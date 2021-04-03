Китай

Китайская полиция задержала двух жителей Шанхая, которые с 2018 года обманывали проверку личности для налоговой службы, подделывали накладные и заработали на этом около 76 миллионов долларов. 

Мошенники покупали на чёрном рынке высококачественные фотографии граждан. Это обходилось им от 30 до 250 юаней (от 5 до 38 долларов) за снимок. Хатем они обрабатывали фотографии дипфейк-алгоритмами, добавляя анимацию — будто люди двигают головой, что-то говорят и кивают. Приложения для создания такой анимации можно скачать бесплатно.

Далее мошенники использовали специальные смартфоны, которые при идентификации в платёжном приложении не включают камеру, а выдают поток записанного заранее видео. Приложение воспринимает это видео как изображение с камеры и позволяет идентифицировать личность человека для авторизации каких-либо действий. 

Китай

В Китае широко распространён такой тип биометрической аутентификации, не требующий визит пользователя в офис банка или государственного органа. С её помощью можно совершать денежные переводы, подтверждать платежи и оформлять получение госуслуг. В то же время с развитием биометрии в стране участились случаи мошенничества с использованием распознавания лиц.

В 2018 году мошенники зарегистрировали компанию и начали выдавать своим клиентам поддельные налоговые накладные. За свои услуги они брали часть денег, сэкономленных на выплате налогов.


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Источник:

South China Morning Post South China Morning Post

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