Зарядное устройство

Почему опасны магнитные зарядки?

Александр


Некоторые модели смарт-часов заряжаются от магнитных зарядок. Кабель с магнитом подсоединяется к корпусу и подаёт энергию на аккумулятор. Также существуют подобные кабели для мобильных устройств и ноутбуков: вставляете в USB-порт небольшой адаптер, и к нему примагничивается специальный шнур с магнитным разъёмом.

Всё это очень удобно и круто, но стоит с большой осторожностью пользоваться такими кабелями. Проблема в том, что они примагничивают к себе металлические предметы, которые могут закоротить контакты. Из-за короткого замыкания зарядное устройство будет подавать очень большой ток и рискует перегреться и сломаться, а если у него нет полноценной защиты, то может даже воспламениться.

Возникают очевидные неудобства: необходимо вынимать кабель из зарядного устройства, когда он не используется или строго следить за тем, чтобы на вашем столе не было металлических предметов, которые могут случайно примагнититься к контактам магнитного разъёма. По возможности выбирайте магнитный кабель, у которого контакты углублены в штекер таким образом, чтобы их не получилось случайно закоротить.


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