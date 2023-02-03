Мошенники придумали, как обкрадывать клиентов «Сбера». Вляпаться может любой

Александр


Baza рассказала об очередном случае мошенничества. Ольгу из Набережных Челнов обокрали на 600 тысяч рублей, причём всё было сделано так, что она не заметила никакого подвоха.

Ольга пользовалась услугами «Сбера», и однажды кто-то попытался вывести с её карты 9 тысяч рублей. Она подумала, что реквизиты карты были скомпрометированы, поэтому заблокировала её и заказала перевыпуск. Сразу как она получила новую карту и вышла из отделения банка ей позвонили. Звонивший представился сотрудником «Сбера», сообщил, что только что полученную карту нужно активировать и прислал ссылку на сайт-дублёр банка. Ольга решила, что ей в самом деле звонят из «Сбера», поэтому перешла по ссылке, ввела свои данные и подтвердила активацию карты введя код из SMS.

Женщине пришло сообщение, в котором говорилось об одобрении кредита на 1,175 млн рублей. Она заподозрила неладное, зашла в онлайн-кабинет и увидела, что с её счета вывели около 600 тысяч рублей. Остальное ей удалось спасти, заблокировав карту.

В «Сбере» утверждают, что Ольга виновата сама, раз предоставила мошенникам данные для входа в её аккаунт и перевода денег. Женщина же подозревает, что в этой схеме замешаны сотрудники «Сбера» — именно они якобы сообщили мошенникам, что она получила карту.
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Комментарии

kardigan
+3010
kardigan
Что значит. -« кто то попытался вывести с её карты семь штук» так что, можно было что,ли?
Ольга наверное любит раздовать свои пинкоды направо и налево.
2 часа назад в 10:51
#
Bazily
+246
Bazily kardigan
Обычная дурочка женского пола, что с нее взять, только деньги.
час назад в 11:36
#
Bazily
+246
Bazily
Несчастные клиенты Сбера до сих ходят в офис, чтобы забрать карту. Ну дела)))
час назад в 11:36
#
tellurian
+5007
tellurian
Найти сотрудника сбера, кто слил данные и показательно осудить и посадить. И штраф раз в 10 выше суммы заставить платить.
33 минуты назад
#
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