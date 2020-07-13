Во время пандемии появилась новая мошенническая схема с применением безадресной финансовой рекламы. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются». — сообщил Валерий Лях.
Уточняется, что зачастую в такой рекламе отсутствуют конкретные сведения о виде заработка или инвестиций. Вместо этого используются различные призывы, например, «Зарабатывай с нами!».
По словам Ляха, в прежних схемах почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые «можно разбогатеть». Эксперты отмечают, что объём такой рекламы в значительной степени превышает объём традиционной рекламы финансовых услуг.
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