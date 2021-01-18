Неизвестные создали deepfake-копию снователя Flocktory и Dbrain Дмитрия Мацкевича и выпустили два видео, в которых рекламируется система заработка на основе искусственного интеллекта. В одном ролике поддельный Мацкевич еа протяжении почти получаса рассказывает об инвестициях и финансовых моделях Dbrain, а во втором приглашает на мастер-класс, обещая вложения с доходом 360% годовых.
Приглашение из видео переадресовывает на сайт dbrainweb.com, зарегистрированном меньше месяца назад, хотя настоящий сайт Dbrain находится в домене dbrain.io. На поддельном сайте указано, что Мацкевич является основателем блокчейн-платформы, помогающей зарабатывать с использованием системы искусственного интеллекта (на самом деле DBrain занимается переводом документов в упорядоченные цифровые данные).
Посетителей сайта dbrainweb.com просят указать номер телефона и почту. Это необходимо для регистрации у брокера Barclay Stone, от которого мошенники, вероятно, получают вознаграждение за каждого нового клиента.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: