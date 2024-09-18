Израиль дистанционно взрывает электронику в Ливане. Тысячи раненых, страна в панике

Александр



Израильская разведка «Моссад» провела операцию, в ходе которой в Ливане взорвавшимися пейджерами было ранено около четырёх тысяч тысяч боевиков «Хезболлы». Из них как минимум 11 погибли, а более четырёхсот находятся в критическом состоянии. Операцию готовили несколько месяцев.

Два года назад «Хезболла» решила отказаться от использования телефонов и перейти на пейджеры, чтобы избежать отслеживания и перехвата звонков и переписки. Производителей пейджеров осталось не так много — была выбрана тайваньская фирма Gold Apollo.

17 сентября на пейджеры боевиков «Хезболлы» поступил сигнал, который инициировал возгорание и детонацию. Выяснилось, что внутри устройств находилось небольшое количество взрывчатки Pentaerythrite Tetranitrate, которая считается одной из самых эффективных и опасных. Когда её подложили — при производстве или во время транспортировки — неизвестно. Пейджеры поставлялись партнёром Gold Apollo — венгерской компанией BAC, у которой есть фабрика, где они производятся.



Боевики получили повреждения рук, лиц, гениталий и прочих частей тела, кадры с последствиями этой атаки выкладывали в соцсетях и прессе. Больницы Ливана переполнены ранеными, сейчас объявлен сбор крови для пострадавших. Среди них оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани — он лишился одного глаза и серьёзно повредил второй. В «Моссаде» считают, что эта атака позволила выявить боевиков, а также разрушить систему связи у «Хезболлы».

18 сентября ливанские СМИ сообщили о новых взрывах по всей стране. На этот раз взрываются автомобильные радиостанции, сотовые телефоны и даже домашние замки со сканерами отпечатков пальцев. Взрывы происходят на улицах, в жилых домах, магазинах, автомобилях и на мотоциклах, в результате чего люди травмируются и возникают пожары. Ранено несколько сотен человек, как минимум десять погибли.

«Все недавно приобретенные мобильные и электронные устройства должны быть проверены, чтобы убедиться, что они не были заминированы. Батареи любого устройства с беспроводной технологией должны быть временно отключены», — предупреждает «Хизбалла» жителей Ливана.



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Комментарии

+67
arnikrock
Не фантастика ли ?
Сегодня в 17:58
#
tellurian
+1829
tellurian arnikrock
Многочисленные видео показывают что нет
2 часа назад в 19:05
#
Дмитрий Могучев
+429
Дмитрий Могучев
А санкции против Израиля будут по этому поводу?

Или это другое?
Сегодня в 18:39
#
tellurian
+1829
tellurian Дмитрий Могучев
Это конечно другое. В мире выгодно мочить только Россию и других слабых.
2 часа назад в 19:05
#
0
nomer11 tellurian
Не слабых, а кто пошел против системы. Россию считают слабой только дилетанты
2 часа назад в 19:16
#
–1
ZoV nomer11
Это Россия то слабая?? 🤣
2 часа назад в 19:17
#
tellurian
+1829
tellurian nomer11
Не так сказал. Именно это думал написать.
2 часа назад в 19:21
#
–1
ZoV tellurian
Это Россия слабая?? 🤣
2 часа назад в 19:18
#
+940
Paspartu
Прям как в одной из миссий в GTA 5
2 часа назад в 19:28
#
+4500
Gabriel
Кому-то очень нужна большая и кровавая война на ближнем востоке.
Посмотрел видео последствий взрыва микро зарядов(20-30 грамм больше не впихнуть в носимое устройство небольшого размера.
Только одна взрывчатка так работает, вы не поверите она сделана в Калифорнии.
Это Гексанитрогексаазаизовюрцитан( настоящее полное название, в «народе» CL20)
Я не сапёр если что , просто сталкивался с похожими последствиями примения малых зарядов на войне.
Их прятали в натовские рации, солдат находил, включал и привет нет кисти как минимум.
50 минут назад
#
EDD
+400
EDD Gabriel
Опять тебе какой то пиндосский заговор мерещится🤣🤣
10 минут назад
#
+44
Ovolf
Отличная работа.
42 минуты назад
#
EDD
+400
EDD
Да всё уже давно известно. Одни вы в последнем вагоне. Это взрывчатое вещество сами же Хезболлах и замастрячили себе в пейджеры, чтоб если что, живыми не сдаваться. Моссад об этом прознал, а дальше уже дело техники.
"Алло, Хезболлах?"
11 минут назад
#

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