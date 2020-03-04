











Мошенники придумали очередной хитрый способ кражи денег у россиян. Они рассчитывают на жадность жертвы — она должна потерять бдительность в предвкушении получения крупной суммы денег.Схема работает так:По электронной почте приходит письмо якобы от «Поддержки ВКонтакте» с адреса info@supcom.ru . В нём говорится о том, что пользователь победил в «международной акции», и на его счёт зачислено около 100 тысяч рублей. Для получения этой выплаты нужно перейти на сайт.Если нажать на ссылку, откроется сайт, на котором можно узнать сумму выигрыша в долларах. После этого открывается страница якобы с живым чатом. Девушка, печатающая что-то на клавиатуре, просит предоставить согласие на получение денег, а затем перейти к заполнению реквизитов для получения перевода.





После указания номера банковской карты или электронного кошелька производится проверка и появляется сообщение о необходимости конвертации долларов в рубли. Услуга оказывается платно, необходимо заплатить комиссию — около 500 рублей.



Эти деньги безвозвратно уходят мошенникам, никакой выплаты жертва, конечно же, не получает. Обработка платежей, судя по исходному коду страницы, производится через «Яндекс.Деньги».



Для придания достоверности на сайте приводятся комментарии, оставленные пользователями «ВКонтакте», но если открыть страницу любого из них, можно увидеть сообщение о блокировке аккаунта.







