Мошенники придумали, как обкрадывать клиентов «Сбера». Вляпаться может любой
Александр Кузнецов —
Baza рассказала об очередном случае мошенничества. Ольгу из Набережных Челнов обокрали на 600 тысяч рублей, причём всё было сделано так, что она не заметила никакого подвоха.
Ольга пользовалась услугами «Сбера», и однажды кто-то попытался вывести с её карты 9 тысяч рублей. Она подумала, что реквизиты карты были скомпрометированы, поэтому заблокировала её и заказала перевыпуск. Сразу как она получила новую карту и вышла из отделения банка ей позвонили. Звонивший представился сотрудником «Сбера», сообщил, что только что полученную карту нужно активировать и прислал ссылку на сайт-дублёр банка. Ольга решила, что ей в самом деле звонят из «Сбера», поэтому перешла по ссылке, ввела свои данные и подтвердила активацию карты введя код из SMS.
Женщине пришло сообщение, в котором говорилось об одобрении кредита на 1,175 млн рублей. Она заподозрила неладное, зашла в онлайн-кабинет и увидела, что с её счета вывели около 600 тысяч рублей. Остальное ей удалось спасти, заблокировав карту.
В «Сбере» утверждают, что Ольга виновата сама, раз предоставила мошенникам данные для входа в её аккаунт и перевода денег. Женщина же подозревает, что в этой схеме замешаны сотрудники «Сбера» — именно они якобы сообщили мошенникам, что она получила карту.
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