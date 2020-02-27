Европейская комиссия рекомендует всем своим сотрудникам начать использовать комплексное зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal, чтобы повысить безопасность своих коммуникаций. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.



Инструкция появилась во внутренней сети в начале февраля с уведомлением сотрудников о том, что Signal был выбран в качестве рекомендуемого приложения для обмена сообщениями. Приложение пользуется популярностью среди борцов за приватность благодаря технологии сквозного шифрования с открытым исходным кодом.





«Это как WhatsApp и iMessage, но оно (Signal) основано на инновационном протоколе шифрования. Поскольку у приложения открытый исходный, вы можете проверить, что происходит под капотом», — сообщил эксперт по криптографии из Университета Лёвина Барт Пренел.



Эксперты по конфиденциальности считают, что безопасность Signal превосходит другие приложения. «Мы не можем читать ваши сообщения или видеть ваши звонки, и никто другой не может», — говорится на официальном Эксперты по конфиденциальности считают, что безопасность Signal превосходит другие приложения. «Мы не можем читать ваши сообщения или видеть ваши звонки, и никто другой не может», — говорится на официальном сайте . Стоит отметить, что в свое время Эвард Сноуден рекомендовал использовать Signal и называл его самым безопасным мессенджером. Хотя технология WhatsApp основана на протоколе Signal (более известна как Open Whisper Systems), исходный код мессенджера остается закрытым.





