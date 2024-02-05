«Авито» запустил кошелёк — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе

Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито»:



«Авито» сделал ещё один шаг к удобству и технологичности. Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новые возможности, исходя из приоритетов наших клиентов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«Кошелёк» — это новый способ оплаты в приложении «Авито». Он стал доступен в тестовом режиме для оплаты заказов, отправленных через «Авито Доставку», а позже можно будет оплачивать им покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение.Прошлый кошелек можно было использовать только для услуг «Авито», например, продвижения. Новый кошелек — это универсальный и полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары. Позже появится возможность оплачивать покупки во всех категориях и услуги «Авито», например, продвижение.При оформлении заказа платформа предложит выбрать кошелёк среди других платежных способов (СБП, банковская карта) и создать баланс для покупок. После создания кошелька в аккаунте включается обязательная двухфакторная аутентификация.Открытие кошелька доступно только частным пользователям. Он работает в тестовом режиме, поэтому может не сразу появиться в профиле пользователя. При этом у учетной записи может быть только один кошелек.Кошелек доступен только для физлиц.Пополнить баланс возможно, используя российскую банковскую карту или «Систему быстрых платежей». Сумма пополнения в настоящий момент ограничивается 15 тысячами рублей.Нет.На первом этапе развития продукта с помощью кошелька можно оплатить доставочные товары. Постепенно возможности кошелька будут масштабированы на все категории «Авито», добавится возможность оплатить услуги продвижения, появятся скидки и бонусы.Закрыть кошелек и вернуть деньги можно. Для этого пользователю необходимо обратиться в поддержку, там он получит инструкции, как это сделать. Вернуть деньги возможно только на ту же карту, с которой был сделан перевод.