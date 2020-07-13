«Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются». — сообщил Валерий Лях.







Во время пандемии появилась новая мошенническая схема с применением безадресной финансовой рекламы. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Уточняется, что зачастую в такой рекламе отсутствуют конкретные сведения о виде заработка или инвестиций. Вместо этого используются различные призывы, например, «Зарабатывай с нами!».По словам Ляха, в прежних схемах почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые «можно разбогатеть». Эксперты отмечают, что объём такой рекламы в значительной степени превышает объём традиционной рекламы финансовых услуг.