Невероятная изобретательность! Мошенники обчищают через Wildberries тех, у кого нет аккаунта в этом маркетплейсе





Пользователь «Пикабу» с ником EvgeniiPA рассказал о том, как с его карты были похищены деньги с использованием Wildberries. Примечательно то, что он не зарегистрирован в этом маркетплейсе, поскольку ранее он отвязал свою карту и удалил аккаунт.



Злоумышленник смог похитить деньги следующим образом. Он получил SIM-карту, которая, как оказалось, ранее принадлежала EvgeniiPA. С её помощью он восстановил аккаунт EvgeniiPA на Wildberries, оформил покупку костюма почти за 10 тысяч рублей, а затем отказался от получения товара, получил возврат средств на внутренний счёт Wildberries и вывел эти деньги на собственную банковскую карту.



EvgeniiPA обратился в банк за возвратом средств, но получил отказ, поскольку ранее он совершал покупки на Wildberries с использованием той же карты и не оспаривал их. На решение не повлияло даже то, что клиент проживает в Набережных Челнах, а товар был получен в Казани.





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EvgeniiPA позвонил на свой старый номер, трубку снял 11-летний мальчик Арсен, который передал телефон отцу Альберту, а тот рассказал историю, в которую сложно поверить. Альберт якобы ошибся картой при оплате на Wildberries, а когда понял это, то сделал возврат, но не стал присваивать чужие деньги, а перезаказал товар повторно, на этот раз будто бы оплатив его со своей карты. Он попросил более не звонить и не беспокоить его по этому вопросу.EvgeniiPA получил от Wildberries выписку о движении своих средств и товара, купленного за его счёт, и обратился в полицию в надежде, что злоумышленника привлекут к ответственности.Эта история стала возможна из-за нескольких особенностей Wildberries. Во-первых, этот маркетплейс хранит платёжные данные даже тех карт, которые удалены пользователем из личного кабинета, и списывает с них деньги за покупку, если оплата с привязанной карты не проходит (например, из-за отсутствия средств или установленного лимита). Кроме того, при отмене покупки деньги возвращаются не на карту, с которой была произведена оплата, а на внутренний счёт в личном кабинете, откуда деньги можно вывести на любую другую карту.