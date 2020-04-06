Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Apple разработала защитные маски для медицинских работников, контактирующих с инфицированными коронавирусом. Об этом рассказал генеральный директор компании Тим Кук в своем Твиттере.По словам Кука, Apple с помощью своей глобальной сети снабжения уже отправила более 20 миллионов своих масок. В планах компании выпускать до миллиона штук в неделю. «Мы постоянно и тесно сотрудничаем с медицинскими работниками и властями США, чтобы убедиться в том, что маски поступили в те места, где они больше всего нужны», — добавил Тим.Он также сообщил, что компания «надеется как можно скорее» расширить географию поставок масок.