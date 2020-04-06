Маска

Apple разработала защитные маски для медицинских работников, контактирующих с инфицированными коронавирусом. Об этом рассказал генеральный директор компании Тим Кук в своем Твиттере.

По словам Кука, Apple с помощью своей глобальной сети снабжения уже отправила более 20 миллионов своих масок. В планах компании выпускать до миллиона штук в неделю. «Мы постоянно и тесно сотрудничаем с медицинскими работниками и властями США, чтобы убедиться в том, что маски поступили в те места, где они больше всего нужны», — добавил Тим.

Он также сообщил, что компания «надеется как можно скорее» расширить географию поставок масок.



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