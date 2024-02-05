«Авито» запустил кошелёк — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе

Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито»:
«Авито» сделал ещё один шаг к удобству и технологичности. Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новые возможности, исходя из приоритетов наших клиентов.
Чем прошлый кошелек отличается от нового?
Прошлый кошелек можно было использовать только для услуг «Авито», например, продвижения. Новый кошелек — это универсальный и полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары. Позже появится возможность оплачивать покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение.
Как создать кошелёк?
При оформлении заказа платформа предложит выбрать кошелёк среди других платежных способов (СБП, банковская карта) и создать баланс для покупок. После создания кошелька в аккаунте включается обязательная двухфакторная аутентификация.
Кому доступен кошелек?
Открытие кошелька доступно только частным пользователям. Он работает в тестовом режиме, поэтому может не сразу появиться в профиле пользователя. При этом у учетной записи может быть только один кошелек.
Будет ли кошелек для юрлиц?
Кошелек доступен только для физлиц.
Как пополнить баланс кошелька?
Пополнить баланс возможно, используя российскую банковскую карту или «Систему быстрых платежей». Сумма пополнения в настоящий момент ограничивается 15 тысячами рублей.
Существует ли автопополнение?
Нет.
Что можно оплатить с помощью кошелька?
На первом этапе развития продукта с помощью кошелька можно оплатить доставочные товары. Постепенно возможности кошелька будут масштабированы на все категории «Авито», добавится возможность оплатить услуги продвижения, появятся скидки и бонусы.
Можно ли закрыть кошелек и вернуть деньги на банковскую карту?
Закрыть кошелек и вернуть деньги можно. Для этого пользователю необходимо обратиться в поддержку, там он получит инструкции, как это сделать. Вернуть деньги возможно только на ту же карту, с которой был сделан перевод.
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