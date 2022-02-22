





Полиция сообщила об участившихся случаях мошенничества в соцсетях. Жертвами обмана становятся в основном пенсионеры, что неудивительно, ведь они по большей части доверчивы, не отличаются финансовой грамотностью и не видят ничего подозрительного, когда кто-то предлагает им получить выплату просто так.Мошенники пишут жертве от имени одного из её знакомых или родственников, причём им даже не приходится взламывать аккаунт, достаточно создать клонированная фейк с теми же фотографиями и данными. Псевдодруг хвастает выплатой от банка или социальной службы и предлагает жертве тоже получить деньги, а для этого просит сообщить полные реквизиты банковской карты, включая номер, срок действия и защитный код. В некоторых интернет-магазинах этого достаточно для совершения покупки, поэтому мошенники могут за чужой счёт приобрести товар, который в дальнейшем будет продан. Иногда злоумышленники не заморачиваются с покупками, а просто выводят чужие деньги на свой счёт, для этого они просят у жертвы коды, которые приходят в SMS.Аналогичные сообщения о причитающейся выплате с просьбой прислать реквизиты карты могут приходить по SMS. В этом случае мошенники рассылают массовый спам в надежде, что кто-нибудь попадётся на уловку.