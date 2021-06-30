Дизайн: яркий и дерзкий

















Экран: сочный и плавный

Производительность: крепкий средний уровень

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Камера: selfie-hero











































Автономность и комплектация

Технические характеристики

Процессор : MediaTek Dimensity 800U

: MediaTek Dimensity 800U Экран : AMOLED 6,44″, 2400 × 1080, 90 Гц, HDR10+

: AMOLED 6,44″, 2400 × 1080, 90 Гц, HDR10+ Камеры : 64 МП основная с оптической стабилизацией (f/1.79), сверхширокоугольная 8 МП (f/2.2), макро 2 МП (f/2.4), 44 МП фронтальная с оптической стабилизацией (f/2.0)

: 64 МП основная с оптической стабилизацией (f/1.79), сверхширокоугольная 8 МП (f/2.2), макро 2 МП (f/2.4), 44 МП фронтальная с оптической стабилизацией (f/2.0) Память : 8/256 ГБ

: 8/256 ГБ Аккумулятор : 4000 мАч

: 4000 мАч ОС : Android 11 с оболочкой Funtouch

: Android 11 с оболочкой Funtouch Габариты: 159,7 × 73,9 × 7,3 мм; 176 г.

Вместо вывода







Без длительных вступлений сразу хочется хвалить V21 за дизайн. Новинка получилась тонкой и тактильно приятной. Смартфон выполнен в стеклянном корпусе с пластиковой рамкой.У нас на обзоре модель в цвете «красочный закат». Это градиентное решение выглядит очень привлекательно. Смартфон завораживающе переливается мягкими тонами всей цветовой палитры, привлекая таким образом взгляды прохожих.На спинке в правом левом углу разместился изящный модуль камеры. Он облачен в минималистичный прямоугольник с тремя объективами и вспышкой. Выступ у этой системы не очень большой, поэтому без труда нивелируется с помощью комплектного прозрачного чехла. Производителю хочется сказать отдельное спасибо за такое решение, поскольку в последнее время возникает ощущение, как будто компании соревнуются в негласном турнире «кто запихнет объектив побольше».На верхнем торце vivo V21 расположено отверстие дополнительного микрофона. На правой грани — качелька регулировки громкости и клавиша питания. На нижнем торце слева направо разместились лоток для SIM-карт, микрофон, порт USB-C и решетка динамика.В руке смартфон лежит отлично. Он легкий, поэтому даже во время длительного использования в запястьях не ощущается усталость. У меня не возникло дискомфорта во время тестирования V21, но тут важно понимать, что размер руки у всех разный и этот критерий получается довольно субъективным.В целом дизайн и качество исполнения заслуживают уважения. Корпус получился массивным, ход у клавиш — средней плотности. Все элементы конструкции отлично подогнаны друг к другу и нареканий к нем нет.Ну и хватит о дизайне. Так сложилось, что основную часть времени использования гаджета мы проводим глядя в экран. Смартфон оборудован 6,44-дюймовым дисплеем, на который прямо из коробки наклеена защитная пленка с олеофобным покрытием. В его верхней части посередине расположилась фронтальная камера.AMOLED-экран поддерживает частоту 90 Гц. Благодаря этому картинка получается плавной и приятной взгляду. Этот показатель можно понизить до 60, чтобы сэкономить время автономной работы. Также в настройках есть режим «интеллектуальное переключение». С его помощью устройство выбирает частоту самостоятельно в зависимости от сценария использования.Изображение на экране vivo V21 с хорошим запасом яркости. Даже на ярком солнце дисплей сохраняет свои свойства, картинка получается сочной и насыщенной. Цветопередача довольно точная без видимых искажений. Не будет лишним напомнить, что под экраном производитель разместил сканер отпечатка пальца. К моему удивлению он оказался очень быстрым.Смартфон оснащается процессором MediaTek Dimensity 800U. Что касается памяти, то с ней полный порядок. У нас на обзоре версия 8/256 ГБ. Ёмкость накопителя можно дополнительно увеличить с помощью карты памяти microSD и лотка для второй SIM-карты.Устройство хорошо демонстрирует себя в требовательных играх. В COD: Mobile и LOL: Wild Rift проблем с производительностью во время тестирования не замечено. Для обычных сценариев, таких как общение в мессенджерах, просмотра видео на YouTube и прослушивания музыки в Spotify, мощности чипа хватает с головой. В бенчмарке AnTuTu он набирает более 370K баллов.С моей стороны есть небольшая претензия к программному обеспечению, но это обусловлено российским законодательством. Прямо из коробки вы получаете слишком большой набор предустановленных приложений. Радует, что все они без проблем удаляются штатными средствами. Вот полный перечень с моими пометками:Для бесконтактной оплаты у vivo V21 имеется модуль NFC. Динамик, расположенный на нижнем торце, обеспечивает внятное звучание с хорошим запасом громкости.Основной датчик модуля камеры получил разрешение 64 МП и систему оптической стабилизации. Фотографии получаются с высоким уровнем детализации и широким динамическим диапазоном независимо от сложности освещения. Особенно хорошо камера себя демонстрирует при дневном освещении.Поскольку большинство актуальных моделей делают хорошие снимки днем, во время нашего теста vivo V21 мы поснимали с более сложным освещением: на рассвете, закате, в сумерках, ночью и с контровым светом. Во всех ситуациях гаджет проявил себя наилучшим образом.Помимо основного датчика, модуль камеры vivo v21 комплектуется макро-объективом (2 МП) и сверширокоугольным сенсором (8 МП). При желании и наличии прямых рук они выдают очень годные снимки.Смартфон умеет записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Если захотите более плавный ролик, то придется переключаться в Full HD. Таким образом становится доступна запись в 60 FPS.В приложении камеры довольно большой выбор режимов съемки: ночь, портрет, высокое разрешение, панорама живое фото, замедленная съемка, интервальная съемка, про, AR-стикеры, коррекция и сочетание двух изображений. Предпоследний может быть полезен для сканирования документов.Отдельного внимания заслуживает фронтальная камера. Она получила оптический стабилизатор и возможность записи видео в 4K. Селфи на фронталку vivo v21 получаются хорошего качества практически в любых условиях освещения. В портретном режиме передний план довольно точно отделяется от фона.Ёмкость аккумулятора V21 составляет 4000 мАч — этот номинал уже практически стал минимальным промышленным стандартом. В повседневном режиме смартфон спокойно отрабатывает световой день, другими словами его нужно заряжать каждый вечер. В коробке с гаджетом лежит быстрый адаптер на 33 Вт. С его помощью на зарядку от 0 до 100 процентов уходит менее часа, за полчаса устройство успевает зарядиться в среднем на 65%.Еще в качестве преимущества отмечу щедрую комплектацию. Пока все остальные производители уменьшают коробки своих устройств, vivo комплектует V21 защитной пленкой, чехлом, быстрой зарядкой, кабелем USB-C, гарнитурой и переходником с USB-C на 3,5-миллиметровый разъем. Казалось бы, мелочь, а приятно. Приобретая такой смартфон, можешь сразу его полноценно использовать без необходимости в покупке дополнительных аксессуаров.На момент публикации vivo еще не представила новинку, поэтому цену мы узнаем только 1 июля. Предположительно V21 займет сегмент mid-range смартфонов в ценовом диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей.Устройство в первую очередь подкупает стильным дизайном, AMOLED-экраном, достойным уровнем съемки и щедрой комплектацией. Что касается производительности, можно с уверенностью сказать, что начинки V21 хватит на ближайшие пару лет.