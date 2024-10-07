Хакеры атаковали российское телевидение и радио

«Газета.ру» рассказала о хакерской атаке на вещательные системы ВГТРК. С утра телевизионные каналы, радиостанции и онлайн-вещание этой компании работают с перебоями.
В холдинг ВГТРК входят федеральные телеканалы «Россия 1», «Россия -24», «Россия Культура», более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах стран, новостной телеканал «Россия 24», телеканал «РТР-Планета», вещающий на зарубежные страны, и радиостанции «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ», «Юность».
Хакеры «положили» внутренний сервер, также программу Dalet и её архив с исходниками сюжетов. Атака затронула компьютерную инфраструктуру ВГТРК что повлияло на эфирное вещание. В некоторых регионах вместо прямого эфира были включены архивные записи. Также сообщается об уничтожении данных на нескольких серверах с резервными копиями. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что вещание на всех телеканалах и радиостанциях будет нормализовано в течение суток.
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