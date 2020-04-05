NextVR

У Apple довольно амбициозные планы на технологию дополненной реальности. Компания практически создаёт с нуля платформу для своей гарнитуры с ARKit. Сообщается, что купертиновцы находятся в процессе приобретения калифорнийской компании NextVR, которая специализируется на виртуальной реальности.

NextVR базируется в округе Ориндж, штат Калифорния. У компании десятилетний опыт объединения виртуальной реальности со спортом и развлечениями. На данный момент она предоставляет возможности VR для просмотра в прямом эфире событий с помощью гарнитур PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo.



Самый интересный момент заключается в том, что NextVR владеет запатентованной технологией, которая расширяет возможности видеопотоков. Компания использует этот метод для поддержки высококачественного стриминга видео музыкальных и спортивных событий для VR-гарнитур. Всего у NextVR более 40 патентов.

Помимо этого, NextVR поддерживает партнерские отношения с NBA, Fox Sports, Wimbledon и другими партнерами в сегменте развлекательных и спортивных мероприятий. Ожидается, что это приобретение обойдется Apple в 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что сделка еще не завершена, обе компании начали информировать ключевых сотрудников о необходимости переезда из Сан-Диего в Купертино.



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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