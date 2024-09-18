Израиль дистанционно взрывает электронику в Ливане. Тысячи раненых, страна в панике





Израильская разведка «Моссад» провела операцию, в ходе которой в Ливане взорвавшимися пейджерами было ранено около четырёх тысяч тысяч боевиков «Хезболлы». Из них как минимум 11 погибли, а более четырёхсот находятся в критическом состоянии. Операцию готовили несколько месяцев.



Два года назад «Хезболла» решила отказаться от использования телефонов и перейти на пейджеры, чтобы избежать отслеживания и перехвата звонков и переписки. Производителей пейджеров осталось не так много — была выбрана тайваньская фирма Gold Apollo.



17 сентября на пейджеры боевиков «Хезболлы» поступил сигнал, который инициировал возгорание и детонацию. Выяснилось, что внутри устройств находилось небольшое количество взрывчатки Pentaerythrite Tetranitrate, которая считается одной из самых эффективных и опасных. Когда её подложили — при производстве или во время транспортировки — неизвестно. Пейджеры поставлялись партнёром Gold Apollo — венгерской компанией BAC, у которой есть фабрика, где они производятся.







Боевики получили повреждения рук, лиц, гениталий и прочих частей тела, кадры с последствиями этой атаки выкладывали в соцсетях и прессе. Больницы Ливана переполнены ранеными, сейчас объявлен сбор крови для пострадавших. Среди них оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани — он лишился одного глаза и серьёзно повредил второй. В «Моссаде» считают, что эта атака позволила выявить боевиков, а также разрушить систему связи у «Хезболлы».



18 сентября ливанские СМИ сообщили о новых взрывах по всей стране. На этот раз взрываются автомобильные радиостанции, сотовые телефоны и даже домашние замки со сканерами отпечатков пальцев. Взрывы происходят на улицах, в жилых домах, магазинах, автомобилях и на мотоциклах, в результате чего люди травмируются и возникают пожары. Ранено несколько сотен человек, как минимум десять погибли.



«Все недавно приобретенные мобильные и электронные устройства должны быть проверены, чтобы убедиться, что они не были заминированы. Батареи любого устройства с беспроводной технологией должны быть временно отключены», — предупреждает «Хизбалла» жителей Ливана.









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