На этой неделе у небольшой части игроков перестала запускаться игра Pokemon Go. Теперь она проверяет, на установлена ли на смартфоне кастомная рекавери-утилита, и в том случае, если она есть — отказывается работать.



Игроки видят сообщение о том, что их смартфон, операционная система или другое ПО не совместимы с Pokemon Go.







Кастомные рекавери-утилиты позволяют устанавливать сторонние прошивки и обновлять смартфоны даже после того, как их поддержка официально завершена производителем. Кроме того, они позволяют делать полный бэкап всех данных на смартфоне. Читеры используют их в том числе для обеспечения работы приложений, незаметно подменивающих GPS-координаты, что активно используется в Pokemon Go так называемыми «вертолётами» — геймерами, которые не гуляют с игрой в реальной жизни, а виртуально «ходят» по улицам и даже «летают» в другие страны для поимки сильных, редких и регионально эксклюзивных покемонов.



ИБ-исследователи выяснили, что игра Pokemon Go не запускается, если в памяти смартфона обнаружится папка TWRP (от рекавери TeamWin Recovery Project) или Fox (от рекавери OrangeFox). Они обратили внимание на то, что поиск этих папок производится даже в том случае, если игра не получила разрешение на считывание сторонних директорий в хранилище. Одно из основных предположений — Pokemon Go может задействовать в Android некий баг и просматривать эти директории даже без разрешения пользователя.



Воспроизвести эту проблему, просто создав в накопителе папку TWRP или Fox, не получается, из чего можно сделать вывод, что этого недостаточно, и игра проверяет наличие или изменение ещё каких-то данных на устройстве.



Решения этой проблемы пока нет, но с учётом того, что она может затрагивать в том числе легитимных игроков, которые не используют кастомное рекавери для читерства, можно предположить, что компания Niantic (разработчик Pokemon Go) откажется блокировать игру лишь по одному этому признаку.