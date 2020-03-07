Альфа-банк

Владельцы дебетовых карт «Альфа-банка» жалуются в социальных сетях на блокировку. В банке сообщили, что эта ситуация произошла из-за возможной компрометации номеров некоторых карточек.

В «Альфа-банке» также добавили, что для полной безопасности в ближайшее время все заблокированные будут бесплатно перевыпущены. Клиенты в соцсетях рассказали, что блокировка началась 7 марта. Представители банка заявили, что у их пока отсутствует информация о количестве заблокированных карт.

Проблема с безопасностью затронула не всех пользователей, но судя по сообщениям в социальных сетях их довольно много.



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