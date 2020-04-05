У Apple довольно амбициозные планы на технологию дополненной реальности. Компания практически создаёт с нуля платформу для своей гарнитуры с ARKit. Сообщается, что купертиновцы находятся в процессе приобретения калифорнийской компании NextVR, которая специализируется на виртуальной реальности.
NextVR базируется в округе Ориндж, штат Калифорния. У компании десятилетний опыт объединения виртуальной реальности со спортом и развлечениями. На данный момент она предоставляет возможности VR для просмотра в прямом эфире событий с помощью гарнитур PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo.
Самый интересный момент заключается в том, что NextVR владеет запатентованной технологией, которая расширяет возможности видеопотоков. Компания использует этот метод для поддержки высококачественного стриминга видео музыкальных и спортивных событий для VR-гарнитур. Всего у NextVR более 40 патентов.
Помимо этого, NextVR поддерживает партнерские отношения с NBA, Fox Sports, Wimbledon и другими партнерами в сегменте развлекательных и спортивных мероприятий. Ожидается, что это приобретение обойдется Apple в 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что сделка еще не завершена, обе компании начали информировать ключевых сотрудников о необходимости переезда из Сан-Диего в Купертино.
NextVR базируется в округе Ориндж, штат Калифорния. У компании десятилетний опыт объединения виртуальной реальности со спортом и развлечениями. На данный момент она предоставляет возможности VR для просмотра в прямом эфире событий с помощью гарнитур PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo.
Самый интересный момент заключается в том, что NextVR владеет запатентованной технологией, которая расширяет возможности видеопотоков. Компания использует этот метод для поддержки высококачественного стриминга видео музыкальных и спортивных событий для VR-гарнитур. Всего у NextVR более 40 патентов.
Помимо этого, NextVR поддерживает партнерские отношения с NBA, Fox Sports, Wimbledon и другими партнерами в сегменте развлекательных и спортивных мероприятий. Ожидается, что это приобретение обойдется Apple в 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что сделка еще не завершена, обе компании начали информировать ключевых сотрудников о необходимости переезда из Сан-Диего в Купертино.
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У самсунга очко уже горит)
Может ли Эппл создать хоть что-то сама в этом направлении, своими собственными так сказать или потенциал опустился до нуля и его хватает только на то чтобы у кого-то что-то Купить ради патентов, а потом объявить что это они путём неимоверных усилий создали.)
Но да, выживут сильнейшие, а сам подход во многих сферах серьезно поменяется. Сейчас дополнительный толчок к развитию получат системы дистанционного взаимодействия — как развлекательные сервисы. Так и концепция дистанционного образования. И тут на стороне Apple не только крайне вовремя начатые разработки и внедрения AR/VR технологий, но ещё и громадный опыт как в предоставлении цифрового контента через сеть, так и в образовательной сфере.
Не просто так этот вирус появился, кто то его сляпал и выпустил на волб дабы обрушить экономику, это де охрененно, весь малый бизнес накрылся.... а дальше? А дальше больше))) гениально?
Но строить всяческие теории заговора в стиле «специально подстроили» я не буду и не советовал бы. В мире и само происходит достаточно много того, что можно просто направить в чуть более выгодном направлении, не подстраиваясь всё изначально «от и до».