикеры

«Документы» — для сканирования документов

«Сочетаний двух изображений» — эффект двойной экспозиции

«Двухоконный режим» — одновременная съемка на основную и фронтальные камеры

Технические характеристики

Процессор : восьмиядерный Dimensity 920

: восьмиядерный Dimensity 920 Аккумулятор : 4200 мАч

: 4200 мАч Дисплей : 6,44-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ (2404 × 1080)

: 6,44-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ (2404 × 1080) Основная камер а : 64 + 8 + 2 МП

: 64 + 8 + 2 МП Фронтальная камеры : 50 + 8 МП

: 50 + 8 МП Габариты : 157,20×72,42×7,39

: 157,20×72,42×7,39 Вес : 179 г.

: 179 г. Bluetooth : 5.2

: 5.2 Память : 8+4/128 или 12+4/256 ГБ

: 8+4/128 или 12+4/256 ГБ NFC : Да

: Да Стоимость: от 40 990 р.

Итоги

Как-то мы очень сильно упустили момент, когда бренд vivo резко перешел от сбалансированных устройств к топовым гаджетам в своей ценовой категории. Я использовал новый смартфон компании V23 в качестве основного и сейчас поделюсь своими впечатлениями. Забегая вперед, сразу оговорюсь, что новинка очень сильно понравилась, поэтому текст будет комплиментарным за исключением небольших недостатков.Старт продаж vivo V23 состоялся 1 марта. Сейчас смартфон доступен в двух цветовых решениях: «звездная пыль» и «солнечный спектр». Ко мне на обзор приехал как раз второй вариант, а почему эту круто вы узнаете в разделе о дизайне. Также из основных преимуществ стоит выделить селфи-камеру на 50 МП, дисплей с частотой 90 Гц и достойный запас памяти.Смартфон поставляется в коробке темно-синего цвета с блестящей текстурой. Это фирменная фишка, которая уже стала одной из визитных карточек vivo. Бренд продолжает гнуть свою линию и не экономит на комплектации. В коробку производитель положил: смартфон, прозрачный чехол, адаптер питания, кабель, гарнитуру, переходник с USB-C на 3,5 мм, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документацию.Переходим к дизайну. Конечно же после извлечения смартфона из коробки сразу бросаются в глаза его «рубленые» грани. Тут уже без сравнения с модельным рядом iPhone 13 не обойтись. Силуэт V23 напоминает смартфоны Apple. И знаете что? Это даже хорошо, поскольку это только первое впечатление.При детальном рассмотрении силуэт — единственное, что роднит V23 и iPhone. Но это только, на первый взгляд. В целом не вижу в этом ничего плохого и даже наоборот. Как мне кажется, ровняться на лучших — это хороший план, но главное при этом не забывать добавлять что-то свое, чтобы не потерять самоидентификации. У V23 очень много таких деталей.Самая главная фишка новинки — спинка изготовлена из фотохромного стекла. Эта технология позволяет изменять цвет под воздействием интенсивности солнечного цвета. Другими словами, в тени смартфон становится золотым, а на ярком свету начинает переливаться оттенками зеленого и бирюзового. Это производит вау-эффект на прохожих, особенно сейчас в сером Питере, которому очень не хватает ярких красок. На ощупь стекло матовое и совсем не собирает отпечатков пальцев.На спинке vivo V23 в левом верхнем углу расположена площадка модуля камеры. В ней вертикально разместились объективы, а чуть правее от них вспышка. В нижнем углу переливается логотип бренда.Грани смартфона изготовлены из авиационного алюминия. Они полированные — смотрятся эффектно и приятно холодят ладонь. У такого решения имеется очевидный недостаток — блестящий и глянцевый ободок очень быстро собирает отпечатки пальцев.На верхнем торце размещено отверстие дополнительного микрофона, а ни нижнем слева направо — лоток сим-карт, основной микрофон, разъем USB-C и динамик. Все физические элементы управления, а именно клавишу блокировки экрана и кнопки регулировки громкости, производитель вынес на правую грань. Мне такое решение не очень нравится, поскольку я предпочитаю, когда эти элементы разделяют.Смартфон получил, на мой взгляд, оптимальные габариты и вес. Его масса составляет примерно 180 грамм, поэтому он комфортно сидит в руке и не вызывает неприятных ощущений в запястье во время длительного использования.V23 оснащается 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2404 × 1080, а защищает его стекло Schott Xensation UP. В верхней его части по центру расположен вырез для двойной камеры. Также стоит отметить, что производитель разместил разговорный динамик в рамке, а еще там же находится двойная вспышка для селфи в условиях с плохим освещением.Плотность пикселей экрана составляет 408 PPI, а еще он поддерживает отображение картинки с расширенным динамическим диапазоном по стандарту HDR10+. Дисплей с хорошим запасом яркости и естественной цветопередачей — изображение получается очень приятным и плавным за счет поддержки частоты обновления 90 Гц. На мой взгляд, это оптимальный показатель, поскольку на глаз разница между 90 и 120 Гц на смартфоне не очень заметна. Таким образом vivo сняла дополнительную избыточную нагрузку на стоимость.Что касается настроек экрана, помимо стандартной регулировки яркости также имеется возможность настраивать частоту обновления. Доступны следующие параметры: «Умное переключение», 60 и 90 Гц. Есть режим для защиты глаз, подстраивающий цветопередачу на более теплые тона, чтобы снизить уровень синего цвета, повышающего нагрузку на зрение в вечернее время суток.Также в настройках есть параметры цвета, в которых можно настроить цветопередачу для экрана vivo V23. В этом меню предусмотрены три опции: «Стандарт», «Профессиональный» и «Яркий». Также доступен ползунок регулировки цветовой температуры.Из недостатков могу обозначить только наличие небольшого подбородка, но он смотрится довольно органично и не сильно бросается в глаза. Тем не менее, хотелось бы, избавиться от этого элемента конструкции в 2022 году.За производительность в vivo V23 отвечают восьмиядерный процессор Dimensity 920, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Что касается ОЗУ, её объем можно увеличить на 4 ГБ за счет свободного пространства хранилища. Стоит отметить, что у vivo также есть в наличии версия это модели с 12(+4)/256 ГБ.Для тестирования производительности мы воспользовались несколькими бенчмарками: Geekbench, AnTuTu, PCMark и 3DMark. В Geekbench смартфон набрал 2134 (Multi-Core) и 740 баллов (Single). В AnTuTu результат следующий — 490 271.С результатами бенчмарков PCMark и 3DMark вы можете ознакомиться ниже.В целом у vivo V23 достойный запас производительности для всех повседневных задач. Интерфейс работает плавно. Игры запускаются и работают на максималках — протестировал смартфон в самых актуальных тайтлах, среди которых PUBG Mobile и Genshin Impact. Что касается тротлинга, он почти отсутствует, об этом говорят показатели CPU Throttling Test.Vivo V23 работает на Android 12 с фирменной оболочкой Funtouch OS. Внешне она мне больше нравится, чем «чистый» интерфейс самой актуальной версии операционки Google. По умолчанию в системе активировано управление жестами — они очень похожи на аналог из iOS.В целом оболочка Funtouch OS производит приятные впечатления. У неё плавный интерфейс и лаконичный дизайн, который не идет вразрез с функциональностью. После первоначальной настройки на vivo V23 довольно много предустановленного софта в связи с требованием российского законодательства. Тем не менее ненужные приложения можно легко удалить встроенными средствами.Смартфон оснащается только одним динамиком, который предназначается для вывода звуков мультимедиа и громкой связи. На мой взгляд, это еще один небольшой недостаток устройства. Впрочем, в моем личном сценарии применения, я бы не назвал такое решение минусом, поскольку в 90 процентах случаев играю и просматриваю видео на смартфоне в наушниках.Громкость динамика vivo V23 достаточная. Что касается остальных возможностей воспроизведения аудио, как и упоминалось выше, в комплекте есть адаптер с USB-C на 3,5 мм для подключения проводных наушников. Также стоит отметить поддержку кодеков aptX, aptX Adaptive, aptX TWS+, aptXHD, LDAC, AAC и SBC для воспроизведения по Bluetooth.За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью на 4200 мАч. Это не много и немало, но немного не дотягивает до отраслевого стандарта — от 4500 мАч. Несмотря на это, vivo V23 в повседневном сценарии использования не выбивается из стандартного графика с зарядкой 1 раз в сутки. Комплектный адаптер FlashCharge на 44 Вт заряжает смартфон от 0 до 100 процентов примерно 45-50 минут.Буквально пара слов о безопасности — данные в смартфоне защищает подранный сканер отпечатка пальца. За время тестирования его работа не вызвала нареканий. В 95 процентах случаев он срабатывает точно и быстро.Основная камера vivo V23 представлена системой из трех объективов:Основной объектив выдаёт качественную картинку практически при любых условиях освещения, в том числе и со сложными переходами света.Сверхширокоугольный объектив получился, на мой взгляд, посредственным. От него можно добиться хорошей картинки, но в большинстве случаях по краям снимка заметна потеря детализации, а также иногда присутствует легкое виньетирование. При ярком дневном освещении на эту линзу чаще всего получаются хорошие кадры.Разрешение макрообъектива составляет всего 2 МП, поэтому его сложно воспринимать всерьез. На мой взгляд, от него можно было бы вполне отказаться и тем самым немного удешевить финальную стоимость смартфона.На vivo V23 можно снимать видео в максимальном разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Если хотите снять более плавный ролик в 60 FPS, то придется пожертвовать разрешением и перейти в режим 1080p. При съёмке с рук во время ходьбы цифровой стабилизатор неплохо отрабатывает тряску, но есть небольшая потеря детализации. Максимальное разрешение при съемке на сверхширокоугольный объектив составляет 1080p с частотой 30 FPS.Селфи-камера заслуживает отдельного внимания — у vivo V23 царский модуль, состоящий из двух объективов:Также в конструкции фронтальной камеры стоит отметить двойную подсветку для съемки в условиях с плохим освещением. Этот элемент встроен в верхнюю часть рамки смартфона. Селфи-кадры получаются очень качественными с хорошим уровнем детализации, точной, и естественной цветопередачей. В портретном режиме есть возможность вручную настраивать уровень размытия (боке) во время и после съемки.Для улучшения качества снимков в камерах vivo V23 есть функции HDR и поддержка искусственного интеллекта, распознающего сцену. Помимо стандартных режимов «Ночь», «Портрет», «Фото» и «Видео» также доступны:В первую очередь vivo V23 интересен в визуальном плане. Смартфон запоминается буквально с первого взгляда. Он яркий, тонкий и легкий. В копилку преимуществ также записываю: приятные материалы, качественную сборку, отличный экран, достойный запас производительности и очень приличную фронталку.Что касается недостатков, то, как вы уже могли заметить по тексту, их не так много, и они нивелируются сбалансированным соотношением стоимости и технических характеристик. Тем не менее, я их отмечу: «подбородок» под экраном, отсутствие стереодинамиков и невнятный макрообъектив.