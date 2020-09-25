На американском форуме 4chan был опубликован исходный код операционной системы Windows XP. Тред провисел четыре часа, а затем был убран в архив, после код перенесли в облачное хранилище Mega, которое не модерирует контент и позволяет выкладывать что угодно.
Компания Microsoft пока никак не прокомментировала ситуацию. Источник утечки утверждает, что опубликованы почти полные исходники операционной системы и нескольких включённых в неё программ. По данным Tom’s Hardware, ИБ-эксперты изучили часть кода и пришли к выводу, что он действительно принадлежит Microsoft.
The Windows XP source code was leaked online today.— vx-underground (@vxunderground) September 24, 2020
Эта утечка представляет огромную опасность. Конечно, никто не будет на основе этого кода собирать собственную версию Windows XP, поскольку эта операционная система давно устарела, и даже Microsoft прекратила её поддержку около шести лет назад. Тем не менее, злоумышленники могут изучить код, найти в нём баги или бэкдоры и использовать эту информацию для создания вредоносных программ (например, вирусов-вымогателей).
Windows XP по-прежнему используется, хотя и не так широко, как в прежние годы. Большинство домашних пользователей давно перешли на более современные версии Windows, но XP могла остаться на старых компьютерах в таких организациях, которые работают со специфическим софтом, заточенным специально под эту платформу. Хуже всего то, что Microsoft вряд ли будет выпускать новые патчи безопасности для Windows XP, хотя компании, вероятно, придётся это сделать, если проблема обретёт огромный масштаб.
В утечке исходников Windows XP есть и положительная сторона. В теории этот код может позволить энтузиастам создать драйвера, обеспечивающие совместимость нового оборудования со старыми компьютерами. Конечно, если найдутся энтузиасты, которые будут заинтересованы в такой разработке.
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