





За время пандемии зафиксирован резкий рост фейковых сайтов, которые выдают себя за сервисы доставки еды и электроники. Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско.С начала года было обнаружено более 200 подобных платформ и они продолжают свою работу, а пик их появления пришелся на апрель. Вураско сообщил, что с апреля в рунете появилось 56 клонов Delivery Club. Мошенники также копируют сайты «Сбермаркета», «Яндекс.Еды», «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка». Помимо фейковых сервисов доставки еды эксперты обнаружили поддельные интернет-магазины Samsung и «Ситилинк».Сообщается, что мошенники полностью копируют оригинальные сайты. Они даже содержат каталог с сотнями позиций и возможность выбора ресторана, заказа блюда и прочие атрибуты.«Лаборатория Касперского» также заметила сайты, выдающие себя за известные службы доставки еды. По словам представителя компании, злоумышленники всегда используют популярные бренды.Опрошенные «Коммерсантом» сошлись во мнении, что тема доставки стала чаще использоваться в названиях доменов. Это может означать, что на сером рынке появился качественный «граббер» — софт для копирования внешнего вида и наполнения сайта. Представители ритейла всячески противостоят «клонам», обращаясь за содействием к поисковикам и регистраторам доменных имен.